Petr Rezek a Nop Band

Kdy: Pátek 16. září od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Legenda české populární hudby bude koncertovat v Klášterci nad Ohří. Petr Rezek je český zpěvák, kytarista, hudební skladatel, textař, moderátor, hudební redaktor, je také autorem dvou rozhlasových her. Absolvent strojnické průmyslovky získal své hudební vzdělání na lidové škole umění a díky soukromému studiu komponování na konzervatoři u Milana Jíry. Začínal jako doprovodný kytarista v polovině 60. let 20. století ve skupinách Karkulka a později i ve skupině Juventus, kde působil společně s Karlem Černochem. Odtud se pak datují počátky jeho autorské činnosti jakož i první pěvecké pokusy. Odtud pak přešel do skupiny Františka Ringo Čecha Shut Up. Pak přešel do skupiny Zdeňka Merty Kardinálové, kde zpíval společně se zpěvačkou Petrou Černockou. Od roku 1976 se datuje jeho působení ve skupině Karla Vágnera a velmi známé období jeho pěvecké dráhy, totiž spolupráce se zpěvačkou Hanou Zagorovou. Od roku 1981 do roku 1989 pak vystupoval se svojí vlastní skupinou Centrum. Devadesátá léta se věnoval komponování scénické hudby, od roku 1999 opět vystupuje s obnovenou skupinou Centrum a skupinou Miloše Nopa se zpěvačkou Hanou Zagorovou. Nejznámější písně Prší krásně Modrá zem S písní lesů vod a strání Duhová víla (duet s Hanou Zagorovou) Ta pusa je tvá (duet s Hanou Zagorovou).

Den bezpečnosti v Klášterci nad Ohří

Kdy: Sobota 17. září od 9.00 hodin

Kde: Na ploše před stadionem a ZŠ Krátká

Bezpečnostní složky se představí v sobotu 17. září také v Klášterci nad Ohří. Na ploše mezi stadionem a ZŠ Krátká se od 9.00 hodin uskuteční Den bezpečnosti. Budete si moci vyzkoušet trenažér dopravních nehod či trenažer resuscitace, uvidíte ukázky první pomoci nebo techniky bezpečnostních složek. S aplikací Hravýlety si můžete zahrát Pátračku pro děti s rodiči a projít si zábavně naučnou trasu, věnovanou protidrogové prevenci.

Dnes čte… Dobrovolník

Kdy: Sobota 17. září od 9.30 hodin

Kde: Městská knihovna – pobočka Golovinova v Kadani

Na další besedě z cyklu Dnes čte… si budeme povídat se Stáňou Hamákovou o dobrovolnictví. Kdo je to vůbec dobrovolník a s jakými činnostmi ostatním pomáhá? Co dělání dobrých skutků přináší a jak se můžeme zapojit i my? O tom všem si budeme povídat.

Komentované hradní prohlídky

Kdy: Sobota 17. září od 13.00 a 15.00 hodin

Kde: Hrad Lestkov - Egerberg

Klášterec nad Ohří chystá u příležitosti Dnů evropského dědictví několik komentovaných prohlídek. V sobotu 17. září od 13.00 a 15.00 hodin se můžete vydat na hrad Lestkov nebo-li Egerberg, kde vás kromě zasvěceného komentáře čeká i opékání buřtů a překvapení. V neděli pak ve stejný čas začínají komentované prohlídky druhé klášterecké zříceniny – hradu Šumburk na opačném břehu Ohře.

Otevřený Chomutov

Kdy: Sobota 17. září od 10.00 hodin

Kde: Památky a muzea

Na sobotu 17. září chystá otevření památek také město Chomutov. Zdarma si můžete prohlédnout expozice Oblastního muzea, který chystá v budově radnice Miniaturní muzejní noc, program k výstavě portértních miniatur. V muzeu bude otevřeno až do 22.00 hodin. Na radnici navíc můžete navštívit i běžně nepřístupné prostory jako kancelář primátora, Rytířský sál či oratoř slečen. Otevřena bude také městská věž, kostely sv. Barbory (13.00 – 15.00 hodin), Nanebevzetí Panny Marie (13.00 – 17.00 hodin), kaple svatého Ducha (10.00 – 12.00 hodin) či hvězdářská věž a Muzeum československého opevnění na Kočičáku.

Stancegebirge – Sraz unikátních vozů

Kdy: Sobota 17. září od 14.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Sraz upravených vozů v prostředí Zámku Červený Hrádek. Akce bude probíhat na nádvoří zámku a na travnatých loukách v zámeckém parku, který pojme cca 100 vozů. Přijímání vozů bude probíhat formou registrací, na jejichž základě se účastník prokáže u vjezdu pořadateli. Předem se omlouváme těm, kteří nebudou vybráni, ale zároveň se těšíme na vaši návštěvu i bez vašeho vozidla. Vzhledem k tomu, že se jedná o sraz automobilů v neobvyklém prostředí, musíme dbát na dodržování pravidel slušného chování. Maximální povolená rychlost v celém areálu je 20 km/h, je zakázáno vytáčení motoru do vysokých otáček, gumování a hlasitá hudba.. Zkrátka žádnej bordel, jen pohoda. O hlad a žízeň se postará Restaurace Červený Hrádek i s venkovním grilem a kvalitní kávu a výborné nealko drinky zajistí pojízdná kavárna. Další stánek, který bude stát za návštěvu je Detailingshop.cz, který nabízí nejširší sortiment kvalitní autokosmetiky na českém trhu, kterou si budete moci samozřejmě zakoupit. Hned vedle na vás bude čekat výstava upravených modelů aut klubu Scalecars a v neposlední řadě se můžete těšit na časopisový stánek Czech Air Force, který je jediným tuningovým časopisem v ČR, kde si budete moci zakoupit všechna dosud vydaná čísla za zvýhodněnou cenu.

Slavnosti cibule v Račeticích

Kdy: Sobota 17. září od 10.00 hodin

Kde: Obec Račetice

Za kolik: Zdarma

Cibule opět zavoní v sobotu 17. září obcí Račetice na Kadaňsku, která je tradiční cibulářskou oblastí. Kromě nákupu cibule a dalších výpěstků si můžete užít kuchařské show, ochutnat cibulové pivo nebo dobroty, uvidíte zemědělskou techniku, projedete se v bojovém vozidle pěchoty. Na pódiu budou hrát Hlahol Teplice, Ozzy Osbourne Revival, Bohemicca Rock, TFC Blues Gin a Horalka Kraslice.

Zářijové Trio Grace

Kdy: Sobota 17. září od

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Za kolik: 90 Kč, senioři 70 Kč

Co s načatým večerem? Přijďte si užít pohodový večer za doprovodu Tria Grace pod vedením kapelníka Františka Fiřta.

Hasiči při soutěži absolvují výstup na zámeckou věž

Kdy: Neděle 18. září od 9.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Jen pro drsné povahy je soutěž v hasičském víceboji TFA, která se bude konat v neděli 18. září na zámku v Klášterci nad Ohří. Hasiče čekají soutěže, jejich součástí je výstup na zámeckou věž v plné zbroji i další tři disciplíny. Závodů se mohou kromě hasičů zúčastnit i příchozí, registrace začíná v 9.00 hodin.

O princezně, která ráčkovala

Kdy: Neděle 18. září od 16.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Veselá hudební pohádka o napravené princezně aneb Královské reggae na motivy známé televizní předlohy o princezně, která si zakládala na své urozenosti je plná humoru i melodických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království, ale opak je pravdou! V tomhle království je něco v nepořádku. Princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu. Pohádku pro děti hraje divadlo Agáta.

Gabriela Beňačková 75

Kdy: Neděle 18. září od 18.00 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Za kolik: 250 Kč

Gabriela Beňačková je operní a koncertní pěvkyně světového formátu. Narodila se v Bratislavě, kde vystudovala konzervatoř a VŠMU. Talentovanou sopranistku angažoval v r. 1970 do Národního divadla v Praze ředitel Přemysl Kočí, kde působila 11 let a ztvárnila několik nádherných operních postav. Většinu života prožila na předních světových operních scénách jako stálý host např. v Bavorské státní opeře v Mnichově, ve Státní opeře ve Vídni, v Covent Garden v Londýně, v Itálii (Milán – La Scala, Reggio Emilia, Modena, Parma, Bologna, Řím, Benátky, Janov) a hlavně v Metropolitní opeře v New Yorku, kde působila v letech 1990 - 1999 a odzpívala zde takřka 50 představení v rolích Káťa Kabanová, Jenůfa, Mimi, Leonora a Desdemona. V roce 1994 byla historicky poprvé v Metropolitní opeře v New Yorku uvedena Rusalka Antonína Dvořáka, kde Gabriela Beňačková jako dosud nepřekonaná Rusalka zcela oslnila publikum. V Kadani vystoupí společně s tenoristou Jakubem Pustinou.

Life In Monochrome – Filip Čaník

Kdy: Do 31. října

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Zdarma

Nová výstava v Galerii pod šitým nebem na Studentském náměstí. Tentokrát jde o výstavu fotografií Filipa Čaníka s názvem Life in Monochrome. Filip se fotografování věnuje od roku 2014, fotoaparát si nejprve pořídil, aby mohl pořizovat lepší záběry svých milovaných psů, postupně se ale z focení stala jeho vášeň. Jeho umělecký rukopis je typický, jak už název napovídá, právě monochromatičností. Z jeho fotografií vyzařuje tajemno, mystično, neznámo, temnota, deprese, ale i naděje.

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.