Chomutovské Vánoce Kdy: Pátek 16. - neděle 18. prosince Kde: Městský park v Chomutově V pátek 16. prosince od 17.00 hodin koncert Hornický dechový orchestr SD. Sobota 17. prosince: 14.00 – 15.00 Fešák a strašák – zimní pohádka, 15.00 Pejsek a kočička – pohádka s maňáskem, 16.00 – 17.00 Vánočnáí minitaneční – průprava hudebními žánry. Neděle 18. prosince: 10.00 – 11.00 Interaktivní program, 11.00 – 12.00 Za Ježíškem do Betléma – pohádka, 12.00 – 13. Vánoční broukání – hudební program, 13.00 – 14.00 Vánoce u ježků - pohádka, 16.00 – 18.00 Makovec a Album – koncerty hudebních skupin.

Techtle Mechtle - vánoční show

Kdy: Pátek 16. prosince od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle a Kočky přiváží ,,Vánoční show,, do Klášterce nad Ohří! Vánoční atmosféra i známé melodie, nejúspěšnější výběr vystoupení a písniček z předchozích pořadů této známé české travesti skupiny. Travesti revue Techtle Mechtle a Kočky jsou aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou. Pánové Lukáš, Martin, Jirka, Nikolas a Saša se promění během večera ve známé zpěvačky a herečky. Show která se těší zájmu v kulturních domech a divadlech po celé České republice. Přijďte se vánočně naladit a odpočinout si od předvánočního shonu.

Veřejné bruslení pro Jirkováky

Kdy: Sobota 17. prosince od 14.00 hodin

Kde: Ice arena ve Vrskmani

Veřejné bruslení pořádáme každou sobotu od 14.00 do 15.00 hod. na stadionu ve Vrskmani. Bruslení máme domluvené zatím do konce roku. Přijeďte a vyzkoušejte, užijete si spoustu legrace. Bez registrace a bez vstupného. Dopravit se můžete vlastním autem, cesta je snadná. Od Jirkova směr Vrskmaň, ale za hrází hned doleva! Tam už uvidíte označení. Tým Paraplíčko.

Živý Betlém v Kadani

Kdy: Sobota 17. prosince od 14.00 do 18.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Betlémský příběh ožije v sobotu 17. prosince na Mírovém náměstí v Kadani. Jako každoročně se představí skupina manželů Stejných s Jezulátkem, hudební skupinou Zámecký sextet a králi na koních. Vystoupení se konají od 14.00 do 18.00 hodin.

Zvěstujem vám radost

Kdy: Sobota 17. prosince od 18.00 hodin

Kde: V sálu ZUŠ Jirkov

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Tradiční vánoční koncert ženského komorního sboru Jirkov s hosty, kterými budou Zvoneček a Jirkovské seniorky.

Adventní prohlídky na zámku

Kdy: Neděle 18. prosince od 13.00, 14.00, 15.00, 16.30 a 17.30 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Tentokrát na téma Vánoce, čas zvyků, tradic, pověr a čarování. Kdysi a dnes s nejkrásnějšími koledami.

4. adventní koncert: Poslán jest od Boha anděl

Kdy: Neděle 18. prosince od 17.00 hodin

Kde: Městské muzeum v Kadani

Koncert Jitky Baštové a Jindřicha Macka. Na první pohled jedinečná a netradiční spolupráce obou hudebníků vznikla již v roce 2009 a přináší zcela nové myšlenky i barevné nápady. Koncertní program „Poslán jest od Boha anděl" je koncipován pro liturgické období adventu a posluchači jistě ocení jeho propracovanost, přístupnost, ale naopak i interpretační obtížnost. Zazní například skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Michny z Otradovic a dalších.

Adventní koncert Pavlíny Senić

Kdy: Neděle 18. prosince od 18.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Hudební pozdrav evropských Mistrů opery. Účinkují: Pavlína Senić - sopran

Maestro Miguelangelo Cavalcanti - rakousko - brazilský barytonista, Vjačeslav Grochkovskij - česko - ruský klavírista. Všechny adventní koncerty se budou konat ve Velkém renesančním sále.

Staročeské Vánoce

Kdy: Neděle 18. prosince od 14.00 do 16.00 hodin

Kde: Sraz před infocentrem

O poslední adventní neděli pořádá obec Březno u Chomutova putování po vánočních zvycích. Start bude od 14.00 do 16.00 hodin před infocentrem, kde děti obdrží hrací kartičku. Čeká je sedm stanovišť, na kterých si vyzkouší vánoční zvyklosti. Vychází se po patnácti minutách.

Rodina – sochy Michaela Bílka

Kdy: Do 25. února 2023

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

Velký sál muzea na radnici ožije na několik měsíců „dřevěnými lidmi“ akademického sochaře Michaela Bílka. Vystaveno bude kolem deseti soch nebo sousoší barevných dřevěných postav v životní i lehce nadživotní velikosti. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 22. října od 15.00 hodin. Na vernisáži zazní hudba a k dispozici bude malé pohoštění. Právě v den vernisáže, 22. října, by sochař oslavil osmdesáté narozeniny. Výstava potrvá do 25. února 2023 v muzeu na radnici, náměstí 1. máje, Chomutov.

Milan Pecák a Martin Zhouf – Restart 60

Kdy: Do 20. ledna 2023

Kde: Galerie Lurago

Restart 60 je výstava, jež reflektuje jubilea chomutovských rodáků, výtvarníků Milana Pecáka a Martina Zhoufa, probíhá souběžně v galeriích Špejchar a Lurago. Milan Pecák, malíř a grafik, se proslavil především tvorbou filmových plakátů či lékařských ilustrací. Martin Zhouf se rovněž věnuje ilustracím, grafice a malbě, přičemž mezi nejznámější patří ilustrace se sci-fi tematikou dokreslující díla spisovatele Ondřeje Neffa.

Romano Suno

Kdy: Do 30. prosince

Kde: Galerie Na Síti

Výstava představuje to nejlepší z historie literární a výtvarné soutěže Romano Suno, která prostřednictvím dětských kreseb a krátkých textů v romském a českém jazyce ukazuje svět viděný očima romských dětí. Výstavu obecně prospěšné společnosti Nová škola naleznete u velkého sálu Chomutovské knihovny.

Člověk v tísni

Kdy: Do 30. prosince

Kde: Galerie Na Drátkách

U dětského oddělní Chomutovské knihovny bude v průběhu prosince k vidění výstava výtvorů dětí z klubů Človíček a Kamarád, dvou center předškolního vzdělávání chomutovského Člověka v tísni.

Svět z kostiček

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Předsálí naučného oddělení Chomutovské knihovny

Expozice Svět z kostiček nabízí návštěvníkům neobvyklý pohled na svět složený z lega. Pozoruhodnou výstavu 120 exponátů z kostek lega naleznete do 31. prosince 2022 v předsálí naučného oddělení.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.