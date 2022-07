Pohádkové safari v zooparku Kdy: Pátek 15. a sobota 16. července Kde: Zoopark Chomutov Za kolik: jízdenka 200 Kč Nevšední výpravy s nádechem kouzel a nadpřirozena jsou nachystané v chomutovském zooparku na pátek a sobotu 15. a 16. července. Jízdy po areálu zooparku budou opět plné zastávek s pohádkovými scénami v podání herců z Divadla V Pytli a dobrovolníků. Začínat bude terénní Safari Expres první jízdou ve 13.00 hodin a poté bude vyjíždět vždy v celou hodinu až do osmi večer. Od 13.30 hodin pak vždy po hodině vyrazí na stejnou trasu zoovláček, až do poslední jízdy v 19.30 hodin. Pohádková trasa povede přes všechny tři areály, tedy zoo, safari i skanzen.

Setkání přátel železnice v Kovářské

Kdy: Pátek 15. července od 14.30 hodin

Kde: Nádraží v Kovářské

Na nádraží v Kovářské se v pátek 15. července sjedou přátelé železnice a železničních spolků z česko - německého Krušnohoří. Začátek programu je ve 14.30 hodin, uskuteční se slavnostní představení knih Jana Kadlece o Vejpertské dráze (překlad do němčiny) a Heinze Lohseho o Freiberské dráze (překlad do češtiny). Účastníky čeká zážitková jízda po Vejprtské dráze z Chomutova a z Vejprt do Kovářské.

Hudba za rohem: Kalbatros

Kdy: Pátek 15. července od 18.00 hodin

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Na druhém buskerském večeru vystoupí v pátek 15. července od 18 hodin Kalbatros. Kalbatros je pražské hudební sdružení zkušených muzikantů se širokým žánrovým záběrem. Repertoár souboru tvoří vybrané skladby převedené do akustické podoby.

Ani za milion!

Kdy: Pátek 15. července od 21.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady

Za kolik: 250 Kč

Divadelní komedie s Michaelou Kuklovou a Lukášem Langmajerem. Jacqueline má za manžela anglického velvyslance, přesto je to Francouzka nejen původem, ale i tělem a duší. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna dát každému, kdo si ho zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert manželku nemá, utekla od něj. Zato má námořnickou duši a svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost.

Únik z věže

Kdy: Sobota 16. a neděle 17. července od

Kde: Mikulovická brána v Kadani

Za kolik: 450 Kč

O víkendu 16. a 17. července budou na Mikulovické bráně v Kadani přichystány únikové hry. Ojířova věž vás zavede mezi husity a křižáky, kteří v září roku 1421 oblehli město. Spolu s hejtmanem Ojířem se naučíte zacházet s kuší a okovaným cepem a také zahánět zpěvem křižáky. Klíč ke Kadani získá ten, komu se podaří rozluštit všechny hádanky a hlavolamy, připravené ve věži. Všechny únikové hry budou přístupné od 13, 14, 15, 16, 17 a 18 hodin. Nutností je rezervace termínu předem na e-mailu liebscher@kultura-kadan.cz nebo tel. 602 104 242.

Fler jarmark

Kdy: Sobota 16. července od 10.00 hodin

Kde: Jirkovská synagoga

V jirkovské synagoze v ulici 5. května se v sobotu 16. července koná Fler jarmark s rukodělnými výrobky umělců jako jsou oblečení, šperky, tašky a dekorace. Celým dnem bude provázet hudba akordeonu. Otevřeno bude od 10.00 do 16.00 hodin.

Ulhaná princezna

Kdy: Neděle 17. července od 16.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady

Za kolik: 60 Kč

Pohádka vypráví prostřednictvím velkých marionet a za pomoci veselých písniček o tom, že lhaní se opravdu nevyplácí. Jestli se princezna svůj zlozvyk odnaučí, to se dozvíme na konci příběhu. Představení pro děti hraje divadlo ŠUS.

František Kollman v galerii Kryt

Kdy: Do 31. července

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

V červenci v galerii Kryt v Klášterci nad Ohří vystavuje svá díla výtvarník František Kollman, který chránil Václava Havla. Kollman se ve své tvorbě zaměřuje především na vyjádření pohybu. Absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara a nakonec soukromě studoval u akademického malíře Zdeňka Buriana. František je uznávaným malířem, uměleckým brusičem skla, ilustrátorem a grafikem. Úspěšně vystavuje v České republice i zahraničí a jeho díla najdeme ve Francii, Španělsku, Německu, Rakousku a Japonsku. Narodil se v roce 1947 v Praze, jeho matka byla italská šlechtična a otec syn německého malíře. A byl to právě otec, který se jako jediný nevěnoval malířství a přivedl ho k bojovým uměním. Vystřídal nespočet zaměstnání, opravoval barokní kostely či vyučoval bojová umění. Jako vyhazovač se v Redutě seznámil s předními osobnostmi českého disentu a budoucími představiteli revoluce. V roce 1989 se stal šéfem ochranky Václava Havla. „Vašek Havel tenkrát prostě potřeboval, abych zařídil ochranu. Neváhal jsem. Znali jsme se už od jednasedmdesátého z Reduty, byli jsme ochotni za něj i položit život,“ vzpomíná František Kollman a dodává: „Havla jsem miloval, pořád ho mám rád a jsem hrdý, že jsem ho mohl chránit.“

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.