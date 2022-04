Antonín Dvořák: Biblické písně

Kdy: Neděle 17. dubna od 18.00 hodin

Kde: Městské muzeum v Kadani

Na Hod Boží velikonoční přijede do Kadaně zazpívat sólista Národního divadla v Praze, barytonista Roman Janál v doprovodu varhaníka Aleše Bárty. Kromě Biblických písní zazní také další skladby Antonína Dvořáka a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.

Klášterecké Velikonoce

Kdy: Neděle 17. dubna od 13.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Velikonoční odpoledne v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Program: 13.00 – Jaro je tu! (Divadlo Hnedle vedle), 14.30 – Culinka (tancohrátky s kamarádkou Culinkou), 16.00 – Hody, hody doprovody (Divadlo Hnedle vedle). Dále budou připraveny dílničky pro celou rodinu, pletení pomlázek a velikonoční jarmark (keramika, hračky, vitráže, pletené tašky, bylinky, přírodní kosmetika).

Velikonoční neděle

Kdy: Neděle 17. dubna od 13.00 do 17.00 hodin

Kde: Otevřená prostranství v Jirkově

Přijďte v neděli 17. dubna na jirkovské náměstí za velikonoční zábavou.

Velikonoční tržiště Chomutov

Kdy: Neděle 17. dubna od 10.00 do 13.00 hodin

Kde: Tržiště Chomutov (bývalý areál Banda)

Zábavné dopoledne pro děti, kde po splnění úkolu dostanou sladkou odměnu. Dále bude možnost jízdy na koních, dětské dílničky, skákací hrad a velikonoční omalovánky. Od 11.00 hodin bude probíhat opékání špekáčků, vlastních či zakoupených na místě.

Creaturae

Kdy: Do 18. dubna

Kde: Galerie Josefa Lieslera v Kadani

Abstraktní malby, které jsou na výstavě k vidění, nenechají v klidu žádného diváka. Dostanou se mu pod kůži, do krevního oběhu, prosáknou do každé tělní buňky a budou v něm kolovat ještě dlouho po opuštění prostoru galerie. Výstava byla prodloužena do 18. dubna.

Koncert ZUŠkapely a absolventů

Kdy: Úterý 19. dubna od 18.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Koncert ZUŠKApely a letošních absolventů – Dominik Hodic, Jiří Kryštof Jedlička, Anna Zušťáková, Adéla Srbová, Klára Kozáková

Jana Tóthová – Fotografie a obrazy

Kdy: Do 14. května

Kde: Restaurant & Cafe Republika v Chomutově

Jana Tóthová – malířka, fotografka a šperkařka vystavuje v Restaurant & Cafe Republika v Chomutově. Její výstava fotografií a obrazů byla zahájena ve středu 13. dubna slavnostní vernisáží. Jana se navíc spojila s Čeňkem Pekařem z Mladé Boleslavi a její fotografie tak doplnily básnické verše. Výstava v Restaurant & Cafe Republika potrvá do 14. května.

5 z Chomutova

Kdy: Do 19. května

Kde: Galerie Jirkov

Výstava představuje představena díla skupiny chomutovských výtvarníků, a to Květy Novákové, Jany Svobodové, Jany Topinkové, Nadi Hoštové a Václava Suchopárka.



Obrazy – Milan Tóth

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Jirkovská synagoga

Otevřeno bude každé pondělí a čtvrtek, vždy od 16.00 do 18.00 hodin bude výstava spojena s prodejem šperků a dárků. Milan Tóth je známý svými fantasy obrazy, které je teď kvůli následkům nemoci nucený malovat levou rukou. Přidal i šití a zdobení pouzder.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Loutky Divadla Lampion

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Výstava loutek k 70. výročí kladenské scény pro děti a mládež Divadla Lampion. Divadlo Lampion je jediné profesionální divadlo ve Středočeském kraji, které se soustředí na tvorbu pro děti a mládež. Naše inscenace jsou určeny pro různé věkové kategorie počínaje těmi opravdu nejmenšími, pro které lze divadlo hrát, stěžejní část repertoáru je určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale snaží se postupně cílit i na druhý stupeň základních škol a v neposlední řadě na celou rodinu. Vernisáž výstavy proběhne 18. února od 17.00 hodin. Otevírací doba je čtvrtek až neděle od 10.00 do 17.00 hodin. Výstava potrvá do 24. dubna.

Veřejné bruslení

Kdy: Pouze a v neděli 17. dubna od 10.00 hodin

Kde: Tréninková hala Rocknet Areny v Chomutově

Přijďte si zabruslit do Rocknet Areny, o víkendu můžete dvakrát za den. Vstupné je 40 korun.



Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.