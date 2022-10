Hubertova jízda s Mírou Noskem Kdy: Sobota 15. října od 11.00 hodin Kde: Jízdárna jezdeckén stáje Březno Jezdecká stáj Březno zve na Hubertovu jízdu, která se uskuteční v sobotu 15. října od 11.00 hodin. V programu je slavnostní zahájení, odjezd jezdců a koní do okolí, Halali, vyhlášení vítěze a od 18.00 hodin soud jezdců. Hostem bude herec Miroslav Nosek. Hrát bude kapela 4. cenová.

Dnes čte… Houbař

Kdy: Sobota 15. října od 9.30 hodin

Kde: Městská knihovna Kadaň - pobočka

Golovinova

Chodíte rádi na houby? Jak poznat houbu jedlou od prašivky nebo dokonce houby jedovaté? Jaké houby jsou v našich lesích vzácné? Kde je můžeme hledat a co z nich uvařit? O tom všem si budeme povídat s houbařem Karlem Netschem.

Bitva ve Františkánském klášteře

Kdy: Sobota 15. října od 10.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Malá bitva s velkými následky, to je událost, která se odehrála 14. října roku 1742 v Kadani. Ve Františkánském klášteře ji připomenou speciální prohlídky i s ukázkou vojenského ležení. Akce se koná v sobotu 15. října od 10.00 do 17.00 hodin. Bitvu ve Františkánském klášteře, která se odehrála před 280 lety, svedl předvoj francouzské armády markýze de Maillebois a císařská vojska Marie Terezie. Přestože šlo jen o malou bitvu mezi několika stovkami vojáků, porážka Francouzů znamenala, že ti se stáhli do Bavorska a České království zůstalo nadále v rukou Habsburků. Až do konce října je této bitvě věnována výstava v kadaňském klášteře.

Den za obnovu lesa

Kdy: Sobota 15. října od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Sraz na parkovišti ve Vejprtech

V sobotu 15. října můžete vyrazit do lesů - sázet stromky, pomoci s přípravami pro obnovu lesa, se stavbou oplocenek, úklidem klestu a dalšími pracemi. Nebo si jen přijďte užít doprovodný program pro celou rodinu a projít se po lese. Na návštěvníky čeká trasa cca 5 km, která kopíruje naučnou stezku Vejprty. U každého zastavení bude tématický stánek. Připravena bude ochutnávka zvěřinových specialit, ukázky střelných zbraní, pro děti lesní pedagogika, ukázky sokolnictví či myslivosti, sázení a další. Akce se koná od 10,00 do 16,00 hodin ve Vejprtech v Krušných horách (Parkoviště: GPS 50.4934192N, 13.0435986E). Vhodné jsou rukavice.

Divadelní festival v Chomutově

Kdy: Pátek 14. od 16.45 hodin a sobota 15. října od 12.30 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Chomutovské městské divadlo hostí od čtvrtka 13. do soboty 15. října celou řadu divadelních souborů. Program festivalu pátek 14. října: Od 16.45 hodin Zchudlý loukář - Buchty a loutky, Pri kase - Pavol Seriš, Všechny Báječné věci - Daniel Krejčík. Sobota 15. října: Od 12.30 hodin Maryša - DS Krupka, Audience - Ochotnický spolek Žumpa Nučice, Bulšit aneb podezřelý analfabet - Rádobydivadlo Klapý, Frida K. - 3D Company, Už zase miluju! - Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, Václav Tobrman.

Taneční zábava Kapka

Kdy: Sobota 15. října od 17.30 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Zábava pro všechny generace s Kapesní kapelou Petra Baranijaka.

Trhy a posvícení v Březně u Chomutova

Kdy: Sobota 15. října od 8.30 hodin

Kde: Poblíž kukturního domu U rybníčka v Březně u Chomutova

Sobotu 15. října v Březně na Chomutovsku zahájí farmářské trhy v místním parku, kde bude možné zakoupit domácí produkty a sazenice. Trhy začínají v 8.30 hodin. Poté bude následovat II. staročeské posvícení v blízkosti kulturního domu U Rybníčka. Tam uvidíte pravou zabijačku, okusíte výrobky z prasátka a další jídla, která k posvícení patří. Posvícení bude doprovázeno živou hudbou a programem pro děti.

Křest kapely eLKa Band

Kdy: Sobota 15. října od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

V kulturním centru Klášterec nad Ohří se koná v sobotu 15. října od 19.00 hodin křest nové kapely eLKa Band. Dále se bude pokračovat za asistence DJ v divoké afterpárty! Těšíme se na Vás. Lada, Lily, Jarda, Karel a Lukáš.

Ústečtí Jirkové budou vystavovat v Galerii Jirkov

Kdy: Od neděle 16. října do 25. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

V neděli 16. října proběhne vernisáž výstavy obrazů Jiřího Součka a Jiřího Fidlera v Galerii Jirkov. Začíná v 15 hodin. Oba Ústečtí Jirkové jsou vynikající výtvarníci. Příjemné odpoledne zpříjemní svou hudbou soubor Potulní pěvci. Výstavu bude možné v Galerii Jirkov zhlédnout až do 25. listopadu.

Life In Monochrome – Filip Čaník

Kdy: Do 31. října

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Zdarma

Nová výstava v Galerii pod šitým nebem na Studentském náměstí. Tentokrát jde o výstavu fotografií Filipa Čaníka s názvem Life in Monochrome. Filip se fotografování věnuje od roku 2014, fotoaparát si nejprve pořídil, aby mohl pořizovat lepší záběry svých milovaných psů, postupně se ale z focení stala jeho vášeň. Jeho umělecký rukopis je typický, jak už název napovídá, právě monochromatičností. Z jeho fotografií vyzařuje tajemno, mystično, neznámo, temnota, deprese, ale i naděje.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.