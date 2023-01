Za norským souostrovím Lofoty do galerie Kryt Kdy: Pátek 13. ledna od 17.00 hodin Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří V lednu se v městské galerii Kryt v Klášterci nad Ohří představí fotograf a cestovatel Lukáš Brychta se svou tematickou výstavou. Výstava Lofoty začíná již v pátek 6. ledna, vernisáž výstavy le proběhne až o týden později, 13. ledna v 17.00 hodin. Fotit začal už jako kluk pod dohledem táty, tehdy klasickou filmovou Practicou. Od samého začátku ho bavila hlavně příroda a krajinky, teprve s větším rozvojem digitálních fotoaparátů o nějakých pár let později se fotografováním začal zabývat vážně. Focení přírody, především hor, je pro něj dodnes největší radostí.

Memoriál Jaroslavy Srkalové

Kdy: Sobota 14. ledna od 8.30 hodin

Kde: Střelnice SSK Chomutov v Blatenské ulici

Soutěž ve sportovní střelbě kategorií VzPi 40 a 60.

Exhibice Slam poetry míří do kadaňského zařízení Orfeum

Kdy: Sobota 14. ledna od 19.00 hodin

Kde: Kulturní zařízení Orfeum v Kadani

V sobotu 14. ledna čeká kulturní zařízení Orfeum v Kadani Slam poetry exhibice. Před mikrofonem se v rámci večera vystřídá pestrá sestava slamerů, kteří se, bez použití kostýmů či rekvizit, vybaveni pouze svými vlastními slovy či výmysly, snaží zaujmout publikum, jak jim to jen vlastní hlas a tělo dovolí. Budou to od 19.00 hodin Anatol Svahilec, Dr. Filipitch, Thea, Kravál 123456 a The Pche. Žánr vznikl v polovině 80. let 20. století v USA a rychle se rozšířil doslova po celém světě. V současnosti se pravidelné exhibice pořádají ve všech krajských a dalších zhruba 30 městech po celé ČR, stejně jako každoroční republikové mistrovství za účasti bezmála tisíce diváků. Publikum, přesněji náhodně vybraná porota, pak jejich výkony hodnotí prostřednictvím zdvižení karet s počtem bodů a z večera pak vzejde vítěz.

Robert Křesťan & Druhá tráva v Klášterci

Kdy: Sobota 14. ledna od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Robert Křesťan & Druhá tráva budou koncertovat v sobotu 14. ledna od 19.00 hodin v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Skupinu Druhá tráva založili v roce 1991 Robert Křesťan a Luboš Malina po svém odchodu od Poutníků. Druhou trávu charakterizují dva výrazné znaky - autorská a interpretační výjimečnost zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny. Kapela Druhá tráva byla hned od svého vzniku řazena mezi špičku na folk & country scéně nejen v České či Slovenské republice. Přestože bývá často označována jako bluegrassová, už od počátku existence mixuje více stylů. Bluegrass odkazuje spíše na předchozí angažmá několika členů skupiny u brněnských Poutníků

Dřevomalby Tomáše Záborce

Kdy: Do 12. února

Kde: Galerie Josefa Lieslera v Kadani

Již několik let se Tomáš Záborec věnuje vytváření obrazů na dřevěném podkladu, které dřevomalby. Metoda práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů - možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa. Toto vše má za úkol vytvářet výsledný dojem, vyvolávat vzpomínku, stát se obdobně jakýmsi symbolickým "zářezem" do podvědomí zúčastněného diváka. Ootevírací hodiny galerie: úterý – neděle 13.00 – 17.00 hodin.

Daniela Soukupová, Hana Pešková

Kdy: Neděle 8. ledna od 16.00 hodin

Kde: Galerie Jirkov

Zahájení výstavy obrazů dvojice výtvarnic v Galerii Jirkov v Kostelní ulici. Výstava potrvá do 17. února.

Krušnohorská Túr de Svařák

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Krušné hory

Vydejme se za nejlepšími svařáčky, které umí Krušnohorsko nabídnout. Portál krusnohorsko.com připravil pro zájemce a soutěživce mapu, kde jsou zvýrazněné podniky, které ho prodávají. Účastníci se jí ale nemusí striktně držet, uznáno bude svařené víno z celých Krušných hor. Stáhněte si zápisovou tabulku, vypište si místo, kde jste si vínko dali a nechte si ho od provozovatele potvrdit třeba razítkem nebo podpisem. Kdo ochutná 5 a více svařáků, dostane pamětní placku nebo magnet. Vyplněný formulář stačí ofotit a poslat na mail redakce@krus-nohorsko.com. Abyste si nemysleli, že jde jen o kavárenské povalečství, je připraven i seznam výletů, které si v okolí můžete projít. Akce trvá do konce ledna. Více informací a soutěžní kartu najdete na webu https://krusnohorsko.com/svarak/

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.