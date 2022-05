Májový koncert žáků

Kdy: Čtvrtek 12. května od 18.00 hodin

Kde: Základní umělecká škola Jirkov

Zveme vás na Májový koncert žáků, který se bude konat v koncertním sále ZUŠ Jirkov ve čtvrtek 12. května od 18 hodin.

Koncert žáků přijatých na konzervatoř

Kdy: Čtvrtek 12. května od 18.00 hodin

Kde: ZUŠ TGM v Chomutově

Srdečně vás zveme na páteční koncert našich studentů, kteří byli přijati na hudební konzervatoř.

Otevření hřiště v Klášterci

Kdy: Pátek 13. května od 9.00 hodin

Kde: Lesní ulice v Klášterci nad Ohří

V pátek 13. května se v Klášterci nad Ohří slavnostně přestřihne páska u multifunkčního hřiště v Lesní ulici, a to za účasti dětí z mateřských škol, pro které je připravený zábavný program. V sobotu 14. května od 9,00 hodin následuje turnájek a ukázka místních sportovních oddílů, vyzkoušet si můžete i střelbu z luku.

Teenage Noc Literatury

Kdy: Pátek 13. května od 16.30 hodin

Kde: Různá místa jezuitského areálu v Chomutově

V pátek 13. května se na různých místech jezuitského areálu uskuteční první ročník veřejného čtení pro náctileté Teenage Noc literatury. Akci zahájí od 16.30 hodin v atriu koncert kapely Fusion Factory z chomutovského gymnázia a poté bude od 17.30 hodin probíhat každou půlhodinu čtení v kostele sv. Ignáce, galerii Špejchar a v dětském a naučném oddělení Chomutovské knihovny. Pozvání mezi předčítající přijali studenti z Chomutovska, herci mosteckého divadla a připraveno je také jedno překvapení.

Muzeobusem z Kadaně na výlet do Weesensteinu a Großsedlitz

Kdy: Sobota 14. května

Kde: Sraz v 7.45 na autobusovém nádraží v Kadani

Městské muzeum v Kadani vypravuje v sobotu 14. května muzeobus, který pojede na výlet do Weesensteinu a Großsedlitz v sousedním Sasku. Cena je 695 korun. V ceně je doprava, vstupné do zámku , varhanní koncert v kapli, vstup do zahrady a průvodce. Odjezd z autobusového nádraží je v 7.45 hodin.

Severočeské farmářské trhy

Kdy: Sobota 14. května od 8.00 do 12.00 hodin

Kde: Náměstí 1. máje v Chomutově

Tradiční nabídka produktů regionálních farmářů a výrobců.

Kludského zahrada

Kdy: Sobota 14. května od 15.00 hodin

Kde: Zahrada Kludského vily v Jirkově

V Jirkově, v zahradě Kludského vily, kde sídlí městská knihovna, se v sobotu 14. května koná multižánrový festival. Čeká vás výtvarný worshop, koncert Yellow Sisters Zvěřinec, vystoupení kejklíře, divadlo a koncerty skupin Maniac a V3ska. Program začíná v 15.00 hodin a vstup je 100 a 50 Kč.

Alkehol

Kdy: Sobota 14. května od 21.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Známá a populární rocková skupina, jejíž vznik si muzikanti datují na rok 1992, i když nápad na založení skupiny se objevil již v roce 1991, kdy se Ota Hereš a Petr Buneš, tehdy kytaristé thrashmetalové skupiny Kryptor, rozhodli složit ne-trashmetalové písně s hospodskými texty. Ústředím místem, kde svou tvorbu konzultovali, byla pražská restaurace Na Slamníku. První koncert se odehrál 30. října 1992 v Duchcově, kde Alkehol předskakoval skupině Kabát.

Tvoříme: Grimasy

Kdy: Neděle 15. května od 16.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

V květnu jsme si pro vaše ratolesti připravili výtvarnou dílnu s názvem Grimasy. Úsměv od ucha k uchu, vyplázlý jazýček, zamračení, úšklebek. Tváře, které se budou pouhým otočením proměňovat. Vytvoříme si hravý výtvarný artefakt, který společně udivíme, rozesmutníme, ale vmžiku rozveselíme nebo třeba překvapíme. Dílna je vhodná pro děti od 4 let.

Válka Putinova Ruska proti Ukrajině

Kdy: Pondělí 16. května od 17.00 hodin

Kde: Refektář františkánského kláštera v Kadani

Veřejná debata historika a ukrajinisty Davida Svobody (Ústav pro studium totalitních režimů / Muzeum paměti XX. století) a historika a filozofa Petra Hlaváčka (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy / Muzeum paměti XX. století) o aktuální situaci na Ukrajině.

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň

Kdy: Do 26. června

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň, z.s. potrvá do 26. června.

Jana Tóthová – Fotografie a obrazy

Kdy: Do 14. května

Kde: Restaurant & Cafe Republika v Chomutově

Jana Tóthová – malířka, fotografka a šperkařka vystavuje v Restaurant & Cafe Republika v Chomutově. Její výstava fotografií a obrazů byla zahájena ve středu 13. dubna slavnostní vernisáží. Jana se navíc spojila s Čeňkem Pekařem z Mladé Boleslavi a její fotografie tak doplnily básnické verše. Výstava v Restaurant & Cafe Republika potrvá do 14. května.

5 z Chomutova

Kdy: Do 19. května

Kde: Galerie Jirkov

Výstava představuje představena díla skupiny chomutovských výtvarníků, a to Květy Novákové, Jany Svobodové, Jany Topinkové, Nadi Hoštové a Václava Suchopárka.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.