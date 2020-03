Vzpomínka na Láďu

Kdy: do 27. března

Kde: Galerie Lurago Chomutov

Proč přijít: Výstava nabízí díla Ladislava Steňka.

Kachle sedmi století

Kdy: do 1. srpna

Kde: Oblastní muzeum Chomutov

Proč přijít: Výstava v budově Oblastního muzea v Chomutově na náměstí 1. máje představuje kamna stará stovky let, od gotiky až po 20. století. K zhlédnutí jsou také nejstarší gotické komorové kachle s vyobrazením obrněných jezdců z hradu Kyšperka u Krupky nebo pestře glazované renesanční kachle z hradu Egerberku u Klášterce nad Ohří.

Rozhledny Ústeckého kraje

Kdy: do 6. dubna

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Proč přijít: Výstava představuje rozhledny rozmístěné na území Ústeckého kraje. Byla zrušena vernisáž. Galerie zůstává veřejnosti otevřená, na zmíněnou výstavu se mohou zájemci přijít podívat od 13. března do 6. dubna vždy od 8.30 do 17 hodin.