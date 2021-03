Krmítka stále frčí

Kdy: ve volném čase

Kde: doma

Vyrobte si papírové krmítko se Střediskem volného času Domeček v Chomutově. Podrobný návod výroby papírového dekoračního krmítka, kde je komentář u každé fotky, má SVČ Domeček Chomutov na svém facebookovém profilu. Ať se daří a až si kapsář vyrobíte, pochlubte se svým dílem na facebooku.

Tip na rozhlasovou hru: Liliová příkrývka

Kdy: doma ve volném čase

Kde: na webu ČRo Dvojka a v aplikaci mujRozhlas.

Detektivové řeší případ vraždy mladé dívky. V parku je nalezena mrtvola neznámé ženy. Podivné je, že má ostříhané vlasy a na ruce prsten, který nikdo nezná. Komisařka Dana Hanáčková si přizve k řešení případu začínajícího kolegu Martina Růžičku. Kriminálku poslouchejte týden po odvysílání na webu Dvojky a v aplikaci mujRozhlas. Tvůrčí skupina Drama a literatura.

Tip na hru: Výbušná koťátka

Kdy: doma s rodinou

Kdo: vydavatelství Blackfire, 2016

Pokud rádi hrajete napínavé hry, právě jste našli tu pravou! Populární hra z kickstarteru Výbušná koťátka je kočičí verzí ruské rulety. Hráči si postupně během tahů dobírají karty z balíčku, avšak jakmile jeden z nich obdrží kartu vybuchujícího koťátka, hru prohrává. Některé karty vám ale pomohou se výbuchu vyhnout, třeba tím, že se budete moci podívat na karty ještě předtím, než si je vezmete, přinucením protihráče vzít si několik karet najednou nebo zamícháním balíčku. Hra je určena pro 2-5 hráčů a věřte, že s každou další kartou je hra napínavější a napínavější. Objevte své skryté strategické dovednosti a užijte si spoustu zábavy s rodinou, přáteli a Výbušnými koťátky. Výbušná koťátka jsou historicky nejúspěšnější hrou na kickstarteru. Na její vznik v roce 2015 přispělo více 219 000 lidí.

Tip na knihu: Chobotnice

Kdo: Paulina Świst

Kde: nakladatelství Red, 2021

Další silná kniha od nejpopulárnější polské debutantky posledních několika let! Po bestselleru s názvem Kolotoč nastal čas na pokračování, kde už nepřichází na scénu jen finanční machinace a plamenná vášeň, ale také pašování zlata a aféra katolické církve. Policista z ústřední vyšetřovací kanceláře jede na služební misi do Horního Slezska. Do zločinecké organizace se mu podaří proniknout natolik dobře, že jej nechá zatknout tamní prokurátor. Ale to je teprve začátek nového obřího spiknutí, do něhož jsou zapojení i dobře známí hrdinové z prvního dílu. Vše nasvědčuje tomu, že příběh finančních podvodů zdaleka neskončil útěkem z Polska…

Tip na knihu: Zločin na zámku

Kdo: Jiří Procházka

Kde: vydavatelství XYZ, 2021

Mysleli jste, že znáte všechny případy majora Zemana? A co když existuje kromě těch třiceti známých ještě jeden? Ten poslední… Jednatřicátým případem se Jiří Procházka, jeden ze scenáristů slavného seriálu, naposledy vrátil ke slavnému hrdinovi, jehož prostá existence se pro mnohé stala synonymem československé normalizace. Byl ale opravdu takový? Odhalení vraha mladé dívky, která zemřela v blízkosti zámku stranických papalášů, nebude jediným překvapením příběhu…

Na zaniklý hrad Najštejn

Kdy: po celý rok

Kde: nad údolní nádrží Jirkov

Obyvatelé Jirkov mohou vyrazit na procházku ke skromným pozůstatkům hradu Najštejn. Ty se nachází na vysokém skalním ostrohu nad údolní nádrží Jirkov. Hrad byl pravděpodobně založen v polovině 13. století Jindřichem z Alamsdorfu, majitelem nedalekého panství Březenec. Již ve 14. století byl hrad opuštěn. Jádro tvořila nevelká oválná plošina s menší budovou. Okolo plošiny je příkop a val. K zaniklému hradu se nejlépe dostaneme z autobusové zastávky Blatno – Květnov, odkud vede polní a pak lesní cesta. Ta ale není na mapě KČT zakreslena.

Někdejší Hrádek Hausberg

Kdy: celoročně přístupné

Kde: Zámecký vrch nad Bezručovým údolím

Nepatrné náznaky terénních valů na ostrožně vybíhají do Bezručova údolí nad Chomutovem u Hrádečné. Bergrutsch je zastaralý pomístní název polohy. Z polohy lze usuzovat, že se jednalo o opevnění spjaté s důležitou dálkovou komunikací vedoucí z Chomutova přes Blatno do Saska. Celková podoba lokality dává usuzovat o středověkém původu. S vazbou na dálkovou komunikaci to mohl být kontrolní bod na této cestě. Bohužel se nedochovaly žádné písemné zmínky. Do literatury lokalitu uvedl Jaroslav Pachner a navrhl ji označovat jako Hausberk II. Nebyly zde nalezeny žádné archeologické nálezy. Nejsou zde žádné pozůstatky staveb či jiných objektů. Podle terénních náznaků šlo nejspíše o nedostavěné jednodílné opevnění, které na východní straně vymezuje příkop, před nímž je vyhozen val, další mělký příkop odděluje vlastní ukončení ostrožny. Je zde také prohlubeň, vysekaná do rulové skály, dnes zpola zasypaná. Nejsnadnější přístup je z Chomutova po modré turistické značce.

Helenčiny vodopády u Svahové

Kdy: po celý rok

Kde: kousek od rozcestí u obce Svahová

Obyvatelé Svahové se mohou projít k Helenčiným vodopádům. Krásný přírodní úkaz na potoku Lužec se nachází kousek od rozcestí u obce Svahová. Prochází tudy také cyklostezka. Asi 20 m před dřevěným mostkem stačí sejít na vyšlapanou pěšinku, která vás tam dovede. Vodopád má zhruba 4 metry a pod ním jsou ještě menší peřeje. Na jednom z umělých přívodů z Kachního rybníka je těsně pod silnicí ze Svahové do Malého Háje umělý, přibližně 3 metry vysoký vodopád.

Zřícenina hradu Perštejn

Kdy: po celý rok

Kde: nad obcí Perštejn

Za kolik: zdarma

Obyvatelé Perštejna mohou využít víkendu k vycházce k rozsáhlé zřícenině hradu, která je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Za kolik: zdarma

Obyvatelé Kadaně mají možnost navštívit kovovou rozhlednu na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní. Ta nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce, kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.