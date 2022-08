Festival Obnaženi Kdy: Od středy 10. do soboty 13. srpna Kde: Po celém Chomutově Multižánrové setkání současného umění nabídne od středy 10. do soboty 13. srpna celou řadu zajímavých programů po celém Chomutově. Kromě hudby návštěvníky čekají výstavy, taneční představení, instalace ve veřejném prostoru i filmy. Po devatenácté festival Obnaženi pořádá stejnojmenný chomutovský spolek. V pátek 12. srpna proběhne od 17.00 hodin v kostele sv. Kateřiny taneční představení pro děti od 4 let Svět z papíru (Mirka Eliášová a kol.). Po představení ještě čeká účastníky krátký origami workshop. Tentýž den proběhne v letním kině od 21.00 hodin Večer tanečních filmů, jehož program vznikl ve spolupráci s proslulým holandským Cinedans festivalem. Tento večer představí několik kratších zahraničních filmů, které se vztahují právě k tématu letošního ročníku festivalu Kdybytak. Ekologickou vrstvu tohoto tématu pak festival otevírá v sobotu 13. srpna, kdy je na programu taneční představení Treatment of Remembering (PocketArt), ve kterém se diváci společně se třemi tanečnicemi ponoří do vzpomínek na čas a prostor, kdy příroda ještě nebyla člověkem vyčerpaná. Představení nominované na prestižní cenu Česká taneční platforma 2021 a oceněné 1. Cenou tanečních aktualit za originalitu konceptu bude probíhat v městském parku v Chomutově a sraz bude v 17.00 hodin u Městského divadla. Sobotní program ještě otevře ve 20.00 hodin výstavu fotografií Dana Černého: Ateliér v kavárně Café Rouge, která zachycuje prostřednictvím reportážních i uměleckých fotografií přípravy i samotnou akci výtvarného happeningu Ateliér, který je na programu festivalu. Zde bude následně probíhat také afterparty.

Koncert na počest životního jubilea kadaňského faráře

Kdy: Pátek 12. srpna od 19.00 hodin

Kde: Kostel Povýšení svatého kříže v Kadani

Dlouholetý kadaňský farář Josef Čermák slaví významné životní jubileum, 70 let, a farníci pro něj připravili koncert, na který jste všichni srdečně zváni. Koncert duchovní hudby k jubileu70 se uskuteční v pátek 12. srpna od 19 hodin v kostele Povýšení svatého kříže v Kadani. Představí se při něm Josef Hroch, který bude hrát na varhan a zpívat a zpěvačka Eliška Minářová. Zazní skladby českých i světových autorů, například A. Dvořáka, B. Smetany, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J, Brabence a dalších. Vstupné je dobrovolné.

Večer na pohodu s Michalem Horákem

Kdy: Pátek 12. srpna od 19.00 hodin

Kde: Letní kino v Klášterci nad Ohří

V pátek 12. srpna bude letní kinov Klášterci nad Ohří hostit akci Večer na pohodu, při kterém se představí objev v anketě Zlatý slavík 2021, písničkář Michal Horák a klášterecké cover trio Asi 20?!. Začíná se od19.00 hodin. Michal Horák píše písničky o věcech, co ho baví, a doprovází se u toho nejčastěji na klavír nebo kytaru. Lítá z žánru do žánru, ale myslí si, že to je všechno hlavně folk. Vyhrál několik talentových soutěží a vše završil výhrou Objevu roku v anketě Zlatý slavík 2021 a nominaci na Cenu Anděl. Koncertuje od třinácti let všude možně.

Hudba za rohem: Smörbröd

Kdy: Pátek 12. srpna od 18.00 hodin

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Na dalším buskerském večeru vystoupí v pátek 12. srpna na Studentském náměstí Smörbröd - partička hudebníků hrající na různé etnické nástroje. Svým ostrovtipem a hravostí vykouzlí úsměv na tváři, ale může i překvapit, když zpěv a dunění bubnů nasměruje do hloubky lidské duše.

Komentovaná prohlídka města Chomutova

Kdy: Sobota 13. srpna od 14.00 hodin

Kde: Sraz přihlášených je u Městského informačního centra

Za kolik: Dospělí 100 Kč, děti do 15 let a senoři 50 Kč

Prohlídka historického centra města trvá přibližně 90 minut. Účastníky čeká odborný a poutavý výklad historika. Na komentovanou prohlídku je potřeba se přihlásit, a to nejpozději do pátku do 16.00 hodin na tel. 474 341 438 nebo e-mailu: infocentrum@chomutov.cz.



Fesťáček pod hradbami

Kdy: Sobota 13. srpna od 17.00 hodin

Kde: Hrad Hasištejn

Za kolik: Vstupné 200 Kč, studenti 100 Kč, děti do 15 let zdarma

Na sobotu 13. srpna chystá obec Místo Fesťáček pod hradbami, tedy hradbami Hasištejna. Od 17.00 hodin vystoupí na nádvoří Adéla Radimcová, Album, Vomiště, Poutníci a Maruška je pryč.

Noční bloudění

Kdy: Sobota 13. srpna od 21.00 hodin

Kde: Kukuřičné pole v Račeticích

Už jste někdy zkusili projít bludiště z kukuřice a v noci? Příležitost máte v sobotu 13. srpna v kukuřičném poli v Račeticích na Kadaňsku. Noční bloudění po mapě Dánska se strašidly a speciální tajenkou začíná od 21.00 hodin. Do 23.00 hodin je především pro děti s rodiči, poté vypukne zábava pro odvážnější. Doporučena je baterka.

Večerní prohlídky

Kdy: Sobota 13. srpna od 17.00 a 21.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Vydejte se s Janem Hasištejnským z Lobkowicz na pouť do Svaté země. Františkánský klášter v Kadani připravuje na sobotu 13. srpna dramatizaci cestopisu z roku 1493. Prohlídky začínají vždy v celou od 17.00 do 21.00 hodin.

Medové odpoledne

Kdy: Neděle 14. srpna od 13.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Do kláštera v Kadani se můžete vypravit i v neděli odpoledne. Ve 13.00 hodin tam začíná Medové odpoledne s jarmarkem se včelími produkty, přednáškou, patchworkem, hudbou a divadlem pro děti.

Klášterečtí Kláštereckým

Kdy: Sobota 13. srpna od 15.00 hodin

Kde: Letní kino v Klášterci nad Ohří

Šest místních kapel se představí na multižánrovém festivalu pro všechny věkové kategorie v letním kině v Klášterci nad Ohří. Program začíná v sobotu 13. srpna od 15.00 hodin.

Procházka zámeckým parkem

Kdy: Neděle 14. srpna od 15.00 hodin

Kde: Zámecký park v Klášterci nad Ohří

Město Klášterec nad Ohří nabízí v neděli od 15,00 hodin komentovanou prohlídku parku. Tentokrát si projdete Západní okruh a získáte informace o Doupovských horách. Lístky k zakoupení v infocentru pod radnicí. Sraz u kašny před zámkem.

Koncert dechové hudby

Kdy: Neděle 14. srpna od 14.00 hodin

Kde: Nádvoří zámku Červený Hrádek

K poslechu bude hrát Hornická kaela Severočeských dolů. Vstupné je dobrovolné.

Táborák v Olejomlýnském parku

Kdy: Neděle 14. srpna od 17.00 hodin

Kde: Olejomlýnský park v Jirkově

Máte rádi posezení u ohně a dobré hudby? Pak jsou tyto řádky určeny právě vám! Připravili jsme pro vás další táborák. Doražte v neděli 14. srpna v 17.00 hodin do Olejomlýnského parku v Jirkově k ohništi. Můžete si tam dát pivo nebo limonádu a poslechnout si kapelu 4. Cenová, která ráda znovu dorazí. A nezapomeňte, špekáčky s sebou!



Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.



Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.