Lampionový průvod v Kadani

Kdy: Čtvrtek 11. listopadu os 17.00 hodin

Kde: Sraz je na Mírovém náměstí v Kadani

Z Mírového náměstí Kadani vyjde ve čtvrtek 11. listopadu, tedy na svatého Martina, lampionový průvod. Sraz je v 17.00 hodin. Průvod půjde ke klášteru, kde bude probíhat program v zahradě, a poté ve Střelnici děti čeká pohádka. Lampiony s sebou.

Lampiónový průvod v Jirkově

Kdy: Čtvrtek 11. listopadu od 16.30 hodin

Kde: Zahájení na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Přijďte na lampiónový průvod městem s mateřským centrem Archa 777, který povede až na zámek Červený Hrádek. Na nádvoří zámku proběhne hudební program.

Václav Krejcar v Galerii Kryt v Klášterci

Kdy: Pátek 12. listopadu začíná vernisáž od 17.00 hodin

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

V galerii Kryt se již podruhé představí Václav Krejcar, tentokrát se samostatnou výstavou. Výstava Václava Krejcara s názvem Životní cesta bude v Krytu k vidění do 30. listopadu. Vernisáž výstavy proběhne 12. listopadu v17.00 hodin.

Dífčí válka

Kdy: Pátek 12. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Kulturní zařízení Orfeum v Kadani

Jedna z nejslavnějších českých komedií v trochu jiném podání divadla Navenek. Slovo souboru: „Je to úžasná nadčasová komedie. Nechce se ani věřit, že ji někdo napsal. Ono to totiž vypadá, že text vzniká přímo na jevišti. Je to hra o lásce k ženám, nenávisti k mužům, hlouposti obou a především o genderové vyváženosti.

Strašidelný les na zámku Červený Hrádek

Kdy: Sobota 13. listopadu od 13.00 hodin

Strašidelný les se otevře v sobotu 13. listopadu na zámku Červený Hrádek u Jirkova. Na dvoukilometrové trase na děti i rodiče budou číhat nejrůznější strašidla z pohádkové říše, u kterých děti budou plnit různé úkoly. Po splnění všech úkolů dostanou malí poutníci dárek z truhly u Stromu splněných přání. Trasa pohádkového lesa začíná u zámeckého rybníka od 13.00 do 16.00 hodin. Vstupné 70 Kč za osobu.

Ples Poháru Peruna

Kdy: Sobota 13. listopadu od 18.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Ples Poháru Peruna je pravidelně oficiálním zakončením stejnojmenného seriálu cyklistických závodů, kde si pořadatelé vždy připraví nevšední tematické zaměření plesu (tentokrát je tématem Divoký Západ a Limonádový Joe). Hlavní je samozřejmě užít si s přáteli a známými jiný typ programu, než jen závod na kole, ale přesto součástí plesu je i vyhlášení celkového pořadí v seriálu závodů dospělých. Dětské kategorie bývají obvykle vyhlášeny na posledním závodě. Všichni ocenění pak dostávají nádherné sošky Peruna.



Za pohádkou do chomutovského divadla

Kdy: Neděle 14. listopadu od 15.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Vezměte děti o víkendu na divadelní pohádku, příležitostí je dost. Chomutovské divadlo uvede v neděli 14. listopadu od 15.00 hodin pohádku Ferda Mravenec v cizích službách.

Svatomartinské stánky v Kadani

Kdy: Do 21. listopadu, vždy od 10.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Svatomartinská vína, občerstvení, perníky, koblížky nebo dřevěné výrobky na jednom místě. V Kadani na Mírovém náměstí. Dne 11. listopadu zde bude také stánek antikvariátu Městské knihovny Kadaň. Akce trvá do 21. listopadu.

Lidé odvedle

Kdy: Do 21. ledna 2022

Kde: Chomutovská knihovna

Ve čtvrtek 21. října začala v prostorách Chomutovské knihovny vernisáž putovní výstavy Lidé odvedle, která nabízí návštěvníkům především z řad dětí a mládeže unikátní možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se žije s postižením a jak jim co nejlépe pomoci. Výstava nese podtitul Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, což vystihuje interaktivní formu výstavy, která zábavnou formou zve návštěvníka na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Společná výstava obrazů

Kdy: Do 28. listopadu

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Spolek čajovny Zen zve na společnou výstavu obrazů Jany Sádrikové a Jany Plaštiakové. Výstavu otevřela středeční vernisáž. Expozice bude přístupná až do 28. listopadu.

Hrdinové doby covidové

Kdy: Do 17. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

V Galerii Jirkov začala v pátek 1. října slavnostní vernisáží výstava v rámci projektu „Hrdinové doby covidové“, který vznikal mnoho měsíců po celém Ústeckém kraji. Do projektu se zapojilo mnoho subjektů nejen z IZS, nemocnic, domovů pro seniory, škol ale i supermarketů, ve kterých je mnoho zaměstnanců svým způsobem také v první linii. Výstava je poděkováním všem, kteří pomohli překonat jedno z nejtěžších období naší novodobé historie. Součástí výstavy je i výzva „Daruj roušku“, jejímž smyslem je velké srdce sešité z látkových roušek z celé republiky. Šití roušek se stalo symbolem pomoci při první vlně.

Františkánský klášter v Kadani

Kdy: Od čtvrtka do neděle vždy od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Františkánský klášter v Kadani je nyní otevřen celoročně, a to od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Františkánský klášter vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků za výrazného přispění rodu Vitzthumů a Hasištejnů z Lobkowicz. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. V podpoře kláštera pokračoval i jeho syn Jaroslav. Presbytář kostela byl vymalován malířem ze školy Lucase Cranacha staršího a některé prostory zvláštního významu byly opatřeny sklípkovou klenbou. Po roce 1989 byl klášter navrácen františkánům, kteří jej předali Biskupství litoměřickému a to jej na 50 let pronajalo městu Kadani s výjimkou kostela, který slouží kadaňské římskokatolické farnosti. V prostorách původního kláštera bylo obnoveno Městské muzeum v Kadani, které zde připomíná jak dějiny města, tak především dějiny a odkaz samotného kláštera. V budově noviciátu má své sídlo Základní umělecká škola. Kostel byl v roce 1995 znovu vysvěcen a do kláštera se tak vrátil duchovní život. Mše svatá se zde slouží každou poslední sobotu v měsíci.

Industriální cyklostezka u Kadaně

Kdy: Kdykoli ve volním čase

Kde: Z Kadaně do Černovic

Výhledy do uhelného velkolomu, průjezd kolem elektrárny i klidná zákoutí rekultivované krajiny – takové zážitky nabízí netradiční industriální cyklostezka na Kadaňsku. Třináctikilometrová trasa z Kadaně do Černovic s perfektním povrchem a mírným převýšením je vhodná i pro rodiny s dětmi. Ukazuje přitom možnosti proměny krajiny po těžbě uhlí i zajímavá technická řešení. Ideálním startovním místem na cyklostezku značenou číslem 3115 jsou kadaňské Rooseveltovy sady se spoustou sportovních a rekreačních příležitostí.