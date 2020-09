Indian Summer Open Air

Kdy: 12. září od 15 hodin

Kde: atrium Chomutovské knihovny

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Vystoupí: od 15:00 Noční klid, od 16:00 Hot pants, od 17:00 The ENVLPS (Praha), od 18:00 Diokruhu, od 19:00 Manon Meurt (Rakovník).

Klavírem mezi žánry

Kdy: 11. září od 19:30 hodin

Kde: Café Atrium, Chomutov

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Klavírní recitál Martina Rufera.

Soli Deo

Kdy: 11. září od 18 hodin

Kde: Městské muzeum v Kadani

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Koncert duchovní hudby hraný na více než 25 zapomenutých, nevšedních hudebních nástrojích gotiky, renesance a baroka. Posluchači uvidí a uslyší hudební nástroje ze zvířecích rohů berana, muflona, krav, přímorožce a kozlů, kostěné flétny, středověké tříhlasé dudy, šalmaj a další.

Bohemicca před Konírnou

Kdy: 11. září od 19 hodin

Kde: Františkánské zahrady, Kadaň

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Přijďte si poslechnout oblíbenou kadaňskou kapelu Bohemicca a přispět na dobrou věc. Na pódiu před občerstvením Konírna zahraje již 11. září od 19 hodin. Veškerý výtěžek z koncertu poputuje na krmení pro naši klášterní kobylku Elsu.

Zámek pro Paraplíčko

Kdy: 11. září od 18 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Proč přijít: Pátek pro Paraplíčko ukončí cyklus ,,Zámeckých pátků” pro tento rok. Těšit se můžete na místní kapely NaVOKO (folk-rock) a Barbucha (alternative-rock). Přijďte se rozloučit s letní atmosférou, zatančit si, nebo prostě jen tak posedět s přáteli. Jako již tradičně zde budou stánky s nápoji a občerstvením.

Farmářské trhy

Kdy: 12. září od 8 do 12 hodin

Kde: Otevřená prostranství města Jirkov

Proč přijít: Přijďte 12. 9. na farmářské trhy, které budou obohaceny vinnými. Zakoupíte zde různé druhy vína a burčáku. Během trhů bude hrát i kapela. Můžete tu posedět a dát si burčák rovnou k snídani.

Dny evropského dědictví

Kdy: 12. a 13. září od 10 do 16:00 hodin

Kde: Kadaň

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Přijďte i letos navštívit kadaňské památky zcela zdarma. Dáme vám tip, jak si udělat krásnou procházku naším královským městem a nevynechat přitom žádnou významnou pamětihodnost ani kulturní zpestření. Začít můžete třeba Františkánským klášterem, kde si můžete tradičně prohlédnout, jak postoupily práce restaurátorů fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků. Určitě neopomeňte ani Mikulovickou bránu, z níž je krásný výhled na město. Propásnout byste také neměli prohlídku prostor v Egermannově domě s č. p. 7, kde dnes sídlí Turistické informační centrum. Určitě vás překvapí krásná výzdoba stěn v prvním patře. Na náměstí můžete vystoupat na nejnavštěvovanější kadaňskou památku, kterou je radniční věž. Cestou zpět se můžete zastavit v Galerii Josefa Lieslera s aktuální výstavou. Atmosféru pro ztišení a meditaci pak určitě najdete v kostele Povýšení sv. Kříže či nedaleké Růžencové kapli, případně v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele u řeky. Letos bude otevřen také kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty v Alžbětinském klášteře. Pokochat se můžete také prostory Kadaňského hradu. Zvenčí bude možné si prohlédnout distribuční transformátorovou stanici v Jiráskově a ve Skalní ulici. Teď už stačí jen zakončit procházku po hradbách návštěvou kadaňské bašty, kde proběhne v rámci EHD v neděli od 15 hodin komentovaná prohlídka spojená s projekcí.

Speciální vlak do Pětipes s pohádkou

Kdy: 12. září od 19:30 hodin

Kde: Kadaň

Proč přijít: Pojeďte s námi speciálním večerním pohádkovým vlakem do Pětipes.

Food festival

Kdy: 13. září od 10 do 17 hodin

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: 180 Kč

Proč přijít: Food karta v ceně 180 Kč bude k mání v Turistickém informačním centru od 1. července. (Loni se prodaly bleskovou rychlostí, tak s jejím nákupem raději příliš neváhejte!) Vlastní příbory s sebou! V rámci druhého ročníku Food festivalu v Kadani k nám opět zavítají známí kuchaři v čele s Tomášem Kalinou. Můžete se těšit na thajskou, španělskou, americkou či korejskou kuchyni a mnoho dalšího. Na pódiu uvidíte ukázky molekulární, mexické a hmyzí kuchyně. Právě hmyz bude letošní novinkou a překvapením pro fajnšmekry. Hmyzí kuchyni představí spoluautor kuchařky Hmyz na talíři a nezkušenější kuchař jedlého hmyzu Milan Václavík, který předvede také úpravu krokodýlího, žabího a hadího masa. Milovníci konzervativnějších jídel si jistě zamilují tradiční italské dobroty Tomáše Juříka. Letos také přivítáme místního kadaňského kuchaře Martina Skýbu s ukázkami argentinské kuchyně, a protože chutě Latinské Ameriky jsou rozmanité, ochutnáme také mexické speciality Jana Weisnera. Součástí festivalu budou i prodejci různých druhů občerstvení. Od dobré kávy, italských specialit, lahodné čokolády, přes vegetariánskou kuchyni, rozmanité štrůdly, barevné makronky až ke kvalitnímu pivu a vínu. Každý si přijde na své a všechny chutě budou uspokojeny. Zájemci o degustaci vymazlených porciček z pánví našich kuchařských es si musí dopředu zajistit Food kartu, která bude v předprodeji začátkem července v Turistickém informačním centru. Cena je 180 Kč za celé šestichodové menu. Neváhejte s jejím pořízením – množství porcí, které lze vydat za jeden den je omezené. Majitelům Food karet doporučujeme chodit průběžně, aby se vyhnuli velkým frontám. Na všechny s kartou se dostane a možná i na někoho navíc. Celý den Vám svým ,,gastro jazzem“ navíc zpříjemní Martin Rufert Quartet a známé hity zahrají OGGE ze Žatce. Pro děti je připravená sladká čokoládová dílnička a skákací hrad.

Dobrokavárna

Kdy: 11. září od 10 do 12 hodin

Kde: Radka Kadaň

Proč přijít: Přijměte pozvání do naší „kavárny“, kde nabízíme prostor každému, kdo se chce o dobrovolnictví něco dozvědět, posedět s dobrovolníky, zjistit něco nového, nebo jen tak odpočívat.

Swap + Dopolední otevřená herna

Kdy: 12. září od 8 do 13 hodin

Kde: Radka Kadaň

Proč přijít: SWAP - přijďte si provětrat svůj šatník a vyměnit kus za kus. Jednoduše přinesete oblečení, které již nenosíte, ale stále by udělalo někomu radost. Odnesete si kousek, který naopak bude slušet právě Vám. V průběhu dopoledne bude otevřená herna Mateřského centra, kde si budou moci vaše děti pohrát. Budete-li potřebovat, tak i pohlídáme. Cena za dopoledne 50 Kč včetně hlídání v době, kdy si budete vybírat své nové kousky do svého šatníku. Budete-li potřebovat pohlídat déle (opustíte budovu RADKY) můžete využít placené služby hlídání dětí.

Kresba – víkendový kurz

Kdy: 12. září od 11 do 17:30 hodin a 13. září od 9:30 do 16 hodin

Kde: Radka Kadaň

Proč přijít: Základní teorie, používaná média, kresba tužkou/uhlem, kresba v barvě. Zátiší, při příznivém počasí plenér. Pomůcky budou připraveny na místě, pokud chcete, můžete si donést i vlastní. Vhodné pro dospělé a děti od 12 let (i bez předchozích zkušeností). Kurz se bude konat při přihlášení 4 a více účastníků. Sobota 11:00 - 17:30, neděle 9:30 - 16:00. Workshop povede Kateřina Hrubá, lektorka s několikaletými zkušenostmi s vedením kreativních kurzů v Plzni a v posledních letech také v Kadani. Studiu kresby se věnovala v umělecké škole pod vedením Mgr. Jany Vackové či na ZČU v Plzni u doc. ak. mal. Jiřího Kornatovského. Kurz se koná v Klubu 612 - Kpt. Jaroše 612 (naproti RADKA z. s., zadní vchod školy Začít spolu).

Březenecký King Pong

Kdy: neděle 13. září do 9.00 hodin

Kde: u tělocvičny ZŠ

Proč přijít: První ročník turnaje ve stolním tenisu o titul Březenecký King Pong. Hrát budou jen předem přihlášení účastníci, termín registrace byl do 7. září. Vlastní pálky nutné. V případě nepříznivého počasí se turnaj peřsune do budovy ZŠ.

Virunga trhy budou v Jirkově

Kdy: v neděli 13. Září od 9 do 15 hodin

Kde: v jirkovském divadle

Proč přijít: Virunga trhy vyrazí v neděli 13. září do Jirkova. Přijede s nimi zásoba čerstvého i sušeného exotického ovoce z Ugandy a Asie, voňavého koření ze Zanzibaru, ta nejlepší káva, čaje nebo marmelády. Nově si budou moci lidé zakoupit ovoce z Kolumbie. „Pojďte ochutnat nejčerstvější ovoce, které jste kdy měli,“ lákají prodejci. Virunga trhy budou v jirkovském divadle od 9 do 15 hodin. Virunga je česko – ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky.

Příroda, jak ji (zatím) můžeme vidět všichni

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

Proč přijít: Své příznivce zve Galerie Jirkov na výstavu obrazů, která byla zahájena v úterý 8. Září slavnostní vernisáží. Jedná se o prezentaci fotografií Lukáše Vosmíka a výstava má název Příroda, jak ji (zatím) můžeme vidět všichni. To, co dokaáže Lukáš Vosmík zachytit svým objektivem mohou návštěvníci vidět v Galerii Jirkov do 28. listopadu. Vladimír a Hana Zvalovi z galerie také zvou na další výstavu „Mozek nebo smysly – kdo má pravdu? aneb hravá výstava se smyslovými klamy“. Ta potrvá do 10. října.

Traktorový kvadriatlon

Kdy: sobota 12. září od 11.00 hodin

Kde: v Sušanech

Proč přijít: Traktorový kvadriatlon, sprint traktorů na 100 metrů i soutěž o nejhezčí traktor slibuje tradiční Sraz traktorů ve Strupčicích. Start je v sobotu 12. září v 11 hodin v Sušanech. Dospělí i děti se mohou těšit na řadu soutěží i frontu z dětské zemědělské techniky.

Světový pohár ve freestylu

Kdy: sobota 12. září od 13.00 hodin

Kde: pláž Kamencového jezera v Chomutově

Proč přijít: Historicky poprvé se v Chomutově koná jeden ze závodů světového seriálu ve freestylu. V sobotu 12. září na soutěžící čeká WSWCF Academy Street Workout World Cup 2020 - Street Hard Workout Battle Chomutov 2020. Jedná se o historicky první soutěž ve freestylu konanou v rámci seriálu světového poháru pod World Street Workout and Calisthenics Federation v České republice. Soutěžní kategorie jsou ženy, muži do 70 kg a nad 70 kg, dále děti. Soutěž se odehraje na písčité pláži Kamencového jezera, a to od 13 hodin. Vítěz battlu pojede bojovat o světový pohár v roce 2021 a první tři soutěžící dostanou i finanční výhru. První získá v přepočtu 15.000 Kč, druhý 9.000 Kč a třetí 3.000 Kč. Soutěž je věnovaná pouze kategorii freestyle, která je divácky nejatraktivnější. V porotě budou světové hvězdy Korash Kabir, LaTwist, Šimon Forrai a Aleš Fišer.