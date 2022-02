Michal Prokop & Framus Five Kdy: Čtvrtek 10. února od 19.00 hodin Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří Pro mnohé kritiky a fanoušky nepřekonatelný zpěvák, který svou plodnou hudební kariéru, jež bývá spojována s kapelou Framus Five a hudebními žánry blues, rock a soul, zahájil už v době vysokoškolských studií v 60. letech. Hudební osobnost s širokým záběrem činností - skladatel, kytarista, moderátor, bývalý politik, je nositelem významných ocenění jako jsou Řád umění a literatury Francouzské republiky (1995), titul nejlepší zpěvák 1. československého Beatového festivalu v Praze (1967) nebo zpěvák roku časopisu Melodie (1988) a držitel několika platinových a zlatých desek a dvojnásobný člen Beatové síně slávy Radia Beat (2007, 2017) a člen Síně slávy cen Anděl 2018.

Večery naživo: Ploy

Kdy: Pátek 11. února od

Kde: Cavern club kulturního domu Střelnice v Kadani

V Cavern clubu kulturního domu Střelnice v Kadani pokračuje v pátek 11. února série koncertů Večery na živo. Tentokrát se zde od 19 hodin představí trio Ploy. Jedná se o no-bass band z Prahy, neustále rozšiřující své osobní pojetí „fusion“. Kořeny tradičních hudebních žánrů zůstávají dobrým newtonovským základem pro výlety do říše kvant, zvuků, hluků, slovního salátu a blábolení. Autorské asociace spojují nejotřepanější lidovou píseň s náladou Faulknerova románu či hymnu města Velvary s protivným dojezdem toxického dýchánku. Pop se strychninovým úsměvem, jazz s příměsí TNT. Veškeré obávané rozpory okamžitě mizí pod nánosy sugestivních harmonií. V jejich repertoáru najdete rozmanitou směs rytmů, melodií, žánrů i nálad.

Dnes čte… policista

Kdy: Sobota 12. února od 9.30 hodin

Kde: Městská knihovna v Kadani, pobočka v Golovinově ulici

Jaké to je, mít v popisu práce chytat a vyslýchat padouchy? Mívá policista někdy strach, nebo chrání zákon neohroženě a statečně? Musí trénovat střelbu? A hraje někdy s parťákem hru na hodného a zlého policistu? Přijďte se zeptat. Dan Čuřík nejprve přečte příběh z Policejních pohádek od Zuzany Pospíšilové a poté zodpoví všechny zvídavé dotazy. Společně si pak také vyrobíme papírového policistu. Těšíme se na vás na pobočce městské knihovny.

Život v klášteře - večerní kostýmovaná prohlídka

Kdy: Sobota 12. února od 17.00 hodin

Kde: Městské muzeum v Kadani

Projděte večerním klášterem s františkány, ochutnejte jejich jídlo a pití, poznejte jejich způsob života, zažijte nešpory na kůru a klášterní kostel osvětlený svícemi. Prohlídka proběhne v 17, 18, 19, 20 a 21 hodin. Rezervace nutná, na e-mailu liebscher@kultura-kadan.cz nebo telefonu 602 104 242.

Lidožraní aneb V nouzi Franta dobrej

Kdy: Sobota 12. února od 19.00 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Divadlo pro dospělé a seniory. Kanibalové všech zemí, snězte se! Chránit si svoji kulturu proti manýrům přistěhovalců je přirozenou obrannou reakcí při každé vlně migrace. Známe to i dnes. Pojďme se na to (a na sebe) podívat ale i očima lidojedů, na jejichž ostrovy se začínají tlačit civilizovaní běloši, kteří se rozhodně nepřijíždějí přizpůsobovat.

Masopustní pohádka

Kdy: Neděle 13. února od 16.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Veselá hudební pohádka o masopustních tradicích, o veselí a také o čekání na jaro. Na zahrádce pod lesem je v zimě ticho a klid. Jednoho dne se ale ve sněhu objeví stopy. Čípak jsou? Na kloub tomu přijdou strašák Pašák spolu s Péťou Zahrádkou.

Veřejné bruslení

Kdy: Sobota 12. února a neděle 13. února, vždy od 10.00 a od 17.00 hodin

Kde: Tréninková hala Rocknet Areny v Chomutově

Přijďte si zabruslit do Rocknet Areny, o víkendu můžete dvakrát za den. Vstupné je 40 korun.



Bruslení v Kadani na náměstí

Kdy: Do 13. března

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Bruslí se ve všední dny od 14.00 do 18.00 hodin, o víkendu pak už od 11.00 hodin. Na speciální povrch je možné vstupovat pouze v dobře nabroušených bruslích, nikoliv běžné obuvi, a to ani jako doprovod. Na náměstí je také každý den otevřený stánek s občerstvením. Vstup na kluziště je zdarma a vejde se na něj 20 až 30 lidí.

Obrazy a keramika Sylvy Prchlíkové

Kdy: DO 25. března

Kde: Galerie Lurago v Chomutově

V chomutovské Galerii Lurago bude od čtvrtka 10. února vystavovat své obrazy a keramiku naivní malířka Sylva Prchlíková. Výtvarnice z nedalekého Litvínova se umění věnuje už od školního věku. Její záběr je opravdu široký a kromě malování tvoří i sochy a keramiku. Vernisáž výstavy, kterou doplní hudební doprovod Dua Melos a zasvěcený komentář výtvarnice Jitky Kůsové Valevské, se uskuteční od 17 hodin. Samotná výstava pak potrvá až do 25. března.

Hrátky s drátky

Kdy: Do 28. února

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Své výrobky představí Ladislav Lokajíček na výstavě s název Hrátky s drátky. „K drátkům jsem se dostal před 14-ti lety náhodou. Již jako dítě jsem modelařil, později experimentoval se dřevem a nakonec se přesunul k tvorbě z drátů. Vystavuji v rámci ČR již asi desátým rokem. Postupně jsem začal spolupracovat se školskými zařízeními, muzei a začal pracovat v rámci tvůrčích dílen s veřejností. Cílem mého tvoření je ukázat návštěvníkovi, že i z chladného, rezavého a často odpadového kovu jde vytvořit příjemná věc, a to bez nároků na drahé nářadí, energie, různé barvy laky. Postačí jen nápad, drát a kleště. Nic jiného není zapotřebí a to je to, co mne ne mém koníčku baví."

Vyšívané obrazy podle slavných malířů

Kdy: Do 25. února

Kde: Galerie Jirkov

Avignonské slečny a další známá díla Pabla Picassa, ale i Paula Gauguina nebo Jana Zrzavého je možné si prohlédnout na jednom místě. V Galerii Jirkov na výstavě vyšívaných obrazů podle děl slavných malířů. Vytvořil je Chomutovan Odon Brummeisen. S vyšíváním začal před více než čtyřiceti lety. Odon Brummeisen podle svých slov vyšil kolem 140 obrazů na motivy světově uznávaných malířů. V jirkovské galerii jich vystavuje ke čtyřiceti.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Výstava Jiří Voves – Obrazy

Kdy: Do 13. února

Kde: Galerie Josefa Lieslera v Kadani

V Galerii Josefa Lieslera v Kadani začne ve čtvrtek 13. ledna nová výstava s názvem Jiří Voves – Obrazy. Jiří Voves vystudoval architekturu na ČVUT u prof. J. Štursy, poté na AVU Praha u prof. F. Cubra. Od roku 1977 se věnuje výhradně volné malbě a grafice, příležitostně se zabývá ilustracemi, grafickými úpravami knih, scénografií a realizacemi v architektuře. Vernisáž proběhne 13. ledna od 17.00 hodin. Výstavu slovem uvede Lucie Šiklová, zazpívá Jana Vovsová Lewitová.

Jan Choura – Obrazy

Kdy: Do 26. února

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Kulturní centrum srdečně zve všechny milovníky výtvarného umění na výstavu malíře Jana Choury, který pochází z Klášterce nad Ohří. Jedná se o první výstavu v nové galerii kulturního centra. Otevřeno pondělí až pátek 9 - 12 a 13 - 17 hodin.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Výstava Angry Earth – Jeden obrázek je více než 1 000 slov

Kdy: Do 28. února

Kde: Galerie pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani

První výstavou roku 2022 v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani je ekologický projekt Angry Earth aneb Jeden obrázek je více než 1 000 slov. Ten začal v úterý 11. ledna. Za poslední dva roky poznamenala život lidstva pandemie nemoci covid-19. Ta způsobila smrt milionů lidí, dalším zhoršila zdraví a zasáhla ekonomiku a mezilidské vztahy. Zkusme si ale na chvíli představit, že pro naši planetu může být obdobnou pandemií, lidská činnost.

Eva Čermáková – Obrazy

Kdy: Do 23. února

Kde: Galerie Na Síti v Chomutovské knihovně

Novou výstavu obrazů Evy Čermákové nabídne od 13. ledna galerie Na Síti ve druhém patře u velkého sálu Chomutovské knihovny. Výstava potrvá do 23. února.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.