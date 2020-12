Vánoční trh v Chomutově

Kdy: od pátku 4. prosince

Kde: náměstí 1. Máje v Chomutově

Proč přijít: Vánoční trh v Chomutově začíná v pátek 4. prosince. Kromě stánků s vánočním zbožím bude na náměstí 1. Máje. Další program je zatím nejistý.

Adventní trhy v Jirkově

Kdy: neděle 13. prosince od 8 do 13 hodin

Kde: náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Proč přijít: Další adventní trhy se tuto neděli opět konají na náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově. Opět od 8 do 13 hodin.

Bleší trhy v Málkově u Chomutova

Kdy: sobota 12. a neděle 13. prosince 6 – 12 hodin

Kde: Bleší trhy Málkov

Proč přijít: Víkendový trh v Málkově u Chomutova se opět uskuteční po oba dva víkendové dny, tedy v sobotu 12. a v neděli 13. prosince. Objevte mnoho zajímavého zboží, výrobků a pokladů nabízených prodejci z blízkého i dalekého okolí. Výhodně nakoupit, potěšit sebe, nebo své blízké, můžete po dobu nouzového stavu vždy každou sobotu a neděli v čase 6 - 12 hodin. Stále platí: Zakryté horní cesty dýchací, rozestupy min. 2 m, rozestupy mezi stánky 4 m a každý stánek musí mít desinfekci. Jelikož má PES mnoho štěňat, je zakázáno prodávat alkoholické nápoje (usnesení č. 1290 s platností od 9. prosince). Svařákem se tedy nezahřejeme, děkujeme Vládo.

Výstava betlémů v Kadani

Kdy: sobota 12. a neděle 13. prosince od 10 do 17 hodin, trvá do 20. prosince

Kde: Městské muzeum v Kadani, Františkánský klášter

Proč přijít: O víkendu se ve Františkánském klášteře v Kadani otevře výstava více než šesti desítek betlémů z různých materiálů a různých velikostí. Otevřeno bude vždy o víkendech od 10 do 17 hodin.

Historické cukrárny aneb Mlsání za první republiky

Kdy: od 3. prosince 2020 do 22. ledna 2021

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově (budova radnice na náměstí 1. Máje)

Proč přijít: Od čtvrtka 3. prosince otevírá Oblastní muzeum v Chomutově, které přichystalo novou výstavu na téma historické cukrárny. V muzeu na radnici je otevřena zcela nová výstava "Historické cukrárny aneb mlsání za první republiky", která jistě potěší všechny Vaše smysly… Otevírací doba výstavy: út - pá 9 - 17, so a ne 10-17 hodin., V den otevření výstavy 3. prosince je vstup zdarma. Výstava připomíná zašlou slávu československých cukráren v období formující se první republiky. Ukazuje vybavení provozoven včetně kasy, balících papírů značky Orion, papírových krabic na dorty a zákusky, skleněných zásobníků naplněných bonbony a mnohem víc… Nebudou chybět ani dobové materiály, jako například výuční list, pracovní knížka, reklamní pohádky, recepty, obaly od čokolád a další. Chybět nebudou samozřejmě ani regionální souvislosti a informace o vývoji tohoto odvětví na Chomutovsku. Autory výstavy jsou Jan Maroušek a Petr Lukas z Brna, výstavu zprostředkovává Letohrádek Mitrovských v Brně.

50 let chomutovských bílých andělů

Kdy: od 12. prosince 2020 do 31. července 2021

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově (hlavní budova)

Proč přijít: Střední zdravotnická škola v Chomutově letos slaví 50 let od svého založení. U příležitosti tohoto významného jubilea Oblastní muzeum v Chomutově ve spolupráci s oslavující školou připravilo výstavu 50 let chomutovských bílých andělů. Výstava představí nejen samotnou školu, ale bude se věnovat také historickému vývoji zdravotnictví a ošetřovatelství ve světě i v chomutovském regionu. Pro školy a rodiny s dětmi jsou připraveny celkem tři atraktivní doprovodné programy na téma zdraví a lidské tělo. V této nelehké době je výstava zároveň i poděkováním všem, kdo působí ve zdravotnictví a pomáhají všem potřebným.Výstava bude otevřena uzavřenou vernisáží v sobotu 12. prosince v hlavní budově muzea na Palackého ulici.

Ještě dříve, než tohle všechno: Lukáš Musil

Kdy: od 3. prosince 2020 do 31. ledna 2021

Kde: Galerie Josefa Lieslera v Kadani

Za kolik:

Proč přijít: Symbol, rituál, archetyp, pro které jsou prosté linie elementárním zobrazovacím prvkem, jsou i základními jmenovateli výstavy Lukáše Musila. Český výtvarník zde představuje plátna velkých i malých formátů, kresby, objekty a sochy. Lukášovi se povedlo zobrazit pozoruhodnou souhru všech těchto komponentů. Všechny části výstavy do sebe smysluplně zapadají a prolínají se, zároveň i jednotlivě vše dává smysl. Přijďte se podívat na tuto originální kompozici výstavy. Otevíráme již ve čtvrtek 3. prosince od 13 hodin. Otevřeno je úterý až neděle 13.00 – 17.00

Vápenka u Kovářské

Kdy: celoročně

Kde: Mezi Hájem u Loučné a Kovářskou v Krušných horách

Proč přijít: Je jedním z míst, kam je možné v době vyhlášeného nouzového stavu a epidemiologických opatření vlády vyrazit, je třeba vápenka nedaleko Kovářské, která je mimořádnou technickou památkou. Od roku 1963 chráněnou státem. Spolu s přilehlým lomem se nachází v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem (německy Stolzenhein nebo také Stolzenhan), ale leží blíže obci Kovářská (německy Schmiedeberg) a obvykle bývá uváděna u Kovářské. Areál vápenky je součástí Hornické kulturní krajiny Háj - Kovářská - Mědník, která byla v roce 2014 vyhlášena jako krajinná památková zóna. Krušnohorská vápenka je zároveň tzv. přidruženým objektem Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 na seznam Světového dědictví UNESCO. V roce 2018 proběhlo v okolí odstranění náletových dřevin a byla prováděna sanace zdiva. Stavbu financovaly Lesy ČR.

Kýšovický vodopád

Kdy: přístupný je po celý rok

Kde: u obce Kýšovice v Prunéřovském údolí

Proč přijít: Kýšovický vodopád, někdy také zvaný jako Kýšický, leží u obce Kýšovice v romantickém Prunéřovském údolí na Chomutovsku. Jedná se o největší a nejvyšší přírodní vodopád Krušných hor, který je skrytý ve špatně dostupném terénu pravého údolního svahu potoka jižně od osady Kýšovice. Prunéřovský potok v Krušných horách protéká údolím tvořeným rulou. Díky břidličnatosti tohoto nerostu je okolí vodopádu velmi strmé. Vodopád je vysoký 26 metrů a je tvořen třemi kaskádami. Horní část vodopádu měří sedm metrů a po příkré skále voda plynule stéká. Prostřední vodopád je kolmý a s deseti metry je nejvyšší. Dolní devítimetrová část kombinuje oba dva typy.

Přehrada Kamenička s půvabnou hrází

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko Chomutova

Leží 8km severozápadně od Chomutova, v krásné přírodě, obklopena nádhernými bučinami. Byla vybudována v letech 1899 až 1904. Její rozloha je 6 ha. Je to fantastické místo na vycházku. Naleznete zde svůj klid a můžete se nechat okouzlit podmanivým prostředím. Zvláště v podzimním období nemají chybu všudypřítomné zlaté buky. Vyjet si sem můžete i na kratší cyklovýlet. Nebo si ho můžete prodloužit a po svazích Krušných hor, což znamená držet se stále modré turistické značky, se vydat až do vrcholových partií Krušných hor, konkrétně k Novému Domu (dnes je to jedna budova, sloužící myslivcům) a Novodomskému rybníku . Cestou potkáme i Dieterovu štolu. Pokud by jste přijeli autem, musíme jej nechat u bývalého III. mlýna a pak si udělat zhruba 1,5 km dlouhý pěší výšlap. Kamenička je z jedné strany ohraničena zděnou, 44 metrů vysokou, hrází, která je v koruně dlouhá 153 metrů. Hráz je součástí prvního stupně ochranného pásma a je tedy pro veřejnost nepřístupná. Přehrada je technickou památkou.

Opomíjený vrch Meluzína

Kdy: celoročně přístupný

Kde: jihovýchodně od obce Háj, na dohled od Klínovce

Většina z nás si zřejmě při vyslovení názvu Krušných hor vybaví jejich nejvyšší vrchol Klínovec s jeho známými lyžařskými areály a vrcholem, zastavěným už řadu let chátrajícími budovami horského hotelu a rozhledny. Na dohled od Klínovce, a přece zcela mimo zájem naprosté většiny turistů, se však nachází jiná krušnohorská tisícovka – bezesporu nejkrásnější a nejdivočejší vrchol celé centrální části pohoří. Tím opomíjeným cílem pro nenáročný výlet je hora s poetickým názvem Meluzína. Meluzína je skalnatý vrchol ležící 2,5 km jihovýchodně od obce Háj. Charakteristické je pro ni výrazné ploché temeno, které spolu s dominantním Klínovcem tvoří charakteristikou siluetu, viditelnou i z velkých vzdáleností. Vrcholovou plošinu a její okraje zkrášlují četná skaliska a kamenná moře. V současnosti je vrchol odlesněn, pouze na severním svahu se vyskytují zbytky silně poškozeného smrkového lesa. Z vrcholové plošiny se otevírají nádherné kruhové výhledy na blízké vrcholy Krušných hor, hluboké údolí Ohře či Doupovské hory. Výstup na Meluzínu může být jak náročným celodenním výletem, tak krátkou procházkou vhodnou i pro rodiny s menšími dětmi. Při volbě náročné trasy můžete výstup zahájit například ve Stráži nad Ohří, odkud vás až těsně pod vrchol povede zelená turistická značka. Připravte se ale na desetikilometrový výstup s převýšením téměř 800 metrů.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: přístupná celoročně

Kde: v Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří byla nedávno otevřena nová stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na vloni dokončený cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město byl otevřen v červnu loňského roku.

Helenčiny vodopády u Svahové

Kdy: po celý rok

Kde: kousek od rozcestí u obce Svahová

Budete-li hledat na mapě Helenčiny vodopády, zaměřte se na oblast nad Jirkovem u Svahové. Krásný přírodní úkaz na potoku Lužec se nachází kousek od rozcestí u obce Svahová. Prochází tudy také cyklostezka. Asi 20 m před dřevěným mostkem stačí sejít na vyšlapanou pěšinku, která vás tam dovede. Vodopád má zhruba 4 metry a pod ním jsou ještě menší peřeje. Na jednom z umělých přívodů z Kachního rybníka je těsně pod silnicí ze Svahové do Malého Háje umělý, přibližně 3 metry vysoký vodopád. Nejhezčí jsou Helenčiny vodopády především na podzim, nebo i v létě, kdy nabízejí příjemné osvěžení.

Zřícenina hradu Perštejn

Kdy: po celý rok

Kde: nad obcí Perštejn

Proč přijít: Rozsáhlá zřícena hradu je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad obcí Strupčice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v opěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Tip na knihu: Pivař a blondýna

Kdo: Ladislav Jakl a Daniela Kovářová

Kde: nakladatelství Bondy, 2020

Napjatě očekávaná kniha sezony se konečně objevuje na pultech knihkupectví. Zkušený pivní odborník a pivní nováček. Přísný učitel a svědomitá žačka. Tak se dají vystihnout role spoluautorů knihy Pivař a Blondýna – Ladislava Jakla a Daniely Kovářové. Tenhle zdánlivě nesourodý mix dává knize zcela originální podobu, výjimečnou v rámci celé bohaté pivní literatury. V knize čtenář najde nejen množství informací a rad, ale také vyprávěcí a výkladový styl, díky kterému může do tajemných pivních světů bez obav vstoupit i každá nezasvěcená „blondýna“.

Tip na knihu: Město Chomutov a železnice

Kdo: Jan Kadlec

Kde: Akord Chomutov

Rok 1870 byl pro město Chomutov význačným mezníkem, tento rok dne 8. 10. do Chomutova přijel první vlak. Zanedlouho se chomutovské nádraží stalo velkým dopravním uzlem. K tomuto výročí je vydána rozsáhlá knih i historii tohoto velkého železničního uzlu s názvem "Město Chomutov a železnice". Autorem této knihy je Ing. Jan Kadlec. Kniha je u nás v muzeu v prodeji za 400,- Kč.

Tip na hru: Jízdenky prosím! Evropa

Kdy: ve volném čase s rodinou

Kde: ADC Blackfire

Veleúspěšná hra o stavbě železnic po celé Evropě. Jízdenky, prosím! postaví hráče do rolí stavitelů železničních tratí v Evropě – čím rozrostlejší vlakovou síť vybudují, tím blíže se dostanou k vítězství. Je pokračováním deskové hry Ticket to Ride. Oproti svému předchůdci se hráči přenáší do Evropy na přelomu 19. a 20. století, kde budování železniční sítě komplikuje množství horských masivů a členitost mořských břehů, kdy je občas výhodnější vodní masu překlepnout než ji složitě objíždět. Kromě nového herního plánu s mapou Evropy je hra obohacena o několik nových prvků.

Tip na hru: Osadníci z Katanu, vybudujte vlastní město

Kdy: ve volném čase s přáteli nebo rodinou

Kde: vydavatelství Albi

Pokud se doma nudíte zkuste si zahrát nějakou deskovou hru. Osadníci z Katanu je hra nenáročná na naučení, ale se spoustou možností pro strategii. Hra vás přenese na neosídlený ostrov, kde je jen na vás začít budovat svou vlastní vesnici. Na vás a na dalších osadnících. Směňujte rudu, vlnu, cihly, dřevo a další suroviny. Vybudujte to největší město.