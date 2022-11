Kadaňská cesta svatého Martina

Kdy: Pátek 11. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Sraz je na Mírovém náměstí v Kadani

Tradiční kadaňský lampionový průvod městem proběhne na svátek sv. Martina, tedy 11. listopadu. Sraz je tentokrát na Mírovém náměstí v 17.00 hodin, odkud společně vyrazíte na pouť k františkánskému klášteru. V klášterních zahradách vás čeká v 17.30 hodin svatomartinské přivítání, lámání preclíků a program pro děti. Otevřeno bude také posezení Konírna. Program zakončí promítání pohádky od 18.00 hodin na nedaleké Střelnici.

Kapela COP zahraje v kulturním centru

Kdy: Pátek 11. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci

COP – co se vám vybaví, když přečtete tato tři písmenka pohromadě? Někomu zajisté lidový účes, angličtinářům překlad, který znamená policista a příznivci hudebního žánru označovaného jako Folk & Country se zajisté vybaví populární bluegrassová skupina z Plzně v čele s Míšou Leichtem. A právě hudební skupině COP je věnována celá tato nabídka. COP vznikl v roce 1978 a hned od počátku své existence slavil četné úspěchy. V roce 1980 vyhrál v té době nejprestižnější cenu Porta a v roce 1981 si úspěch zopakoval. V letech 1982 – 1983 většina členů kapely emigrovala do USA a Kanady. Z celé sestavy zůstal pouze Míša Leicht, který má hlavní zásluhu na vzkříšení souboru. Do zlomového roku 1989 objíždí skupina bluegrassové přehlídky a koncerty. V roce 1991 přichází na svět první copácké album a do dnešního dne jich má na svém kontě již deset. Skupina COP se díky svojí popularitě stala pravidelným hostem všech významných hudebních přehlídek v naší republice. Dnes si již prakticky nikdo nedokáže představit Zahradu (nejprestižnější festival folkové a country hudby), Portu (velmi známý festival s dlouhou tradicí), Jamboree (nejstarší bluegrassový festival v Evropě), Struny na ulici a další bez přítomnosti COPu. COP je velmi populární i v zahraničí, o čemž svědčí pravidelné návštěvy Velké Británie, Slovenska, i dalších zemí zbytku světa. V roce 2002 Cop získal „Anděla“ trofej České hudební akademie (obdoba Grammy) za oblast Folk & Country. Skupinou prošla za dobu její existence řada skvělých hudebníků a výjimečných osobností

The Silver Spoons v Kadani

Kdy: Pátek 11. listopadu od 19.00 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

The Silver Spoons je anglicky zpívající česká indie pop-rocková kapela z Prahy, aktivní již téměř 6 let. Tvoří ji zpěvák anglicko-francouzského původu Augustinem Dunn, Jan Janíček (basa), Jaroslav Janda (kytara), Štěpán Bína (bicí) a Dimitrije Maksimović (klávesy). Na konci roku 2018 vydali single He’s Got My Money Now, který ji dostal do mainstreamového povědomí a který vypráví o strastiplné cestě muzikanta za úspěchem v dnešním hudebním průmyslu. Tento singl kapela natočila na jaře téhož roku v Los Angeles s legendárním producentem Danny Saberem, který v minulosti produkoval The Rolling Stones, Davida Bowieho, U2 a mnoho dalších. Díky několika singlům si kapela vysloužila cenu Žebřík za Objev roku 2018, Cenu OSA za Nejúspěšnějšího mladého skladatele či dvě nominace na Hudebních cenách Evropy 2. V lednu 2022 vydala kapela dlouho očekávané debutové album Come and get it, na kterém se též producentsky podílel Danny Sabber. The Silver Spoons jsou známí svými energickými koncerty, na kterých nechybí blues-rocková "špína" ani soulová citlivost.

Na víno do knihovny

Kdy: Sobota 12. listopadu od 11.00 hodin

Kde. Chomutovská knihovna

V Chomutovské knihovně můžete ochutnávat v sobotu 12. listopadu vína od českých, moravských i zahraničních vinařů a samozřejmě i svatomartinské. Festival Víno v atriu potrvá od 11,00 do 17.00 hodin a víno bude i čím zakousnout.

Zakončení turistické sezony Destinační agentury

Kdy: Sobota 12. listopadu od 18.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci

Destinační agentura Dolní Poohří zakončí turistickou sezónu slavnostně, a to v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří v sobotu 12. listopadu od 18.00 hodin. Součástí galavečera bude nejen řada vystoupení a hudba, ale také vyhlášení vítězů Ohřecké osmičky 2022 a fotosoutěže Poohří vaším objektivem.

Charitativní ples Slunečnice

Kdy: Sobota 12. listopadu od

Kde: Městské divadlo Jirkov

Za kolik: 350 korun

Charitativní ples dětské skupiny Slunečnice. Výtěžek z něj půjde na podporu handicapovaných dětí z Centra ergoterapie Herynka. Celým večerem bude provázet kapela Úlet.

Tvoříme: Hrátky na špagátku

Kdy: Neděle 13. listopadu od 16.00 hodin

Kde: KD Střelnice v Kadani

Za kolik: 60 korun

Listopadová výtvarná dílna nese název Hrátky na špagátku. Protentokrát si společně s Vašimi ratolestmi vytvoříme drobnou závěsnou dekoraci. Potenciál výtvoru se ukrývá v hravosti, kdy je možné jednotlivé komponenty rozpohybovat mechanicky – dotykem rukou, či za pomoci slabého vánku, fouknutím. Každý vzniklý kousek bude originál. Bude možné kombinovat různé množství materiálů, od dekorativních po přírodní. Vyhrát si budeme moci i s množstvím jednotlivých dílků na nitce. Kolik jich je už moc? Přijďte (s)pustit uzdu své fantazie. Výtvarná dílna je vhodná pro děti již od 4 let za drobné pomoci dospěláka.

Bambulková šou standard a Meet & Greet

Kdy: Neděle 13. listopadu od 15.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Bambulková šou 2022 s Kájou a Bambuláčkem je tady! Přijďte si s dětmi užít báječné představení plné písniček, tanečků a soutěží! Zazní nové písničky z připravovaného CD, ale nebudou chybět ani známé hity jako je Kulička, Kakadu anebo Dalmatin! Během představení se zaručeně nebudou bavit jenom děti, ale i jejich rodiče! Těší se na vás Kája a Bambuláček! Vstupné na Standard je 299 Kč a vstupné na Meet & Greet (osobní setkání s Kájou a Bambuláčkem) 499 Kč.

O chaloupce z perníku

Kdy: Neděle 13. listopadu od 15.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Za kolik: 100 korun

Divadlo KAPSA Andělská Hora uvádí pohádku. Žili, byli máma s tátou a ti měli dvě děti. Jeníčka a Mařenku. Táta pracoval v lese a maminka doma vařila. Jednou se děti vypravily do lesa na jahody. Každé malé dítě přece ví, že nejsladší jahody musíte nasbírat v lese. V hlubokém lese! Ale pozor, nechoďte tam sami. Vezměte s sebou pro jistotu mladšího brášku, co umí vylézt na strom, nebo starší sestřičku, která na vás dohlédne. Ovšem dokud není tma. Pokud je v lese tma můžete se ztratit a narazit třeba na kouzelnou chaloupku. Proč kouzelnou? Je totiž celá z perníku! A kdo v takové chaloupce bydlí, víme všichni. Zlá ježibaba…

Lampionový průvod v Klášterci

Kdy: Pondělí 14. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Sraz u obchodního domu Centrum

Sraz účastníků průvodu je u obchodního domu Centrum v 17 hodin průvod projde sídlištěm do letního kina, kde na děti bude čekat překvapení. Těší se na vás hudební divadlo Hnedle vedle. masky strašidel v průvodu vítány.

Rodina – sochy Michaela Bílka

Kdy: Do 25. února 2023

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

Velký sál muzea na radnici ožije na několik měsíců „dřevěnými lidmi“ akademického sochaře Michaela Bílka. Vystaveno bude kolem deseti soch nebo sousoší barevných dřevěných postav v životní i lehce nadživotní velikosti. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 22. října od 15.00 hodin. Na vernisáži zazní hudba a k dispozici bude malé pohoštění. Právě v den vernisáže, 22. října, by sochař oslavil osmdesáté narozeniny. Výstava potrvá do 25. února 2023 v muzeu na radnici, náměstí 1. máje, Chomutov.

Ústečtí Jirkové vystavují v Galerii Jirkov

Kdy: Do 25. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

V neděli 16. října proběhla vernisáž výstavy obrazů Jiřího Součka a Jiřího Fidlera v Galerii Jirkov. Oba Ústečtí Jirkové jsou vynikající výtvarníci. Příjemné odpoledne zpříjemní svou hudbou soubor Potulní pěvci. Výstavu bude možné v Galerii Jirkov zhlédnout až do 25. listopadu.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.



Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.