Večery naživo: Marta Kloučková & David Dorůžka

Kdy: Čtvrtek 17. března od 19.00 hodin

Kde: KD Střelnice v Kadani

Marta Kloučková je nepřehlédnutelnou součástí mladé české jazzové scény. Multi-žánrová zpěvačka, textařka a skladatelka je je absolventkou jazzové VOŠ Jaroslava Ježka a Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2018 vydala autorské album s názvem Loving Season (Hevhetia), které se zařadilo mezi nejlepší česká jazzová alba toho roku. Připravuje a moderuje pořad Sedmé nebe na ČRo Vltava. Kytarista a skladatel David Dorůžka je jedním z nejvýraznějších tuzemských jazzových hudebníků, často označován za vůdčí osobnost české jazzové scény. Hru na kytaru a kompozici studoval na prestižní americké Berklee College of Music a na mistrovském kurzu pro mladé hudebníky v Aspenu. Má za sebou vystupování po celém světě i dlouhodobé pobyty v metropolích New Yorku a Paříži. Je držitelem několika cen Anděl. Společně tvoří originální spojení, které se dokonale doplňuje. Jejich hudba je dynamická, delikátní a sugestivní, aniž by postrádala lehkost. Atmosféra živé nahrávky a Martin emotivní projev ve spojení s Davidovou invencí a hlubokou muzikalitou jsou příslibem zážitku, který se posluchačům dostane pod kůži.

Chomutovské deskohrátky

Kdy: Pátek 18. - neděle 20. března, v pátek od 9 do 18 hodin, sobota a neděle 10 – 17 hodin

Kde: Chomutovská knihovna – velký sál

Volné hraní her. Turnaje Lama, Kabo, Dominion a Kombo Afrika. Prezentace výrobců a distributorů her. Prodej her za zvýhodněné ceny.

Mikulášovy patálie

Kdy: Pátek 18. března od 18.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Příběhy ze života malého Mikuláše a jeho povedených kamarádů. Děti, vezměte svoje rodiče do divadla! Pro děti od 5 let.

Rozezpívaný KaDiBřez – Hamlet

Kdy: Pátek 18. března od 19.00 hodin

Kde: Kulturní zařízení Orfeum v Kadani

Pokračuje Kadaňský divadelní březen (KaDiBřez), který se po dvouleté pauze vrátil na jeviště Orfea. Tentokrát se zde představí DK Jirásek z České lípy s inscenací Hamlet. KaDiBřezová stálice letos přiveze tu nejklasičtější klasiku všech klasik - těžké kusy se hrají pro smíchu-chtivého diváka někdy dost složitě, českolipská inscenace si odvezla z různých přehlídek (byli i na Jiráskově Hronově) jak slova chvály, tak doporučení k různým vylepšením, nicméně my si myslíme, že na jeviště patří, a proto jsme rádi, že k nám i s tímhle těžkým kusem zavítají. Přijďte na Shakespeara!

Dnes čte… Ilustrátorka

Kdy: Sobota 19. března od 9.30 hodin

Kde: Městská knihovna Kadaň – pobočka Golovinova

Jaké to je nechávat ožívat příběhy na obrázcích? Přijďte se zeptat ilustrátorky. Mariana Tutschová je zároveň autorkou knihy Levou zadní, která pomocí obrázků zábavnou formou dětem přibližuje frazémy a idiomy, takže vám poví, jak ztvárnila třeba úsloví jako dát si do trumpety, jít na kutě nebo šplouchat na maják. Je také autorkou knihy Zkratky o tom, jak šetřit čas a efektivně využívat zkratky v každodenním životě. Společně si přečteme pohádku a poté Mariana zodpoví všechny zvídavé dotazy.

Česká numismatická společnost – Klubové setkání otevřené veřejnosti

Kdy: Sobota 19. března od 9.00 hodin

Kde: Chomutovská knihovna, učebna č. 66

Česká numismatická společnost se schází v prostorách Chomutovské knihovny již řadu let. Je otevřená setkáním s dalšími zájemci o numismatiku, nabízí poradenské služby, nebo jen popovídání si o numismatice.

Party u bazénu

Kdy: Sobota 19. března od

Kde: Ski areál Alšovka u Klášterce nad Ohří

Water slide, soutěže. O nejhustější trik, nejlepší vohoz, nejkrutější pád. Registrace do 11.00 hodin, jízdy v bazénu od 12.00 hodin, vyhodnocení cca ve 14.00 hodin. Startovné je dobrovolné. Každý z účastníků může tak prokázat míru osobní odvahy ještě před tím než se vykoupe.

Sto zvířat v Klášterci

Kdy: Sobota 19. března od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Sto zvířat je česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla založena roku 1990 v Praze na základech rock'n'rollového bandu Matěj Čech.

Josefovská zábava

Kdy: Sobota 19. března od 17.30 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Zábava pro všechny generace s orchestrem Milana Baranijaka, tentokrát u příležitosti svátku všech Josefů. Zakoupení občerstvení bude možné na baru.

Princezna Koloběžka

Kdy: Neděle 20. března od 15.00 hodin

Kde: KD Střelnice v Kadani

Chytrá Mančinka si ví se vším rady. Král oceňuje její moudrost, ale zkusí ji nachytat a dá jí těžký úkol. Mančinka má k němu přijet přijet - nepřijet, ani v noci - ani ve dne, být ustrojená-neustrojená, a přinést s sebou dar-nedar! Mančina maminka se bojí, že je to úkol nesplnitelný. Milá Mančinka se ale nelekne a pan král brzy zjistí, že láska je nade všechno na světě. V pohádce jsou veselé písničky. Podle pohádky Boženy Němcové napsala Ludmila Razimová, hraje Liduščino divadlo.

Horůrky

Kdy: Neděle 20. března od 17.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Divadélko pod ZUŠkou při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří uvádí inscenaci Horůrky. Čtyři povídky a jedna báseň z knihy Půlminutové horory.

Barvy nadevše

Kdy: Do 7. dubna

Kde: Galerie Jirkov

V neděli 27. února byla vernisáží zahájena nová výstava v Galerii Jirkov. Tentokrát se zde představuje se svými obrazy Robert Bělocha s tématem Barvy nadevše.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Loutky Divadla Lampion

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Výstava loutek k 70. výročí kladenské scény pro děti a mládež Divadla Lampion. Divadlo Lampion je jediné profesionální divadlo ve Středočeském kraji, které se soustředí na tvorbu pro děti a mládež. Naše inscenace jsou určeny pro různé věkové kategorie počínaje těmi opravdu nejmenšími, pro které lze divadlo hrát, stěžejní část repertoáru je určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale snaží se postupně cílit i na druhý stupeň základních škol a v neposlední řadě na celou rodinu. Vernisáž výstavy proběhne 18. února od 17.00 hodin. Otevírací doba je čtvrtek až neděle od 10.00 do 17.00 hodin. Výstava potrvá do 24. dubna.

Veřejné bruslení

Kdy: Sobota 19. března a neděle 20. března, vždy od 10.00 a od 17.00 hodin

Kde: Tréninková hala Rocknet Areny v Chomutově

Přijďte si zabruslit do Rocknet Areny, o víkendu můžete dvakrát za den. Vstupné je 40 korun.

Obrazy a keramika Sylvy Prchlíkové

Kdy: Do 25. března

Kde: Galerie Lurago v Chomutově

V chomutovské Galerii Lurago bude od čtvrtka 10. února vystavovat své obrazy a keramiku naivní malířka Sylva Prchlíková. Výtvarnice z nedalekého Litvínova se umění věnuje už od školního věku. Její záběr je opravdu široký a kromě malování tvoří i sochy a keramiku. Vystava potrvá až do 25. března.

Ohře aneb Old master therapy

Kdy: Do 1. dubna

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

V galerii Kryt v Klášterci nad Ohří je nová výstava s názvem Ohře a podtitulem Old master therapy, tedy terapie starými mistry malíře a sochaře Miroslava Javůrka. Jak sám autor při vernisáži uvedl, jde o jeho soukromou terapii díly na motivy starých mistrů. Součástí cyklu jsou nejen obrazy, ale také sochy inspirované starým klasickým malířstvím a sochařstvím. Javůrek také maluje obrazy pro filmovou tvorbu. Výstava potrvá do 1. dubna.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.