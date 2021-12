Tržiště před radnicí Kdy: Sobota 11. a neděle 12. prosince od 10.00 hodin Kde: Mírové náměstí v Kadani Stánky jsou otevřené o víkendu vždy od 10.00 do 18.00 hodin, ve všední dny od 13.00 hodin, a to až do 23. prosince. Navíc v sobotu 4. prosince se zde ještě uskuteční farmářský trh.

Vánoční park v Chomutově

Kdy: Sobota 11. prosince od 14.00 hodin a v neděli 12. prosince od 14.00 do 17.00

Kde: Městský park a parčík za radnicí v Chomutově

Dřevěné stánky byly přesunuty do Městského parku a parčíku za radnicí, kde netvoří uzavřené tržiště, ale samostatná prodejní místa. Na louce u pěšiny Boženy Němcové vyroste ledová plocha 20 x 10 m. K dispozici je i půjčovna bruslí a otevřeno bude denně od 10.00 do 18.00 hodin. V Hudebním altánu proběhnou víkendové hudební a divadelní programy pro děti. V bývalém Aquariu je Betlém s živými zvířátky a Ježíškova pošta. V Rozáriu jsou vystaveny vánoční stromečky nazdobené dětmi z našich Mateřských školek a také bude možnost nazdobit další stromy. V sobotu 11. prosince od 14.00 bude pohádka Ježíšek žije. Od 15.00 hodin zazpívá koledy Adéla Radimcová a žáci. V neděli 12.prosince je na programu od 14.00 hodin interaktivní představení pro děti, od 15.00 hodin Písně s vůní Vánoc v podání Divadla Hnedle Vedle a od 16.00 hodin Houslové Vánoce Jakuba Machuldy.

Zimní farmářské trhy v Jirkově

Kdy: Neděle 12. prosince od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Stánkový prodej dekorací, uzenin, sýrů a dalšího sortimentu.

Prohlídky na zámku Červený Hrádek

Kdy: Neděle 12. prosince od 13.00 do 19.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Zámek Červený Hrádek u Jirkova chystá na adventní neděle tématické hrané prohlídky. Na každý víkend budou mít jiné téma, teď je to Mikuláš. Prohlídky začínají od 10.00, 11.00, 12.00, 13.30 a 14.30 hodin. Je nutná rezervace na tel. číslech 724 527 913 nebo 474 684 560.

Tvoříme: Čamrda aneb Toč se, káčo!

Kdy: Neděle 12. prosince od 15.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Děti milují vše, co se točí. Doslova je to hypnotizuje. A když se k tomu přidá ještě česká tradice, vznikne z toho káča. Ta káča, která dokázala zabavit děti na celé hodiny. Ta káča, díky které se scházely na návsi. Ta káča, která vás vrátí do let, kdy neexistoval mobil, Wi-Fi, Facebook ani Instagram. Přijďte si vyrobit káču a ukázat dětem, že zábava není jen tehdy, když mají v ruce telefon. Vhodné pro děti od 4 let.

3. adventní koncert: Schola Gregoriana Pragensis

Kdy: Neděle 12. prosince od 17.00 hodin

Kde: Kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani

Soubor Schola Gregoriana Pragensis se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10. - 11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.-15. století. V jejím širokém spektru repertoáru souboru lze však najít i soudobou tvorbu.



Advent 3 na zámku v Klášterci

Kdy: Sobota 11. prosince od 18.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Účinkují záci ZUŠ z Klášterce nad Ohří. Gospelový sbor Gaia pod vedením Lenky Jandlové, Ladies´trio v podání Anny Seifertové na příčnou flétnu, Denisy Birošové v sólovém zpěvu a Moniky Schreinerové ve hře na klavír.

Jan Hrubý: Kreslený humor

Kdy: Do 9. ledna 2022

Kde: Galerie Josefa Lieslera v Kadani

Galerie Josefa Lieslera vás srdečně zve na novou výstavu. Tentokrát se představí grafik a karikaturista Jan Hrubý, který v posledních letech působí jako trvalý jáhen v Kadani. Své grafické a karikaturní práce v mnoha novinách a časopisech, jako je Mladý svět, Květy, Katolický týdeník či Psychologie dnes.

Úřednická výstava v Galerii Kryt

Kdy: Do 3. ledna 2022

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Není náhodou, že se sešlo pár chytrých hlav a není náhodou, že se těch pár chytrých hlav sešlo na městském úřadě v Klášterci, aby se společně rozhodly, že někomu pomohou. A rozhodly se pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje! V prosinci se v městské Galerii Kryt uskuteční výstava děl zaměstnanců městského úřadu v Klášterci. Vernisáž výstavy proběhl jak jinak, než v úřední den, tedy ve středu 8. prosince. K vidění jsou nejenom fotografie, grafiky či obrazy, ale zakoupit si je možné také šperky, svícny, kabelky… perníčky a k vánočnímu času neodmyslitelně patřící teplé ponožky! Výtěžek z prodaných děl bude předán Martinovi Rosenbaumovi, který se potýká s následky DMO.

Jana Tóthová a Milan Tóth - Vzpomínky

Kdy: Do 6. ledna 2022

Kde: Galerie Jirkov

Výstava obrazů, fotografií a šperků Jany Tóthové a velmi známého autora Milana Totha. Jako u všech předvánočních výstav i tato bude spojena s možností pořízení vánočních dárků, tentokrát s motivy autorových maleb. Vernisáž se uskuteční v sobotu 20. listopadu od 16.00 hodin. Výstava potrvá do 6. ledna 2022.

Lidé odvedle

Kdy: Do 21. ledna 2022

Kde: Chomutovská knihovna

Ve čtvrtek 21. října začala v prostorách Chomutovské knihovny vernisáž putovní výstavy Lidé odvedle, která nabízí návštěvníkům především z řad dětí a mládeže unikátní možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se žije s postižením a jak jim co nejlépe pomoci. Výstava nese podtitul Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, což vystihuje interaktivní formu výstavy, která zábavnou formou zve návštěvníka na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Františkánský klášter v Kadani

Kdy: Od čtvrtka do neděle vždy od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Františkánský klášter v Kadani je nyní otevřen celoročně, a to od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Františkánský klášter vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků za výrazného přispění rodu Vitzthumů a Hasištejnů z Lobkowicz. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. V podpoře kláštera pokračoval i jeho syn Jaroslav. Presbytář kostela byl vymalován malířem ze školy Lucase Cranacha staršího a některé prostory zvláštního významu byly opatřeny sklípkovou klenbou. Po roce 1989 byl klášter navrácen františkánům, kteří jej předali Biskupství litoměřickému a to jej na 50 let pronajalo městu Kadani s výjimkou kostela, který slouží kadaňské římskokatolické farnosti. V prostorách původního kláštera bylo obnoveno Městské muzeum v Kadani, které zde připomíná jak dějiny města, tak především dějiny a odkaz samotného kláštera. V budově noviciátu má své sídlo Základní umělecká škola. Kostel byl v roce 1995 znovu vysvěcen a do kláštera se tak vrátil duchovní život. Mše svatá se zde slouží každou poslední sobotu v měsíci.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: V Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří je stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.