Pokračuje festival Otevřeno Kdy: Pátek 10. června od 19.30 hodin, v sobotu 11. června od 14.00 hodin Kde: Městský park v Chomutově Ústředním programem Otevřena bude hudebně-performanční víkend v městském parku o víkendu 10. a 11. června. Páteční večer zahájí za DJským pultem v 19.30 hodin Tea Jay Ivo neboli Ivo Pospíšil, jedna z nejvýznamnějších postav českého předrevolučního undergroundu spjatá se skupinami The Plastic People of the Universe či Garáž. Poté zahrají Tribe Territory, live jam band projekt v současnosti zaměřený především na akusticko-elektronickou world music, a od 21.30 hodin uvedou Blackout Paradox svou tanečně akrobatickou show Shamaniac, představení volně inspirované šamanismem a mystikou nabízející jedinečný vizuální zážitek. Sobotní program začne ve 14.00 hodin loutkovým divadlem Před branou a jeho pohádkou O třech čunících. Ve 14.45 hodin vystoupí litvínovský písničkář a kytarista Xavier Baumaxa, který svůj styl definuje jako akustický crossover. Následovat bude alternativní post-rocková produkce ústecké skupiny Nauzea Orchestra, punková avantgarda v podání Už jsme doma a hudebně taneční show techno-popové Josefiny Dusk. Večer zakončí Skyline, uznávaná pražská kapela balancující na hraně elektroniky, breakbeatu a popu, jež letos slaví 25 let svého působení.

Noc kostelů

Kdy: Pátek 20. června

Kde: Blatno, Chomutov, Jirkov, Červený Hrádek, Kadaň

V pátek večer, 10. června, se otevřou po celé České republice chrámy, kostely a modlitebny. Můžete navštívit běžně nepřístupná místa, poslechnout si hudbu a prohlédnout výstavy. Aktuálně je do akce přihlášeno na 1 700 kostelů z celé republiky. Kostel sv. Michaela archanděla Blatno – od 18.00 koncert sboru Aurum, od 19.00 Komorního orchestru Chomutov. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Chomutov – 18.00 mše svatá, potom koncerty Mandrigalu, Elegance a M. Černého. Od 21.30 rozjímání. Kostel sv. Kateřiny Chomutov – 18.30 koncert ExperiPentu, 20.30 sbor Aurum, 21.00 prohlídka při svíčkáchs výkladem. Kostel sv. Ignáce z Loyoly Chomutov – 18.00 koncert Mandrigalu, 19.00 Hlahol, 20.00 komentovaná prohlídka. Kostel sv. Jiljí v Jirkově – 17.00 prohlídka, 17.30 detektiv v kostele, 19.00 koncert ženského komorního sboru, 19.45 hra na varhany, 20.00 modlitba. Zámecká kaple sv. Jana Křttitele zámek Červený Hrádek – 17.00 první procházka s Janem Adamem z Hrzánů, poslední ve 20.30 hodin. Kapel Růžového bratrstva Kadaň – 19.00 výstava grafik Jana Hrubého, 23.00 závěrečná modlitba. Kostel Povýšení sv. Kříže Kadaň – 19.00 Kadaňští zvoníci, následuje žalm, koncert smíšeného sboru, prohlídka varhan a program sklepení johanitské komendy.

Dnes čte… psí pečovatelka

Kdy: Sobota 11. června od 9.30 hodin

Kde: Městská knihovna Kadaň – pobočka Golovinova

Chtěli jste někdy být psími pečovateli? Co taková práce obnáší? Kolikrát za den venčí a kolik toho tlupa psů dokáže sníst? Přijďte se zeptat. Hostem další besedy v rámci cyklu Dnes čte bude psí pečovatelka Eva Vohánková, která nejprve dětem přečte pohádku a poté zodpoví všechny zvídavé dotazy.

Autobusem do Marienbergu

Kdy: Sobota 11. června od 9.00 hodin

Kde: Odjezd je z autobusového nádraží v Kadani

Pojeďte s námi za hranice všedních dní i České republiky. V nedalekém Marienbergu můžete strávit den v aquaparku, návštěvou památek nebo nákupy. Odjezd je v 9.00 hodin z autobusového nádraží v Kadani, v Marienbergu budeme v 9.50 hodin. Autobus odjíždí zpět ve 14.30, do Kadaně se vrátí v 15.20 hodin.

Pěší výlet z Andělské hory na Šemnickou skálu

Kdy: Sobota 11. června od 9.00 hodin

Kde: Odjezd autobusu z parkoviště Kulturního centra v Klášterci

Program: Prohlídka zříceniny hradu Andělská hora, procházka ke Štichlovu mlýnu (opékání špekáčků - vezměte si vlastní), Šemnická skála - krásné výhledy , trasa celkem měří 8 km. Odjezd autobusu: V 9.00 hodin z parkoviště Kulturního centra v Klášterci nad Ohří. Přihlášky a platba poukazu v pokladně kulturního centra, nebo online. Pro děti: Chcete, aby se děti podívaly na krásná místa, užily si hezký výlet a vy s nimi nemůžete? Přihlaste je a my se o ně postaráme. Pro děti připraven pedagogický doprovod. Cena: 250 Kč, cena zahrnuje průvodce a dopravu



Šafrda 50

Kdy: Sobota 11. června od 16.00 hodin

Kde: Sportovní areál ve Strupčicích

Připomínka zpěváka Vladimíra Šafránka se koná v sobotu 11. června ve sportovním areálu ve Strupčicích na Chomutovsku. Areál se otevírá ve 14.00 hodin, start koncertů je v 16.00 hodin. Zahrají kapely Modrý kohout, Velryba, Sandra a její vembloudi, Kabát Band CV, Cumbal a další, moderují Míra Kuželka a Markéta Sochorová. Vstupné na místě 300 Kč.

Country koza v Klášterci

Kdy: Sobota 11. června od 13.00 hodin

Kde: Koliba Satanka v Klášterci nad Ohří

V kolibě Satanka v Klášterci nad Ohří si přijdou na své příznivci folk a country. V sobotu 11. června od 13.00 hodin zahrají kapely Naplech, Pacifik, Dál za nosem a další.

Víkend otevřených zahrad: Čaj a poezie

Kdy: Sobota 11. června od 14.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Víkend otevřených zahrad je svátkem zahrad, který vznikl v roce 1998 ve Velké Británii. Cílem je informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích a zahradách. Letos se do něj zapojí i zahrady Františkánského kláštera v Kadani. Na sobotu je přichystána zahradní slavnost Čaj a poezie, na které můžete vidět japonskou lukostřelbu, umění seku Batto jutsu a haiku v podání Jakuba Zemana, Ju jutsu v podání Karla Glasera, buben Taiko Radky Víškové, kaligrafii mistra Hao Li Gongfu, čínský a japonský čajový obřad, ochutnat čaj a japonské cukroví.

7. česko – saská pivní slavnost

Kdy: Sobota 11. června od 14.00 hodin

Kde: Vejprty/Bärenstein

Na hranicích Vejprt a Barensteinu v Krušných horách se v sobotu odpoledne koná sasko - česká pivní slavnost. Kromě pivních specialit se můžete těšit i na program pro děti, obří šipky, občerstvení, country i rockovou muziku.

5. bluesová Střelnice v Kadani

Kdy: Sobota 11. června od 15.00 hodin

Kde: KD Střelnice v Kadani

Zveme vás na pátý ročník již tradičního festivalu plného blues. I letos se můžete těšit na řadu zajímavých interpretů. Těšit se můžete například na Romana Pokorného, kytarového mága, ale také invenčního skladatele a charismatického zpěváka s kapelou Blues Box Heroes. Držitel hudební ceny Anděl v žánrové kategorii Jazz & Blues dokazuje, jak inspirující může být spojení jazzové techniky hry na kytaru s bluesovým cítěním hudby. Zavítá k nám také Bluesweiser, jedna z nejstarších a zároveň nejlepších slovenských bluesových kapel, která však ráda překračuje hranice žánru. Bernard Blues Band je karlovarská kapela ostřílených bluesových matadorů. Těšit se můžete také na Jakuba Kořínka a Katku Misíkovou.

Mistr Jan Hus

Kdy: Sobota 11. června od 18.00 hodin

Kde: Kostel Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří

Scénické oratorium Mistr Jan Hus od Richarda Pachmana připomene významnou osobnost české historie v Kostele Panny Marie Utěšitelky. Účinkují: Richard Pachman a Dita Hořínková. Prodej vstupenek na zámku nebo 30 minut před začátkem koncertu před kostelem.

Plechparáda v Březně

Kdy: Neděle 12. června od 14.00 hodin

Kde Park v Březnu u Chomutova

Příznivci dechové hudby by neměli vynechat v neděli 12. června festival v Březně na Chomutovsku. Od 14.00 hodin v parku vystoupí Budějcká kapela, Šohajka, Veselka a Veselí muzikanti z Podkrušnohoří. Vstupné 150 Kč, senioři 100 Kč a děti do 15 let zdarma.

Víkend otevřených zahrad: Přednáška M. Šantrůčkové

Kdy: Neděle 12. června od 17.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Víkend otevřených zahrad je svátkem zahrad, který vznikl v roce 1998 ve Velké Británii. Cílem je informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích a zahradách. V neděli přijede přednášet odbornice na parky a zahrady Markéta Šantrůčková z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. V 17 hodin přednese prezentaci Klášterní zahrady.

Sochařské sympozium v Boleboři

Kdy: Neděle 12. června od 15.00 hodin

Kde: Rekreační středisko Boleboř

V neděli 12. června končí v Boleboři na Chomutovsku 20. ročník sochařského sympozia a malířského plenéru. Během týdne bylo možné sledovat umělce při práci a vernisáž se koná v neděli od 15.00 hodin. Bude spojená s prodejem děl a hudební produkcí Josefa Kemra. Koná se v areálu rekreačního střediska Boleboř.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Zaparkováno!

Kdy: Do 9. července

Kde: Galerie Jirkov

Výstava sběratelských autíček, populárních angličáků. Z obrovské sbírky známého sběratele Jiřího Fialy je vystaveno kolem třech tisíc těchto unikátů.

Sbírka pro Ukrajinu

Kdy: Do čtvrtka 30. června

Kde: Galerie Jirkov

V Galerii Jirkov byla v neděli 22. května zahájena výstava a prodej obrazů s jasným cílem – pomoc Ukrajině.

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň

Kdy: Do 26. června

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň, z.s. potrvá do 26. června.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.