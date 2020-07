Podívejte se, kam můžete o víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku.

Kapela zakázanÝovoce vstoupí v Kadani. | Foto: Archiv

zakázanÝovoce

Kdy: 10. července od 20 hodin

Kde: AmFík, Nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: Kapela zakázanÝovoce vznikla v roce 2005, na scéně je tak už celých 15 let. Zatím poslední studiové album Díky vám kapela vydala v září 2016, na novém ale usilovně pracuje tak, aby vyšlo ještě v roce 2020, těšit se tak můžete kromě osvědčené klasiky i na některé nové singly. Za poslední léta odehrála kapela turné s kapelami Horkýže Slíže, Harlej nebo Jaksi Taksi a představili se desetitisícům diváků. Přijďte si ji poslechnout do kadaňského AmFíku! Jako host vystoupí také kapela From.