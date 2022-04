Čtvrtý taneční ples

Kdy: Pátek 1, dubna od 19.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Přijďte si zatančit na v pořadí již čtvrtý taneční ples. K tanci zahraje Chilli band Viliama Béreše, na hosty čeká také drobné občerstvení. Těšit se můžete také na doprovodný program, jako jsou ukázky standardních a latinsko-amerických tanců, vystoupení mladých tanečníků z LenonisDance Kadaň nebo módní přehlídku boutique Lucie.

Dymytry

Kdy: Pátek 1. dubna od 19.30 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Populární kapela Dymytry vyráží na turné k nové desce Pharmageddon. Podpisová akce a focení proběhne před koncertem. V dnešní nejisté době je pořád ještě jedna jistota – rocková muzika nás nikdy neopustí! A taky, že Dymytry rodina drží pohromadě! Přesně podle tohoto hesla připravila tvrdě rocková skupina Dymytry na jaro 2022 turné patnácti koncertů.

Zahájení turistické sezony na zámku v Klášterci

Kdy: Sobota 2. dubna od 13.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Historické zahájení turistické sezony pro rok 2022. Program bude probíhat na 4 scénách: Zámecké nádvoří, žoldnéřské ležení, hlavní pódium a kolbiště. Budou také bubeníci a vyvolávači ve městě, ceremonie, písně středověku, ukázky dravých ptáků, šermíři, kejklířská show a mnoho dalšího.

Aprílový výšlap

Kdy: Sobota 2. dubna od 10.00 hodin

Kde: Bezručovo údolí v Chomutově

První akce Rodinního zápolení v roce 2022. Start je od 10.00 do 11.00 hodin na odpočívadle na začátku cyklistické stezky. Cíl na Prvním mlýně. Soutěžní známku obdrží účastníci v cíli v čase od 11.30 do 14.00 hodin, kde také bude probíhat opékání vuřtů.

Memoriál Ondřeje Buchtely

Kdy: Sobota 2. a neděle 3. dubna od 9.00 hodin

Kde: RockNet Arena v Chomutově

První dubnový víkend se v chomutovské RockNet ARÉNĚ uskuteční premiérový ročník Memoriálu Ondřeje Buchtely pro kategorii hokejistů z osmých tříd. Během dvou dnů se o speciální sadu medailí utká osm českých týmů systémem na dvě skupiny a následné play-off. Myšlenka turnaje na uctění památky zesnulého obránce Ondřeje Buchtely se začala psát už v sezóně 2020/2021, kdy nápad nového vedení chomutovského klubu podpořila i přítomná rodina bývalého hráče Pirátů. Účastníci turnaje: Skupina A – Piráti Chomutov 1, HC Lvi 2009 České Budějovice, Bílí Tygři Liberec, HC Slovan Ústí nad Labem. Skupina B – Piráti Chomutov 2, HC Škoda Plzeň, HC Energie Karlovy Vary, HC Stadion Litoměřice.

Ukliďme Jirkov s tomíky

Kdy: Sobota 2. dubna od 9.00 hodin

Kde: Otevřená prostranství města Jirkova

V sobotu 2. dubna budeme s tomíky pořádat úklidovou akci v Jirkově pod názvem "Ukliďme Jirkov s tomíky". Úklidová akce proběhne v sobotu v dopoledních hodinách a v plánu máme dodržet naší stálou trasu - ulice Školní, les mezi II.ZŠ a sportovištěm, část svahu nad Telšským údolím a v okolí rybníka Benar.



Reprezentační ples města Klášterec nad Ohří

Kdy: Sobota 2. dubna od 20.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Celým večerem bude provázet orchestr Big Band Relax Mladá Boleslav, dále uvidíte a uslyšíte Heidi Janků, Flyingboys či Tradición, exotické latinskoamerické tance.

Popelka

Kdy: Neděle 3. dubna od 16.00 hodin

Kde: Divadlo NaOko, Zahradní ulice v Chomutově

Každý jistě zná pohádku o Popelce - dívce sloužící u své macechy a jejích dvou dcer. Když však přijde pozvání na tři královské bály, kterých se mají zúčastnit všechny urozené i neurozené dívky z království, vše se změní. Naše hra samozřejmě vychází z tohoto známého příběhu, avšak scénář i písně jsou kompletně autorské. Scénář: Jakub Kubík. Hudba: Filip Stejskal. Texty písní: Jakub Kubík. Taneční choreografie: František Rezek. Režie: Jakub Kubík.

O chytrém Honzovi a krásné Madlence

Kdy: Neděle 3. dubna od 16.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Divadelní agentura Praha uvádí klasickou postavu českých pohádek - českého Honzu. I ten má na cestu do světa nachystán typický raneček buchet, ale kromě jiného i tajemný medailonek s nadpřirozenou mocí, který dostal od otce. Nejenže ho ochrání před zlou vílou bludičkou, ale pomůže mu také získat lásku krásné Madlenky a překonat všechny nástrahy, které chystá zlá statkářka Kunhuta, u které Madlenka slouží. Honza proti zlu bojuje nejen odvahou, ale i chytrostí a důmyslem, protože k získání štěstí stačí mnohdy i bystrý selský rozum.

Madame Rubinstein

Kdy: Pondělí 4. dubna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Tragikomický příběh královny kosmetického impéria Heleny Rubinstein a její největší rivalky Elizabeth Arden. Malovali ji Salvator Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které patřily Kateřině Veliké, a sňatkem získala titul kněžny. Helena Rubinstein byla královnou kosmetického impéria, které vystavěla na dvanácti kelímcích obyčejného krému. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame. Tragikomedie, ve které se mísí výbuchy smíchu s dojemnýmI momenty. Vtipný text a především excelentní herecké výkony obou protagonistek Dany Syslové v roli madam Rubinsteinové a Mileny Steinmaslové v roli Elisabeth Ardenové.

Barvy nadevše

Kdy: Do 7. dubna

Kde: Galerie Jirkov

V neděli 27. února byla vernisáží zahájena nová výstava v Galerii Jirkov. Tentokrát se zde představuje se svými obrazy Robert Bělocha s tématem Barvy nadevše.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Loutky Divadla Lampion

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Výstava loutek k 70. výročí kladenské scény pro děti a mládež Divadla Lampion. Divadlo Lampion je jediné profesionální divadlo ve Středočeském kraji, které se soustředí na tvorbu pro děti a mládež. Naše inscenace jsou určeny pro různé věkové kategorie počínaje těmi opravdu nejmenšími, pro které lze divadlo hrát, stěžejní část repertoáru je určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale snaží se postupně cílit i na druhý stupeň základních škol a v neposlední řadě na celou rodinu. Vernisáž výstavy proběhne 18. února od 17.00 hodin. Otevírací doba je čtvrtek až neděle od 10.00 do 17.00 hodin. Výstava potrvá do 24. dubna.

Veřejné bruslení

Kdy: Pouze v neděli 3. dubna a od 17.00 hodin

Kde: Tréninková hala Rocknet Areny v Chomutově

Přijďte si zabruslit do Rocknet Areny, o víkendu můžete dvakrát za den. Vstupné je 40 korun.



Ohře aneb Old master therapy

Kdy: Do 1. dubna

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

V galerii Kryt v Klášterci nad Ohří je nová výstava s názvem Ohře a podtitulem Old master therapy, tedy terapie starými mistry malíře a sochaře Miroslava Javůrka. Jak sám autor při vernisáži uvedl, jde o jeho soukromou terapii díly na motivy starých mistrů. Součástí cyklu jsou nejen obrazy, ale také sochy inspirované starým klasickým malířstvím a sochařstvím. Javůrek také maluje obrazy pro filmovou tvorbu. Výstava potrvá do 1. dubna.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.