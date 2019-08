Orient show

Kdy: 17.8. od 20 hodin

Kde: Chomutovská knihovna, atrium

Za kolik: 100

Festival orientálního tance a hudby se bude v prostorách nádherného atria Chomutovské knihovny konat letos již po jedenácté. K vidění budou různé taneční styly, jako jsou klasický orientální tanec, moderní beledi, acro joga, pole dance a další. Samozřejmostí bude vystoupení Pavly Kostkové a pořádajícího seskupení V rytmu Orientu.

Motorkářský sraz Poláky

Kdy: 17.8. od 12 hodin

Kde: Poláky, fotbalové hřiště

Za kolik: 30

v obci Poláky uskuteční pouťový a motorkářský festival. V Kulturním domě Poláky proběhne unikátní výstava - "Zlaté poklady filmového Hollywoodu

Prohlídka pevností československého opevnění

Kdy: 17. 8 a 18.8 od 10 hodin

Kde: Muzeum na Kočičáku

Za kolik: 40 korun

Udělejte si výlet do přírody a za historií. Muzeum na Kočičáku tvoří několik objektů lehkého opevnění z roku 1936 a 1937. Uvidíte nejen jeho stěny, ale i výstroj a vybavení. Po stezce dlouhé necelý jeden kilometr se seznámíte s vojenskými opevněními, zákopy a zapomenutými kulometnými hnízdy. To vše samozřejmě i s odborným výkladem zkušených průvodců. Otevřeno je do 17 hodin, vstupné činí 40 korun.

Cyklovlakem do Krušných hor

Kdy: 17. - 18.8 od 9 hodin

Kde: Chomutov

Za kolik: 50 korun

Koloběžky, kola, ale i kočárky jsou v těchto vlacích vítané. Společnost Loko-Motiv i toto léto vypraví o víkendech na trať historické cyklovlaky. Odjezd je z nádraží Klášterec nad Ohří v 9:10, z Chomutova souprava odjíždí v 9:40. Na Křimově čeká výletníky přestávka s opékáním špekáčků a poté se vydají dál do vrcholků Krušných hor a Vejprt. Jízdné pro dospělé je padesát korun, děti od 6 let platí třicet korun.

Muzejní noc

Kdy: 17.8. od 19 hodin

Kde: Františkánský klášter Kadaň

Za kolik: 120/60

Jiří Popel z Lobkowicz: když chceš moc, tak nemáš nic. Kostýmované prohlídky kláštera. Doporučena rezervace: liebscher@kultura-kadan.cz.

Taneční večer se skupinou Sonet

Kdy: 17.8. od 17 hodin

Kde: Letní kino Klášterec

Za kolik: 50 korun

Sonet je značkou kvalitní taneční zábavy. Přijměte pozvání a pojďte si zatančit a užít skvělý večer v příjemném prostředí letního kina. Pivo, víno, alko-nealko a něco k zakousnutí zajištěno v kiosku Letního kina.