Na svah zadarmo

KDY: 31. ledna - 2. února

KDE: Skiareál Alšovka

ZA KOLIK: Zdarma

Tento týden mají školáci v našem okrese poslední hodiny ve školních lavicích, než začnou jarní prázdniny. A protože na konci týdne dostanou i pololetní vysvědčení, čeká na ně odměna. Na Alšovce si školáci od sedmi do patnácti let v pátek a o víkendu zalyžují zdarma. Stačí jen přinést na pokladnu vysvědčení nebo jeho kopii. Dostanou za to skipas. Nutné je ale nezapomenout na zálohu za bezkontaktní kartu. Známky nerozhodují, berou se všechna vysvědčení.

Veřejné bruslení

KDY: 1. února. od 10 a 17 hodin,

KDE: Zimní stadion Chomutov

ZA KOLIK: 42 korun



Mrazy, které by proměnily rybníky v ledové plochy zatím nepanují. Zkuste to bezpečně na zimním stadionu. Bruslení pro veřejnost trvá vždy 1. hodinu. Brusle si vezměte svoje.