Tříkrálový guláš

KDY: Sobota 4. ledna od 15 hodin

KDE: Zimní stadion Chomutov

ZA KOLIK: Příspěvky si určují darovníci sami

Tříkrálová sbírka slaví dvacet let své celorepublikové existence a podpořit konání dobrých skutků můžete i vy. Třeba už v sobotu 4. ledna. Od 15 hodin proběhne na zimním stadionu Tříkrálová guláš. Akci organizuje Charita České republiky. Program pokračuje i v neděli, od 16 hodin se můžete v Galerii Lurago zúčastnit koncertu v podání uskupení Na-Hlas.

Na Klínovci lyžují už i večer

KDY: Sobota 4. ledna od 16 hodin

KDE: Skiareál Klínovec

ZA KOLIK: Cena skipasu je 850 korun



Milovníci nočního lyžování se konečně dočkaly. Na horách se radují z vyšší pokrývky sněhu i nižších teplot. Takže už tuto sobotu, 4. ledna, můžete vyrazit na svah i v kulisách temné oblohy. Večerní lyžování probíhá od 16 do 21 hodin na vleku F, na sjezdovce Pod Zámečkem.Celkem se na Klínovci můžete těšit na patnáct kilometrl sjezdovek a to všech obtížností. Areál je otevřený každý den od 9 do 16 hodin. V provozu jsou čtyři lanové dráhy i lanovky, které spojují Klínovec s Neklidem nebo jsou cestou na Boží Dar.