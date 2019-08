Popelka a její ztracený střevíček

Kdy: 10.8, od 14 hodin

Kde: Červený Hrádek

Za kolik: 170/100, hostina 250

Na zámku vypukne Středověký den. Přijďte se podívat na pohádkový příběh o Popelce, který se bude odehrávat v prostorách celého zámku v rámci pravidelných prohlídek. Chybět nebudou ani písničky. Hraje divadlo NaOko.Celé odpoledne Vás bude na nádvoří zámku bavit středověká hudba, šermíři, provazochodkyně, kejklíři a mnoho dalších.Zároveň se můžete těšit na speciální středověkou hostinu, fotokoutek a zkoušení kostýmů. Prohlídku si zarezervujte raději s předstihem.

Železniční depozitář láká na historické vlaky

Kdy: 8.8.- 11.8 od 9 do 17 hodin

Kde: Železniční depozitář NTM Chomutov

Za kolik: 110 korun



Každý týden od čtvrtka do neděle můžete v Chomutově navštívit železniční depozitář. Největším lákadlem jsou parní lokomotivy. Obdiv budí i salonní vůz Ústecko-teplické dráhy z roku 1900, jenž pochází ze smíchovské továrny F. Ringhoffera, nebo salonní vůz vyrobený Kopřivnickou vozovnou v roce 1906 pro barona Adolpha Rothschilda.





Prohlídka pevností československého opevnění vrací do dob Československa

Kdy: 10. 8 a 11.8 od 10 do 17 hodin

Kde: Muzeum na Kočičáku

Za kolik: 40 korun



Udělejte si výlet do přírody a za historií. Muzeum na Kočičáku tvoří několik objektů lehkého opevnění z roku 1936 a 1937. Uvidíte nejen jeho stěny, ale i výstroj a vybavení. Po stezce dlouhé necelý jeden kilometr se seznámíte s vojenskými opevněními, zákopy a zapomenutými kulometnými hnízdy. To vše samozřejmě i s odborným výkladem zkušených průvodců. Otevřeno je do 17 hodin, vstupné činí 40 korun.

Na Měděnci oslaví vznik obce

Kdy: 10.8. od 13 hodin

Kde: Měděnec, areál obecního úřadu

Za kolik: Zdarma



Letos uběhne 570 let od prvního kutání na Mědenci. Obec proto připravila velkou oslavu na připomínku tohoto výročí. Na účastníky čekají ukázky hasičské techniky, skákací hrad, kapela Maruška je pryč a jízda na segwayích. Nebo také běh v zorbingové kouli.

Do Krušných hor vyjede cyklovlak

Kdy: 10. - 11.8 od 9 hodin

Kde: Chomutov

Za kolik: 50 korun

Koloběžky, kola, ale i kočárky jsou v těchto vlacích vítané. Společnost Loko-Motiv i toto léto vypraví o víkendech na trať historické cyklovlaky. Odjezd je z nádraží Klášterec nad Ohří v 9:10, z Chomutova souprava odjíždí v 9:40. Na Křimově čeká výletníky přestávka s opékáním špekáčků a poté se vydají dál do vrcholků Krušných hor a Vejprt. Jízdné pro dospělé je padesát korun, děti od 6 let platí třicet korun.