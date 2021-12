Vánoční vycházka do Bezručova údolí

Kdy: kdykoliv od 24. do 26. prosince

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou o vánočních svátcích můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Bohoslužby na Štědrý den

Kdy: Pátek 24. prosince

Kde: kostely na Chomutovsku

Vánoční bohoslužby v Chomutovském obvodu farnosti. Pátek 24. prosince – Štědrý den: Děkanský kostel od 7 hodin mše svatá, od 16 hodin mše svatá pro děti a mládež s vánoční hrou. Od 22.30 hodin „půlnoční“ mše svatá. Kostel sv. Barbory od 16 hodin mše svatá u sv. Barbory. O půlnoci na Štědrý den začíná zpívaná Česká mše vánoční v kostele svatého Ignáce v Chomutově. Uslyšíte smíšený pěvecký sbor Hlahol doprovázený Komorním orchestrem města Chomutova. Kostel sv. Mikuláše v Droužkovicích od 21 hodin mše svatá. V Klášterci nad Ohří se uskuteční na Štědrý den bohoslužba v kostele Nejsvětější trojice od 16 a od 22 hodin.

Vánoční muzeum

Kdy: Sobota 25. a neděle 26. prosince

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Chomutovské oblastní muzeum bude mít otevřeno o dva svátky vánoční 25. a 26. prosince od 13,00 do 17,00 hodin. Aktuálně nabízí velkou výstavu na téma gotika a také 600 let starý příběh dobytí města husity.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.