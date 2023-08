Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Chomutovsku.

Trhy v Chomutově. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Rada

CHOMUTOVSKO

Zámecké pátky: Red Jazz Session

Kdy: pátek 4. srpna od 18 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek Jirkov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: I letos potěší zájemce série koncertů s názvem Zámecké pátky. Na Červeném Hrádku na vás kromě muziky čekají stánky s občerstvením. Představí se vám Roman Pokorný Jazz Trio. Pokorný je jedním z nejlepších českých kytaristů, je držitelem hudební ceny Anděl. Zahraje také North Bohemian Quartet, kapela mladých talentovaných hudebníků ze severu Čech. Na Zámeckém pátku společně s North Bohemian Quartet vystoupí zpěvačka Anna Coufalová.

Kamelot a Roman Horký

Kdy: sobota 5. srpna od 19 hodin

Kde: Františkánské zahrady, Kadaň

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: Koncert známé folkové kapely.

Hudba za rohem: Rising Spirits

Kdy: pátek 4. srpna od 18 hodin

Kde: Studentské náměstí, Kadaň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Pouliční umělci předvedou na Studentském náměstí v Kadani své umění.

Severočeské farmářské trhy Chomutov

Kdy: sobota 5. srpna od 8 do 12 hodin

Kde: náměstí 1. máje, Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čerstvé, chutné, regionální. Přesně takové jsou produkty farmářů a regionálních výrobců. Představí se na chomutovském centrálním náměstí, v nabídce bude pečivo, uzeniny, koření, ovoce a zelenina a mnoho a mnoho dalšího.

LITOMĚŘICKO

Grilování na vinici

Kdy: sobota 5. srpna od 12 do 18 hodin

Kde: Vinařství Johann W, Třebívlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijeďte si užít grilování na vinici Koskov. Akce se koná pod širým nebem a za účasti několika vinařů z okolí. Užijte si letní dny se skleničkou vína v ruce a pochutinami z grilu. Na vinici lze dojít spodní branou (cesta od nádraží) Možnost dorazit i autem. Parkování zajištěno na vrchu vinice.

Hudební večer na náměstí v Lovosicích

Kdy: 4. srpna od 18 hodin

Kde: Václavské náměstí, Lovosice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zahrají kapely Vitamín a Chuť. Při muzice posedíte na Václavském náměstí, bude rock i dance music, ale také místní vína a dobré občerstvení.

LOUNSKO

Vavřinecká pouť Lubenec

Kdy: sobota 5, a neděle 6. srpna

Kde: fotbalové hřiště Lubenec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu zahrají Perutě a Milan Peroutka, Pavel Callta, Duo Kamélie nebo Kralovanka. Bude také soutěž o nejchutnější moučník, oba dny bude probíhat fotbalový turnaj.

Káva a muzika v centru Loun

Kdy: pátek 4. srpna od 15 hodin

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další lounské letní setkání u mariánského sloupu s venkovní kavárnou, posezením a muzikou. O tu se tentokrát postará duo Jan Stehlík a Zuzka Sochrová. Stánek kavárny otevřen od 15 hodin, hudební vystoupení od 17 hodin.

ÚSTECKO

Café Max na ulici 2023 / 14 let pod vanou

Kdy: sobota 5. srpna od 16 hodin

Kde: Café Max, Ústí nad Labem

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Ústecká kavárna a hudební klub letos slaví už 14. narozeniny. Na tradičním oslaveneckém open air festivalu vystoupí DJ JIRKA IMLAUF, FRANKIE & THE DEADBEATS, NAUZEA ORCHESTRA a DJ BALTAZAR. V nedaleké Galerii Emila Filly navíc bude probíhat doprovodný program pro děti.

Tivolí hudební léto / …a nakonec…

Kdy: sobota 5. srpna od 17.45

Kde: Restaurace Tivoli, Velké Březno

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Poslední koncert letošního ročníku Tivolího hudebního léta. Vystoupí Bodenbach a Stará škola jinak. Druhá jmenovaná na akci mimochodem oslaví 40 let nepřetržitého trvání, což doprovodí křestem nového CD, a ještě jedním překvapením. Pořadatelé slibují i ohňostroj.

Malý Hamburk

Kdy: neděle 6. srpna od 15 hodin

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Nedělní multižánrový festival pokračuje dalším dílem. Tentokrát vystoupí OdZemě, Yellow a Kristina and the Freedees.

Zahradní slavnost

Kdy: neděle 6. srpna od 17 hodin

Kde: centrální park na Severní Terase, Ústí nad Labem

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Program pro celou rodinu slibuje na nedělní odpoledne akce Zahradní slavnost, kterou pořádá městský obvod Severní Terasa v tamním parku. Na programu je bubenická show RITMO FACTORY, světelná a ohnivá show Řádu černých rytířů, živá hudba, atrakce pro děti, krytý taneční parket a mnoho dalšího.

DĚČÍNSKO

Houmrův triatlon a Houmr fest

Kdy: pátek 4. srpna – sobota 5. srpna

Kde: Areál TJ Spartak, Jiříkov

Za kolik: 145–290 korun

Proč přijít: V Jiříkově si užijí dva dny plné závodů a muziky pro děti i dospělé. V pátek se stanové mstečko otevře v poledne a následovat budou postupně závody dětí juniorů. V sobotu se startuje v 8.30, v 11 hodin začne hlavní závod Houmrova triatlonu. V pátek od 17.30 a v sobotu od 16.00 se odehraje 14. ročník hudebního festivalu Houmr fest a představí se řada kapel a interpretů jako No Name, Vltava, Portless, Děda Mládek Illegal Band, UDG, Kabát revival Varnsdorf a další. Pro návštěvníky festivalu bude parkování a stanové městečko zdarma.

Nožířské slavnosti

Kdy: sobota 5. srpna od 12.00

Kde: Sportovní areál Mikulášovice

Za kolik: 150/50 korun

Proč přijít: Ukázky hasičské techniky, výstroje a výzbroje policie či armády, prodej nožů a nářadí nebo vystoupení rockových kapel, to všechno čeká na Nožířských slavnostech v Mikulášovich. K vidění budou také historická auta, vyřádit se bude možné při fotbalových šipkách, ve skákacím hradu ve tvaru hasičského auta, při turnaji v zorbing koulích nebo soutěžích pro děti. Vystoupí kapely Na Knop Company, U Práži v Garáži a Krleš. Chybět nebudou různé stánky.

MOSTECKO

Eset V4 CUp & Maxxx Formula

Kdy: sobota 5. srpna – neděle 6. srpna

Kde: Autodrom Most

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: Jen týden po úspěšném mistrovství světa superbiků si přijdou na mosteckém autodromu na své i příznivci automobilů. Uskuteční se festival okruhového závodění, který nabídne závody aut od těch nejmenších až po královskou disciplínu nejsilnějších vozů specifikace GT. K vidění budou navíc i formule včetně F1. Závodní program bude velmi pestrý, a to v sobotu i v neděli od rána do večera. Vstupenky pro dospělého stojí na oba dny 600 korun, na jeden den 400 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Vodnická pohádka

Kdy: sobota 5. srpna od 10.00

Kde: Hrad Hněvín

Za kolik: 90/110 korun

Proč přijít: Hlavně děti si přijdou na své v zahradě Hradu Hněvín, kde v sobotu mohou zhlédnout pohádkový příběh cestovně-pružinového Divadélka Romaneto o Vodníku Hromajzlíkovi a Vodnici Bublince. Vstupenky v předprodeji v hradním kiosku seženete o 20 korun levněji.

TEPLICKO

Teplický festival vína 2023

Kdy: sobota 5. srpna od 13.00 do 22.00

Kde: Zámecké náměstí, Teplice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: V Teplicích zvou na 2. ročník Teplického festivalu vína. Návštěvníky čeká prezentace českých a moravských vinařství a s tím spojená ochutnávka vína i dobrého jídla. O hudební program se postará Cimbálová muzika Majerán, Anna Julie Slováčková & Band a DJ Pedro. K degustaci vína je třeba zakoupit festivalovou sklenici za 100 korun, vstup je zdarma.

Růže od Casanovy

Kdy: sobota 5. srpna od 19.00

Kde: Zámecká zahrada, Duchcov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Na duchcovském zámku se uskuteční 26. ročník pěvecké soutěže neprofesionálních zpěváků milostné písně, a to v zámecké zahradě pod balustrádovým schodištěm duchcovského zámku, v případě nepřízně počasí se program přesune do kina Lípa Duchcov. V porotě zasednou Michaela Tomešová, Roman Tomeš a Václav Upír Krejčí, moderovat akci bude Alexander Hemala. Výtěžek ze vstupného bude věnován na pomoc nemocnému dítěti.