Výstava připomíná vypálení Lidic a poválečný vývoj obce Kdy: Do 28. září Kde: Kadaň V Městském muzeum v Kadani probíhá až do 28. září výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Chomutov

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.



Dvanáctým dílem budou v Březně na Chomutovsku pokračovat rekonstrukce indiánských válek

Kdy: Sobota 9. července od 10 hodin

Kde: Březno u Chomutova

Dvanáctým dílem budou v Březně na Chomutovsku pokračovat rekonstrukce indiánských válek z časů kolonizace Ameriky. Tentokrát se diváci přenesou do roku 1867 na pláně pod Horami Velkého rohu u pevnosti Fort Phil Kearny ve Wyomingu. Indiánská vesnice i pevnost vyrostou na louce u Března v sobotu 9. července. Kavalérii bude opět velet Václav Vydra. „Program pro veřejnost, děti, rodiče i prarodiče, na pódiu a před ním začne již v 10:00, ve dvě hodiny po poledni se výstřelem z děla posuneme do děje, který se odehraje v létě 1867 v okolí Fort Phil Kearny ve Wyomingu. Scénář bitvy je hotov, jeho zkrácená verze je již uložena na webu www.8kavalerie.cz,“ sdělili organizátoři akce.



Do Kadaně dorazí pojízdný kinematograf bratří Čadíků

Kdy: Sobota 9. července

Kde: Kadaň

Do Kadaně dorazí v sobotu 9. července pojízdný kinematograf bratří Čadíků. Opět přiváží čtyři filmy - tři české a jeden animák pro děti. V sobotu se promítá Cesta domů, v neděli Gump a v pondělí komedie Prvok, šampón, tečka a Karel. Začátek kolem desáté hodiny na Mírovém náměstí. Dál bude pokračovat do Žatce, Jimlína a Postoloprt.

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.