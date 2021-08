Merta & Fencl a Hromosvod

KDY:pátek 30. července od 19.00 hodin

KDE: Františkánské zahrady v Kadani

Základní stavební kámen českého písničkářství Vladimír Merta a dvakrát mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl pokračují v čilém koncertování napříč republikou a zavítají při té příležitosti i do Kadaně. Kostru playlistu tvoří Mertovy kultovní písně ze 70. a 80. let. V jistém smyslu se v duu s klavírem a druhou kytarou jedná o návrat k písničkovosti, tak jak ho protagonista předvádí na aktuálních albech Domilováno a Imagena. Ke spojení těchto hudebníků prý došlo zcela spontánně, když klavírista Fencl poprosil legendárního Vladimíra Mertu, zda by si neposlechl desku jeho kapely Hromosvod.

Figurkové zápolení

KDY: pátek 30. července od 9.00 hodin

KDE: Městská knihovna v Klášterci nad Ohří



Připraveno bude několik deskových her. Přijďte si je zahrát do dětského oddělení městské knihovny. První tři místa vyhrají hezké odměny. Výherce vyhlásíme a ceny předáme na akci Den pro čtenáře Martina v letním kině dne 4. září.

Farmářské trhy v Jirkově

KDY: Sobota 31. července od 8.00 do 12.00 hodin

KDE: Náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

ZA KOLIK: Zdarma

Tradiční nabídka od regionálních pěstitelů a výrobců. Ovoce, zelenina, pečivo, uzeniny, koření, sýry a další.

Festival čajových nadšenců

KDY: sobota 31. července od 10.00 hodin

KDE: Studentské náměstí v Kadani



Na Studentském náměstí se můžete těšit na již pátý ročník Festivalu čajových nadšenců. Ani letos nevynecháme tradiční klání čajových amatérů, které bude probíhat po celou dobu festivalu. Čekat Vás bude také doprovodný program. Těšit se můžete například na ukázky kaligrafie nebo pletení tradičních šňůr Kumihimo, deskové hry Go a Shogi, občerstvení, stánky s keramikou či nejrůznější workshopy. Chybět nebude ani letos samurajská skupina Gorin s ukázkou soubojů či lukostřelby.

KDY: sobota 31. července od 14.00 hodin

KDE: zámek Červený Hrádek





Hradozámecká noc na zámku Červený Hrádek

Hradozámecká noc je každoroční akce pořádaná Národním památkovým ústavem již od roku 2010. Těšit se můžete na prohlídky zámku s průvodci v kostýmech, rytířský turnaj, skupinu historického šermu, sokolníky, dobové tance, kejklíře, barokní ohňostroj, dobovou hudbu, dobové hry pro malé i velké, vlajkovou a bubenickou skupinu, ukázky řemesel a stánky s občerstvením. Hlavním bodem programu bude „Rytířský turnaj na koních“. Rytíři se budou utkávat nejen na koni, ale i v pěších bojích. Celá historická scéna bude vyzdobena rytířskými stany, prapory a štíty.