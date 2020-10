Na Lesnou pro našlapané zelí a zabijačkové dobroty

Kdy: pátek 23. – neděle 25. října

Kde: horský areál Lesná

Proč přijít: V areálu proběhnou Zabijačkové hody. Pro ubytované bude připraveno speciální zabijačkové menu o pěti chodech. Pro zájemce bude možnost zakoupit si zabijačkové výrobky přes speciální výdejové okénko. Aby se netvořily nežádoucí fronty, bude prodej probíhat od 8 do 18 hodin. Přes výdejové okénko bude možné zakoupit si také čerstvě našlapané zelí, které si bohužel letos zájemci nemohli našlapat sami. Objednávky rezervujte na tel. 476 113 040.

Zřícenina hradu Perštejn

Kdy: po celý rok

Kde: nad obcí Perštejn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozsáhlá zřícena hradu je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Zřícenina hradu Šumburk

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad řekou Ohře kousek za Kláštercem nad Ohří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zřícenina hradu Šumburk se tyčí nad řekou Ohří kousek za Kláštercem nad Ohří, směrem k Ostrovu. Díky vykácení náletových dřevin je nyní dobře viditelná ze silnice Chomutov - Karlovy Vary i z Klášterce nad Ohří. Nabízí vyhlídku na Krušné i Doupovské hory. Mohutný hrad pochází z první poloviny 15. století a jméno nese podle zakladatele Viléma ze Šumburka. Z areálu lázní Evženie vede cesta k němu podél řeky po červené turistické značce. Cesta asi po třech kilometrech dovede přes rekreační obec Kotvina k rozcestí Šumná, odkud už vede dvoukilometrové stoupání po žluté na zříceninu hradu.

Zřícenina hradu Hasištejn

Kdy: duben – říjen

Kde: u obce Místo

Proč přijít: Zřícenina gotického hradu stojí na skále nad Prunéřovským potokem. Dostanete se k ní z hlavní silnice od Chomutova na Karlovy Vary, kde je před Prunéřovem značená odbočka. Před hradem neplacené parkoviště. Ke zřícenině je možné se dostat pěšky po žluté značce z obce Místo nebo po modré z Prunéřova. Vnitřní areál hradu je zavřený.

Zřícenina tvrze Pětipsy

Kdy: celoročně, zámek je ale uzavřen a oplocen

Kde: na západním okraji obce Pětipsy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zřícenina tvrze, později přestavěné na zámek, nedaleko Nechranické přehrady je upomínkou na rod Pětipeských z Chýš a Egerberga. Chátrající stavba vodní tvrze dnes už nabízí jen obvodové zdi. Zámecký areál má nyní občanské sdružení Via Levamente, které se pokouší o jeho záchranu. Zámek je však uzavřen a oplocen s výstrahou, že se jedná o chráněnou památku a vstup je zakázán. Dvůr je však otevřen. Jeho stav je velmi špatný a patrné jsou dnes spíš pozůstatky původní tvrze. Pozůstatky tvrze leží na západním okraji obce Pětipsy na Chomutovsku. Najdete ho mezi centrem obce a železniční zastávkou Doupovské dráhy, která jezdí v sezóně vždy o víkendu z Kadaně.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad obcí Strupčice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v opěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na sv. Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce, kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Bezručovo údolí

Kdy: celoroční přístup

Kde: nad Chomutovem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bezručovo údolí nad Chomutovem patří k nejdelším, nejhlubším a také nejmalebnějším údolím Krušných hor. Protéká jím řeka Chomutovka a celé okolí je vyhlášeno přírodním parkem. Údolí začíná ve výšce 380 metrů nad moře a táhne se až do 850 metrů. Třináct kilometrů dlouhým údolím v současnosti prochází několik turistických i cyklistických stezek včetně šestikilometrové stezky naučné, která je opatřena informačními panely seznamujícími návštěvníky se zdejší flórou i faunou. Ta začíná u louky nad rybníkem Hřebíkárna a sleduje pravý břeh Chomutovky až k místu, kde stával Třetí dolský mlýn. Parkem vede cyklostezka, kterou je možné využít nejen pro cyklistiku, ale pro in-line brusle. Modrá turistická značka dovede návštěvníky až k přehradě Kamenička.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: po celý rok

Kde: na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovi rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, cca 1,5 km.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Příšerky ze skříně pro děti

Kdy: ve volném čase, doma s rodinou

Kde: vydavatelství Granna

Velice pěkná desková hra pro děti od tří let, rozvíjející paměť, postřeh a schopnost koncentrace. Je určena až pro šest hráčů. Na motivy známé animované komedie. Nemůžou děti usnout nebo se bojí tajemných stínů a příšerek? Zahrajte si s nimi tuto hru, při které všechny příšerky během chvilky díky vašim schopnostem uklidíte do skříně. Hra celkem obsahuje 20 karet příšerek, 10 žetonů hraček, 2 žetony průšvihů (prostěradlo a ponožka), 3 části těla příšerky Chvostozubky a jednu otevírací skříň. Hru vydala Granna.

Osudy československých Spitfirů

Kdo: Zdeněk Hurt

Kde: nakladatelství Svět křídel Cheb, červenec 2020

Knihu, v níž čtenář zajímající se o historii II. světové války najde i severočeskou stopu, vydalo nakladatelství Svět křídel v Chebu u příležitosti 75. výročí příletu československých stíhacích perutí z Velké Británie do vlasti. Autorem knihy o 320 stranách je známý letecký badatel Zdeněk Hurt. Na množství neznámých fotografií čtenář najde například duchcovského rodáka Viktora Kašlíka, rodáka z Třebušic na Mostecku Aloise Štance. Například i podrobné informace o nouzovém přistání pilota B. Šmída se Spitfirem NN - O (TE563) u Lovosic a velké tragédii, která tomuto incidentu předcházela.

Návraty vypůjčené krajiny

Kdo: Stanislav Štýs

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Váží 4 kilogramy, má 368 stran, a jsou v ní zobrazeny proměny hornických oblastí v Ústeckém kraji za několik posledních desítek let. Na svět přišla nedávno, zcela výjimečná a to nejen svou velikostí , kniha s názvem Návraty vypůjčené krajiny od předního odborníka na rekultivace po těžbě hnědého uhlí Stanislava Štýse. Křest proběhl v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, použita k němu byla symbolicky voda z jezera Most. V publikaci je možné si prohlédnout změny krajiny pod Krušnými horami.

Dům - duchařský román Simona Lelice

Kdo: Simon Lelic

Kde: vydavatelství JOTA, 2019

Dokonalý pár. Dokonalý dům. Dokonalý zločin. Kniha Simona Lelice, spisovatele z Brigthonu, s názvem Dům, je duchařským románem, silně ovlivněným velkým Alfredem Hitchcockem. „Je to hold vzdaný tomuto mistrovi, a vy se budete bát od začátku až do konce,“ napsal o knize list Daily Mail. „Chytrá a přesvědčivá zápletka plná zvratů vám bude nahánět hrůzu v tom nejlepším slova smyslu,“ přidal se deník The Sunday Mirror. Jack a Sydney se přistěhovali do nového domu před rokem. Vypadal jako jejich vysněný domov.