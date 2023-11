Výstava v Klášterci

Kdy: čtvrtek 9. listopadu od 17.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: zdarma

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří zve ve čtvrtek 9. listopadu od 17 hodin na slavnostní zahájení výstavy A jdeme dál stále naší cestou. Ukáže práce výtvarnic z Neratovic Yvetty Holanové, Jaroslavy Lejčkové, Olgy Paterové a Věry Zoulové. Výstava bude poté přístupná až do 6. prosince.

Oblíbená zpěvačka Anna K. přijede ve čtvrtek 9. listopadu za fanoušky do Chomutova. V rámci podzimního turné příznačně nazvaného Akusticky vystoupí v městském divadle. Do regionu se vrátí ještě jednou za několik týdnů - na 1. prosince je naplánován koncert v Klášterci nad Ohří.

Farmářské a vinné trhy v Chomutově

Kdy: sobota 11. listopadu od 8.00

Kde: náměstí 1. máje, Chomutov

Za kolik: zdarma

Sobota 11. listopadu nabídne na náměstí 1. máje v Chomutově oblíbené trhy. Ráno a dopoledne bude patřit těm farmářským. Zájemci tam najdou zeleninu, ovoce, maso, sýry i pečivo a mnoho dalšího. Odpoledne nabídnou své produkty místní i přespolní vinaři. Sklenku na ochutnávky si vezměte vlastní. Akce končí v 18 hodin.

Tak vypadaly trhy a vinné slavnosti v Chomutově letos v dubnu:

Lampionový průvod ve Výsluní

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.00

Kde: komunitní centrum, Výsluní

Za kolik: zdarma

Město Výsluní uspořádá v sobotu 11. listopadu svatomartinský lampionový průvod. Účastníci se sejdou v 16 hodin před komunitním centrem. Poté je čeká opékání buřtů a překvapení.

Kadaňská cesta sv. Martina

Kdy: sobota 11. listopadu od 18.00

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: zdarma

V sobotu 11. listopadu proběhne v Kadani tradiční lampionový průvod městem. Vyrazí v 18.00 hodin z Mírového náměstí, v 18.30 hodin se mu dostane svatomartinského přivítání v zahradě františkánského kláštera, kde se budou lámat preclíky. Večer završí v 19.15 pohádka v Orfeu.

Úniková hra v Zaječicích

Kdy: neděle 12. listopadu od 13.00

Kde: náves, Zaječice

Za kolik: dobrovolné

Nejen rodiny s dětmi si užijí neděli 12. listopadu ve znamení únikové hry. Ponese název Útěk z laboratoře a zájemce svolá na náves v Zaječicích. Součástí akce bude také možnost opékání přinesených špekáčků na ohni. Program pořádaný spolkem Živé Krušnohoří za podpory obce Vrskmaň proběhne od 13 do 17 hodin.

Michal Nesvadba v Chomutově

Kdy: neděle 12. listopadu od 15.00

Kde: Městské divadlo Chomutov

Za kolik: od 280 korun

Za dětmi do chomutovského divadla přijede v neděli 12. listopadu Michal Nesvadba, oblíbený Michal z Kouzelné školky. V programu Michal je kvítko! nabídne spoustu legrace, nápadů a především aktivní interakce s malými diváky.

Další podrobnosti najdete ve facebookové události.

Ochutnávka vín z Pálavy v Žatci

Kdy: pátek 10. listopadu od 18.00

Kde. Mederův dům, Žatec

Za kolik: 300 korun

Mederův dům na náměstí 5. května v Žatci zve na ochutnávku vín z Pálavy. Milovníci ušlechtilého moku okusí produkci rodinného vinařství Šilinek, možná bude i svatomartinské překvapení. Program bude probíhat od 18 do 20 hodin.

Lampionový průvod v Jimlíně

Kdy: sobota 11. listopadu od 17.15

Kde: u ZŠ Zeměchy

Za kolik: zdarma

Obec Jimlín a tamní dobrovolní hasiči pořádají v sobotu 11. listopadu lampionový průvod. Účastníci se sejdou v 17.15 hodin u základní a mateřské školy v Zeměchách a společně se vydají až na hřiště U Letadla. Lampiony bude možné zakoupit u školy, na hřišti bude zajištěno občerstvení.

Tak vypadal lampionový průvod v Jimlíně v roce 2009:

Spolkový ples v Petrohradu

Kdy: sobota 11. listopadu od 20.00

Kde: sál U Borise, Petrohrad

Za kolik: 150 korun

Obec Petrohrad na Podbořansku se stane v sobotu 11. listopadu dějištěm Spolkového plesu. Připravili ho místní dobrovolní hasiči, členové spolku VEEV, fotbalisté, základní a mateřská škola a místní úřad. Zábava proběhne v sálu U Borise na petrohradské návsi. Na stolech bude zajištěno drobné občerstvení, pobaví bohatá tombola a hudba kapely 3D Most.

Den lovosických autorů

Kdy: sobota 11. listopadu od 13.00

Kde: Pfannschmidtova vila, Lovosice

Za kolik: zdarma

Přednášky, koncerty, výstavy, ochutnávky. To vše nabídne po tříleté pauze Den lovosických autorů v sobotu 11. listopadu v historické Pfannschmidtově vile. Svou tvorbu odprezentují hudebníci, vinaři, gastrospecialisté, malíři nebo cestovatelé. Celodenní program zahájí slavnostní jmenování nových čestných občanů města. Proběhne také fotografická soutěž na téma Moje středohoří, které se mohou zúčastnit všichni amatérští i profesionální fotografové.

Více se dozvíte ve facebookové události.

Krampus v Litoměřicích

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.00

Kde: Galerie na soutoku, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Soutěže, tanec a hlavně příchod děsivých čertů krampusáků. To je nabídka Galerie na soutoku v Litoměřicích, kterou připravila na sobotu 11. listopadu.

Lampion a pořádná dávka odvahy. To je spolu s teplým oblečením doporučená výbava pro účastníky sobotní akce v Hrdlech. Chystá se tam lampionový průvod a stezka odvahy pro malé i velké. Komunitní akce přivítá strašidelné kostýmy, naopak nabídne čaj či svařák na zahřátí. Sraz lampionového průvodu bude v 17.30 hodin na návsi v Hrdlech, poté proběhne stezka odvahy. Děti do 12 let věku musí mít doprovod rodičů, ty starší alespoň jejich souhlas.

Posvícenská zábava v Mnetěši

Kdy: sobota 11. listopadu od 20.00

Kde: obecní sál, Mnetěš

Za kolik: 100 korun

Obec Mnetěš zve na tradiční posvícenskou zábavu. Uskuteční se v sobotu 11. listopadu od 20 hodin v obecním sále. K tanci a poslechu zahraje skupina Gradace.

Rozsvícení vánočního stromu v OC Central

Kdy: pátek 10. listopadu od 16.00

Kde: OC Central, Most

Za kolik: zdarma

Central se zahalí do vánoční atmosféry. V pátek se totiž v obchodním centru rozsvítí vánoční strom i výzdoba. Od 16 hodin se lidé mohou těšit na vánoční animační program, budou moci ochutnat první svařák či punč, děti si pak budou moci nechat pomalovat obličej. V 17 hodin se rozsvítí vánoční strom a budou také probíhat workshopy. Dále se návštěvníci mohou těšit na taneční vystoupení a vánoční koncert.

Metalová legenda vyrazila při příležitosti 40 let na české hudební scéně na klubové turné a zavítá také do Litvínova. Klub se otevře v 19 hodin, koncert začíná o hodinu později. Předprodej probíhá na portálu Ticketstream.

Lampionový průvod v Bystřanech

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.45

Kde: Máchovy sady, Bystřany

Za kolik: zdarma

Z Máchových sadů vyrazí přes Ezet k Základní škole Bystřany lampionový průvod. U ZŠ bude připraven program nejen pro děti, jako soutěže, dětská diskotéka, živá hudba nebo ohnivá show. Každý lampion bude odměněn, vlastnoručně vyrobený pak dostane speciální dárek. Občerstvení je zajištěno, návštěvníci se mohou těšit na grilované speciality, kávu na kolečkách či svatomartinské sladkosti, děti dostanou zdarma čaj.

Divotvorný hrnec

Kdy: pátek 10. listopadu od 19.00 a neděle 12. listopadu od 17.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: od 150 korun

Divotvorný hrnec byl prvním opravdovým americkým muzikálem v Evropě i u nás, kde je na jeviště v roce 1948 ve svém divadle a ve svém geniálně vtipném překladu uvedli Jiří Voskovec a Jan Werich. Příběh o lásce, ale také aroganci a bezohlednosti, je plný pohádkového tajemství - vystupuje v něm několik nadpřirozených postav (dokonce i jeden předmět, který by si leckdo jistě přál vlastnit – hrnec, který každému splní tři přání) a dějí se v něm věci vskutku nevídané. Divotvorný hrnec můžete vidět v Severočeském divadle v premiéře v pátek 10. listopadu od 19.00 a následně v neděli 12. listopadu od 17.00, lístek stojí od 150 do 430 korun.

Ohm Square v Ústí

Svatomartinské víno na Lidickém náměstí

Kdy: sobota 11. listopadu od 10.00 do 20.00

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Lidické náměstí bude v sobotu 11. listopadu patřit vínu. Oslava a degustace Svatomartinského vína tam proběhne od 10.00 do 20.00. Těšte se na cimbálovou muziku, ochutnávku a prodej vín. Vstupné je zdarma.

Tak chutnalo svatomartinské v Ústí před rokem:

Strašidla v muzeu

Kdy: sobota 11. listopadu od 10.00

Kde: Muzeum Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun

Zábavný dětský program plný her a soutěží na téma skal, jeskyní a lomů. Každý, kdo se odváží do ústeckého muzea vstoupit, se vydá na milost a nemilost strašlivému skalnímu obru a bude nucen si s ním porovnat délku chodidel. S čerty si zahrajete v pekelné síni ďábelské hry o svou duši, čarodějnice vás naučí létat na koštěti, loupežníci vás naučí mnohé triky svého řemesla, čekají na vás i ztracené víly, které potřebují pomoci s hledáním domečků v lesní říši a pokud si nedáte pozor, liška vás odnese do své nory jako chudáka Budulínka. Akce s názvem Strašidla v muzeu proběhne v sobotu 11. listopadu od 10.00 do 16.00, vstupné stojí 50 korun.