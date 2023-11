Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Hubertova jízda v chomutovském zooparku v roce 2019. | Foto: Deník / Miroslav Rada

CHOMUTOVSKO

Lampionový průvod v Hoře Sv. Šebestiána

Kdy: čtvrtek 2. listopadu od 17.00

Kde: u autobusové zastávky, Hora Sv. Šebestiána

Za kolik: zdarma

Dobrovolní hasiči v Hoře Svatého Šebestiána připravili na čtvrtek 2. listopadu lampionový průvod. Sraz i s vlastními světýlky je v 17 hodin u místní autobusové zastávky. Průvod bude zakončen ohňostrojem, poté se dění přesune do hasičské zbrojnice. Tam bude pro děti i dospělé připraveno občerstvení.

Lampionový průvod ve Březně Kdy: pátek 3. listopadu od 17.30

Kde: park u podia, Březno

Za kolik: zdarma Ve Březně u Chomutova se na pátek 3. listopadu chystá lampionový průvod. Účastníci se v 17.30 hodin sejdou v parku u podia. Program nabídne společnou vycházku, přehlídku dýní, také občerstvení a promítání pro děti v KD U Rybníčka. Akci pořádá SRPDŠ za podpory obce.

Dušičkový koncert v Otvicích

Kdy: pátek 3. listopadu od 19.00

Kde: kostel sv. Barbory, Otvice

Za kolik: 150 korun

V kostele svaté Barbory v Otvicích se uskuteční koncert u příležitosti Památky všech věrných zemřelých. Pořádá ho sdružení Voces Caelestes a vystoupí na něm Ensemble Hilaris. Zazní Requiem od Francesca Cavalliho, dále skladby J. Bacha. A. Brucknera a H. Schütze.

Hubertova jízda v chomutovském zooparku Kdy: sobota 4. listopadu od 11.00

Kde: Zoopark Chomutov

Za kolik: zdarma Jezdecký klub Zooparku Chomutov zve v sobotu 4. listopadu na tradiční Hubertovu jízdu. Slavnostní nástup proběhne v 11.00 ve Skanzenu Stará Ves, odkud bude následovat odjezd jezdců na velkých koních směr Hradečná, Šerchov, kde pro ně tentokrát bude uskutečněna vyjížďka po krásných horských loukách. Poníci se svými jezdci absolvují hon v areálu Skanzenu. Ve stáji bude k dispozici občerstvení v podobě párku v rohlíku a pití. Další podrobnosti najdete ve facebookové události.

Halloweenská párty v Hoře Sv. Šebestiána

Kdy: sobota 4. listopadu od 14.00

Kde: kulturní dům, Hora Sv. Šebestiána

Za kolik: zdarma/100 korun

Obec Hora Sv. Šebestiána zve na Halloweenskou kostýmovou párty v místním kulturním domě. Program nejprve od 14 do 17 hodin pobaví děti, od 20 hodin bude sál patřit dospělým. Večerní zábava se ponese v duchu retro disca 80. let.

Lampionový průvod ve Vejprtech Kdy: sobota 4. listopadu od 18.00

Kde: Kavárna a Hernička U Calimera, Vejprty

Za kolik: zdarma Vejprty projde v sobotu 4. listopadu lampionový průvod. Sraz účastníků je v Kavárně a Herničce U Calimera. Účastníci si mají přinést vlastní lampion, na konci akce bude vyhlášen ten nejhezčí.

LOUNSKO

Dušičková bohoslužba v Podbořanech

Kdy: čtvrtek 2. listopadu od 17.00

Kde: kostel Božího Spasitele, Podbořany

Za kolik: zdarma

V kostele Božího Spasitele v podbořanské Husově ulici proběhne ve čtvrtek 2. listopadu dušičkové setkání. Zájemci mohou přijít zavzpomínat na své drahé zesnulé u vystaveného dušičkového věnce. Do něj budou moci vložit lísteček se jménem zesnulého, takzvanou obětinku. Kolumbárium v kostele bude zpřístupněno v pravé sakristii.

Další podrobnosti najdete ve facebookové události.

Lampionový průvod ve Slavětíně Kdy: pátek 3. listopadu od 17.00

Kde: u radnice, Slavětín

Za kolik: zdarma Malé i velké potěší v pátek večer lampionový průvod ve Slavětíně. Zváni jsou všichni bubáci a strašidla. S lampionem mají v 17 hodin dorazit před slavětínskou radnici, zakončení průvodu proběhne na místním fotbalovém hřišti, kde bude i velký ohňostroj. Masky a převleky čeká sladká odměna. Akci pořádá TJ Sokol Slavětín.

Koncert v Petrohradě

Kdy: pátek 3. listopadu od 18.15

Kde: kaple Všech svatých, Petrohrad

Za kolik: zdarma

Obec Petrohrad srdečně zve na koncert v místní kapli Všech svatých. Proběhne v pátek 3. listopadu, vystoupí Sbor Egeria. Akci zahájí společný výšlap, účastníci se s baterkami či lampiony sejdou v 18.15 u křížku v Petrohradě. Samotný koncert začne v 19.00. Občerstvení bude zajištěno.

Strašidelná sýpka v Postoloprtech Kdy: sobota 4. a neděle 5. listopadu

Kde: Knížecí dvůr Postoloprty

Za kolik: 150/100 korun Pozoruhodná akce se chystá na víkend v Postoloprtech. Užijí si ji hlavně ti, kdo se rádi bojí. Knížecí dvůr Postoloprty - Schwarzenberský statek totiž připravil program Strašidelná sýpka. Dá dětem prostor pro trochu zdravého strachu, ale také pro řádění ve skákacích hradech či zábavu při malování na obličej. A chybět nebude ani občerstvení. Akce bude probíhat v sobotu 4. listopadu od 12 do 18 hodin, v neděli od 12 do 17 hodin. Do areálu statku se vstupuje z ulice B. Němcové, od plavecké haly. Další informace najdete ve facebookové události.

Lampionový průvod v Lenešicích

Kdy: sobota 4. listopadu od 16.30

Kde: ulice Za školkou, Lenešice

Za kolik: zdarma

V Lenešicích se v sobotu 4. listopadu uskuteční lampionový průvod s programem. Sraz je v 16.30 hodin na dětském hřišti v ulici Za školkou. Poté se průvod vydá ulicemi Palackého a Poděbradova směrem k řece a podél Hrádeckého potoka na náměstí Knížete Václava. V 17.30 hodin potěší účastníky ohňová show.

Lampionový průvod v Žatci Kdy: sobota 4. listopadu od 17.00

Kde: Restaurace a Pivovar U Orloje, Žatec

Za kolik: zdarma Spolek Edutrio připravil na sobotu 4. listopadu halloweenský lampionový průvod. Sraz bude v Restauraci a Pivovaru U Orloje v Žatci v 17 hodin. Účastníci v maskách i bez vyrazí na cestu do klášterní Kapucínské zahrady o půlhodinu později. Na programu budou dětské soutěže o ceny, malování na obličej, tajemný výstup na Chmelový maják, opékání buřtů a diskotéka nejen pro děti.

Se včelařem o včelách v Mederově domě

Kdy: neděle 5. listopadu od 16.00

Kde: Mederův dům, Žatec

Za kolik: 100 korun

Mederův dům na náměstí 5. května v Žatci zve v neděli na přednášku Se včelařem o včelách. O životě užitečného hmyzu a také žateckého včelaře bude vyprávět Martin Krupka.

LITOMĚŘICKO

Výstava Jana Knapa v Litoměřicích

Kdy: čtvrtek 2. listopadu od 17.00

Kde: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Galerie výtvarného umění v Litoměřicích zve na vernisáž výstavy Jan Knap – Betlém je vážná věc a zahájení intervence Jana Knapa v Diecézním muzeu. Slavnostní zahájení obou se uskuteční v hlavní výstavní budově v Michalské ulici ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin. Poté budou přístupné zde a v Diecézním muzeu na Mírovém náměstí vždy od středy do neděle od 10 do 17 hodin, až do 28. ledna 2024.

Litoměřická galerie ukáže díla výjimečného malíře a ilustrátora Jana Knapa

Pochod za rozsvícenou dýní v Libochovicích Kdy: pátek 3. listopadu od 18.00

Kde: Městský park Libochovice

Za kolik: zdarma V Městském parku v Libochovicích proběhne v pátek 3. listopadu Pochod za rozsvícenou dýní. Trasa pochodu bude mezi 18. a 19. hodinou vyznačena rozsvícenými dýněmi, na děti budou čekat strašidla a na závěr potěší ohňostroj. Sraz a procházky budou individuální. Na místě mohou účastníci využít připraveného občerstvení. Akci pořádá ZŠ J. E. Purkyně ve spolupráci s městem.

Přednáška o pevnosti Vyšehrad v Libochovicích

Kdy: pátek 3. listopadu od 18.00

Kde: Městská knihovna Libochovice

Za kolik: zdarma

Bez znalosti a proti regulím, aneb nikdy nedokončená stavba pevnosti Vyšehrad. To je název přednášky historika Jiřího Hofmana, která se v pátek 3. listopadu uskuteční v Městské knihovně Libochovice. Program začíná v 18 hodin, vstupné se neplatí.

Strašidelná stezka roudnickým zámkem Kdy: sobota 4. a neděle 5. listopadu

Kde: Zámek Roudnice n. L.

Za kolik: 90 korun Zámek v Roudnici nad Labem připravil na nadcházející víkend strašidelnou stezku pro celou rodinu. Zájemcům se otevře v sobotu 4. listopadu od 10 do 18 hodin, v neděli 5. listopadu od 10 do 16 hodin. Zámek opět po roce obsadí strašidelná garda. Při cestě za pokladem účastníci potkají například zákeřnou ježibabu, vodníka, hejkala či bludičku. Vstup na stezku bude každých 15 až 20 minut hradem. Kostýmy vítány. Podrobnosti najdete na stránce kulturaroudnice.cz.

Hubertova jízda v Terezíně

Kdy: sobota 4. listopadu od 11.00

Kde: náměstí ČSA, Terezín

Za kolik: zdarma

Stanice plemenných hřebců Steinmetz Terezín zve na tradiční Hubertovu jízdu. Diváci mohou přijít na terezínské náměstí ČSA v sobotu v 11 hodin. Sraz koní se uskuteční na Ravelinu 20 a na Stanici plemenných hřebců u p Balcárka. Během jízdy bude několik zastávek s občerstvením. Součástí akce bude pro účastníky večerní soud s večeří.

Tak vypadala akce v roce 2018:

Světélkování III v Bílince Kdy: sobota 4. listopadu od 17.00

Kde: u hospody, Bílinka

Za kolik: zdarma Kolektiv žen z Bílinky s obcí Velemín srdečně zvou na akci Světélkování III. Proběhne v sobotu 4. listopadu od 17 hodin, startu je před hospůdkou v Bílince. Děti v maskách, s lampiony či jinými světýlky jsou vítány, čekají na ně soutěže, odměny a opékání buřtů.

Lampionový průvod v Medvědicích

Kdy: sobota 4. listopadu od 17.00

Kde: zastávka v Medvědicích

Za kolik: zdarma

Obec Medvědice ožije v sobotu 4. listopadu lampionovým průvodem. Začne v 17 hodin u místní zastávky. Připraveno bude i malé občerstvení.

Halloween v Keblicích Kdy: sobota 4. listopadu od 18.00

Kde: u kostela, Keblice

Za kolik: zdarma Obec Keblice uspořádá v sobotu 4. listopadu oslavu Halloweenu. Sraz bude u místního kostela v 18 hodin, kde budou soutěže a stezka odvahy. O hodinu později začne v sále kulturního domu diskotéka. Občerstvení bude zajištěno.

Strašidelná procházka v Budyni

Kdy: sobota 4. listopadu od 18.00

Kde: Vodní hrad, Budyně n. O.

Za kolik: dobrovolné

V Budyni nad Ohří se mohou rodiče s dětmi zúčastnit strašidelné procházky. Začne v sobotu 4. listopadu od 18 hodin na nádvoří Vodního hradu. Na cestě a v prostorách hradu budou připraveny úkoly. Akci pořádá kulturní komise města.

Andělský lampionový průvod v Lovosicích Kdy: neděle 5. listopadu od 17.00

Kde: parkoviště u Lovo Café, Lovosice

Za kolik: zdarma V Lovosicích se v neděli 5. listopadu večer uskuteční Andělský lampionový průvod s překvapením. Startuje se v 17 hodin z parkoviště u Lovo Café, účastníci projdou ulicemi 8. května, Tovární, Sady pionýrů a Školní na Václavské náměstí.

MOSTECKO

Podzimní Fabia setkání

Kdy: sobota 4. listopadu od 14.00

Kde: Jezero Most

Za kolik: zdarma

U mosteckého jezera se sjedou "vytuněná" auta, proběhne tu sraz vozů Škoda Fabia. Na místě proběhne vyhodnocení několika kategorií, jako top Fabia srazu, top interiér, top kola, top neon lights nebo top audio. Další auta získají diplomy "top 25 nejhezčích aut srazu".

Charitativní lampionový průvod Kdy: sobota 4. listopadu od 15.00

Kde: Koldům a náměstí Míru, Litvínov

Za kolik: zdarma Další podzimní akcí ožije v sobotu litvínovské náměstí. Nejprve bude na Koldomu připravena dílnička, kde si mezi 15. a 18. hodinou budou moci lidé vytvořit vlastní lampiony. V 18 hodin pak odstartuje průvod městem na náměstí Míru, kde o hodinu později proběhne kulturní program. Vystoupí písničkář Jakub Liška, proběhne soutěž o nejlepší kostým nebo vyhlášení vánoční charitativní sbírky.

TEPLICKO

Strašidelná botanka

Kdy: pátek 3. listopadu od 17.00 do 22.00

Kde: Botanická zahrada, Teplice

Za kolik: 120-190 korun

Romantická zákoutí botanické zahrady se promění v děsivá a mysteriózní místa zahalená tmou. Celá zahrada ožije v duchu mexického folklóru, po zahradě budou kráčet strašidla. N příchozí čeká stezka odvahy i plnění úkolů. Děti, které přijdou ve strašidelném kostýmu, mají vstup zdarma.

Drakiáda a lampionový průvod Kdy: sobota 4. listopadu od 15.00

Kde: areál Pohodlíčko, Proboštov

Za kolik: zdarma Obec Proboštov zve k rybníku na drakiádu a lampionový průvod. Návštěvníci si užijí pouštění draků, tvůrčí dílničku, soutěže pro děti, ukázky RC modelů, na místě bude také stánkový prodej občerstvení. Po setmění se kolem rybníka a lesoparkem vydá lampionový průvod.

ÚSTECKO

Interporta v Ústí: Radůza, Slza, Klus a Černocká

Kdy: čtvrtek 2. až sobota 4. listopadu

Kde: Národní dům, Kulturní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 290/390 korun

Mezinárodní hudební soutěž opět zavítá do Ústí nad Labem. Čtvrteční večer bude věnován trampské hudbě a vzpomínkám na Kapitána Kida a Tonyho Linharta. Vystoupí Střepy, Choroši a Hop Trop. V pátek v Domě kultury zahrají Radůza, Epydemye a Monika Sonk Trio. Hlavní program proběhne v sobotu. Vedle soutěžních kapel z Polska, Francie, Anglie, Slovenska a Česka vystoupí také zahraniční hosté, duo SISSOS z Austrálie, Baptiste Dupré z Francie a špičkové kapely české hudební scény: SLZA, Tomáš Klus, Petr Kocman a Petra Černocká. Celý program zahájí ústecká skupina Fridrich a Fridrich.

Podzimní strašidlení Kdy: pátek 3. listopadu od 16 do 18 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem

Za kolik: 100 korun Tradiční podzimní akce ústeckého Domu dětí a mládeže slibuje odpoledne plné zábavy aneb Halloween po česku. Na účastníky čekají kreativní dílničky, opékání buřtů, soutěže i „strašidelná“ diskotéka.

53. Mezinárodní taneční festival

Kdy: sobota 4. až neděle 5. listopadu

Kde: Sportcentrum SLUNETA, Ústí nad Labem

Za kolik: 300–800 korun

Svátek tance, během kterého se uskuteční mistrovství České republiky tanečních formací a showdance. K mezinárodním soutěžím juniorů, mládeže a dospělých budete moci zhlédnout také mistrovství ČR seniorských tanečních párů. V sobotu je start programu v 10.00 a v neděli od 9.00.

Kompletní program najdete

16. Mezinárodní origami setkání Kdy: sobota 4. až neděle 5. listopadu

Kde: Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné Jste zkušení tvůrci, pouzí fanoušci nebo se teprve o tomto fenoménu chcete něco dozvědět? Na setkání vás čeká výstava modelů, dílny různých obtížností i možnost volného skládání. Dorazí i zvláštní host z Francie Nicolas Terry, jehož krásné modely zaujmou každého.

Strašidlení s Harry Potterem

Kdy: sobota 4. listopadu od 17 do 19 hodin

Kde: alejka v ulici Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Začátek cesty bude v horní části alejky. Na asfaltovém hřišti bude připraven čaj pro děti. Plánován je oheň, ale buřty si přineste vlastní. Ostatní občerstvení bude dle možností a času organizátorek, takže pokud chcete pomoci, upečte sladké, slané a podělte se se sousedy.

Frida v divadle v Ústí Kdy: neděle 5. listopadu od 17.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: od 150 korun Frida je strhující příběh jedné z nejslavnějších malířek 20. století. Mistrovská díla Fridy Kahlo jsou nádherná, okamžitě rozpoznatelná i plná bolesti. Nabídneme vám náhled do života a tvorby této známe mexické umělkyně, která se odmítala stát pasivní obětí svého osudu, a místo toho začala jedinečným vizuálním jazykem, který ji proslavil po celém světě, malovat svou vlastní realitu. Taneční představení s nahrávkou v podání baletního souboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem můžete vidět v neděli 5. listopadu od 17.00. Vstupenku lze koupit od 150 korun.

DĚČÍNSKO

Strašidelný dům

Kdy: pátek 3. listopadu od 16.30 do 20.00

Kde: Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: 50 a 20 korun

Dlouholetá akce v Benešově je zpět, proběhne však na novém místě. Ve strašidelné se promění Centrum dětí a mládeže a jeho okolí. Přijít bát se do strašidelného domu mohou malí i velcí. Občerstvení bude zajištěno. Předprodej vstupenek probíhá v kanceláři CDM, vstupné pro děti je 50 korun, dospělí zaplatí 20 korun.