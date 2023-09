Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Svatováclavská pouť ve Výsluní v roce 2019 | Foto: Miroslav Rada

CHOMUTOVSKO

Sváteční prohlídky Březenského draka

Kdy: čtvrtek 28. září od 10.00

Kde: Březno u Chomutova

Za kolik: zdarma

O státním svátku 28. září budou ve Březně u Chomutova probíhat prohlídky u takzvaného Březenského draka. Zájemci se dozvědí mnoho zajímavostí nejen o tomto vyřazeném obřím důlním stroji. Prohlídky vyjdou v 10, 13 a 14 hodin od vrátnice Severočeských dolů.

Svatováclavská pouť ve Výsluní



Kdy: sobota 30. září od 11.00

Kde: město Výsluní

Za kolik: zdarma



Ve Výsluní se v sobotu 30. září uskuteční Svatováclavská pouť. Na hlavní scéně budou postupně k vidění dětské hudební vystoupení Myš Maš (11.00), písničkář Jindra Kejak (12.00), kapela 4. Cenová (13.00), vystoupí muzikálový herec a zpěvák Petr Kutheil (14.00), Jaroslav Břesky jako Freddie Mercury (15.00) a Raego (16.30). V kostele bude k vidění výstava tvorby místních umělců a chybět nebudou ani ukázky zemědělských strojů. Moderátorem dne bude Marek Fottr.

Březenské vinobraní

Kdy: sobota 30. září od 12.00

Kde: park, Březno u Chomutova

Za kolik: 100/50 korun

Oblíbené vinobraní se letos poprvé přestěhuje od kostelíka ve Stranné do parku v centru obce Březno. Návštěvníci se mohou těšit na víno od místních vinařů, také na rozšířenou gastro zónu, kde bude k dostání něco na zakousnutí. Chybět nebude ani doprovodný program pro děti. Vstupné na akci bude formou zakoupení sklenice s logem akce za stokorunu včetně soutěžního lístku. Z nich bude vylosováno dvacet, jejichž držitelé vyhrají láhev vína. K zábavě a veselí přispěje zpěvák Voxel svým koncertem.

Tak vypadalo vinobraní loni ještě ve Stranné:

Kalecké houbobraní



Kdy: sobota 30. září od 13.00

Kde: obecní sál, Kalek

Za kolik: dobrovolné



V Kalku připravují na sobotu 30. září sousedské Kalecké houbobraní. V obecním sále v čp 12 budou probíhat ochutnávky nakládaných hub, vařit se budou polévky a houbová omáčka.

LOUNSKO

Svatováclavská pouť v Kryrech

Kdy: čtvrtek 28. září od 14.00

Kde: náměstí Československé armády, Kryry

Za kolik: zdarma

V Kryrech proběhne ve státní svátek 28. září Svatováclavská pouť. Hudební program nabídne vystoupení Renata harmonika (14.30), Michal Tučný Revival (16.30), Voxel & Spol. (18.30) a DJ Karel Fiala (20.00). Doprovodný program potěší kromě dalšího pouťovými atrakcemi, tvořivou dílnou, ukázkou hobby horse či koutkem sebeobrany. Místní rozhledna bude otevřená. Akci bude moderovat Karel Fiala.

Festival Den architektury nabídne již pošesté procházku městem Žatec

Sváteční bohoslužba v Podbořanech



Kdy: čtvrtek 28. září od 17.00

Kde: kostel Božího Spasitele, Podbořany

Za kolik: zdarma



Státní svátek Den české státnosti oslaví ve čtvrtek 28. září slavnostní bohoslužba v kostele Božího Spasitele v Husově ulici v Podbořanech. Začátek je v 17 hodin.

Lounský food festival

Kdy: sobota 30. září od 10.00

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: zdarma

Přijďte ochutnat tradiční i netradiční gastronomii. Na Mírovém náměstí v Lounech proběhne v sobotu 30. září další Lounský food festival. Také tentokrát slibuje hodně zajímavé pokrmy a zábavný doprovodný program pro celou rodinu. Kromě jiného budou k zakoupení šťavnaté burgery, americké hotdogy nebo corn dogy, portugalské churros, belgické hranolky, lahůdky ze švýcarského sýra raclette, sendviče, wrapy či speciality indonéské kuchyně. Akce s mnoha stánky a food trucky bude probíhat od 10 do 21 hodin.

Tak vypadal food festival v Lounech předloni:

Další podrobnosti najdete na stránce pořadatele ceskyfoodfestival.cz nebo ve facebookové události.

LITOMĚŘICKO

Václavská pouť v Lovosicích

Kdy: čtvrtek 28. září od 10.00

Kde: Lovosice

Za kolik: zdarma

Lovosice budou o státním svátku 28. září žít velkou Václavskou poutí. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Báry Polákové, skupiny Hodiny, Ready Kirken, Sofian Medjmedj, Rimortis, potěší Čiperkové, Vinšovanka a další formace. Představí se partnerská města Coswig a Mórahalom, své dovednosti předvedou karatisté a skupina historického šermu Lepus. Hudební fanoušci na akci najdou scény pro country, rock i elektronickou hudbu.

Tak bavila lovosická pouť loni:

Výstava ježků v Žalhosticích



Kdy: sobota 30. září od 10.00

Kde: sál KD U Tří lip, Žalhostice

Za kolik: dobrovolné



V sále Kulturního domu U Tří lip v Žalhosticích se v sobotu 30. září uskuteční Mezinárodní severočeská výstava ježků. Na pichlavé fešáky se zájemci mohou přijít podívat mezi 10. a 17. hodinou.

Zpěvačka Irena Budweiserová vystoupí v kostele na zámku v Konojedech

Josefínské slavnosti v Terezíně

Kdy: sobota 30. září od 12.00

Kde: Terezín

Za kolik: 120/80 korun

Oblíbené Josefínské slavnosti jsou opět tady. V Terezíně proběhnou v sobotu 30. září. Hlavní program odstartuje v pravé poledne, kdy se otevře tržiště a vyrazí slavnostní průvod městem. Následovat budou bitevní ukázka Bitva o Jablonné 1757 (14.00), sokolnické vystoupení s koňmi (15.00) a večerní bitevní ukázka Dobytí Jablonného 1757 (19.00). Kromě toho si mohou návštěvníci prohlédnout vojenské ležení, tržiště, ukázky tradičních řemesel, ukázky dělostřelecké palby, chybět nebudou ani koncerty, pouťové atrakce či prohlídky podzemních chodeb.

Připomeňte si loňské Josefínské slavnosti:

Další podrobnosti najdete na stránkách josefinske-slavnosti.eu.

Art Centrum Terezín zakončí pilotní sezónu jednodenním festivalem Existence

Trnovanské vinobraní



Kdy: sobota 30. září od 14.00

Kde: hřiště, Trnovany

Za kolik: vstup zdarma



Oslava práce vinařů. Farmářské a historické stánky, kapely, cimbálovka, ale především ochutnávka vín a burčáku z vinic v okolí, včetně těch trnovanských. To budé druhé Trnovanské vinobraní, chystané na tuto sobotu. Program na místním hřišti slibuje zábavu pro všechny. Děti potěší například kouzelnická show (15), dospělé zase koncerty Jazz Aliments (19) a Jen Tak (22).

Gulášobraní v pivovaru Knajzl

Kdy: sobota 30. září od 12.00

Kde: pivovar Knajzl, Brňany

Za kolik: zdarma

Obecní úřad Brňany zve na historicky první ročník Gulášobraní 2023. Uskuteční se v sobotu 30. září v místním rodinném pivovaru Knajzl. Začátek akce je pro soutěžící v 11.00, vařit se začne v pravé poledne. Veřejnost může přijít kdykoliv, ochutnávky soutěžních gulášů budou později k zakoupení.

Den architektury láká i do Litoměřic. Tyto skvosty si můžete prohlédnout v okolí

ÚSTECKO

Svatováclavská jízda v Ústí láká na automobilové veterány

Kdy: čtvrtek 28. září od 9.00

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Automobilová historie projede Ústím nad Labem. Ve čtvrtek 28. září je naplánovaná Svatováclavská jízda tedy poslední letošní akce pořádaná Veterán car clubem Česká brána. Jedná se o jízdu historických vozidel na předem naplánované trase, která povede od parkoviště OC TAMDA ve Všebořicích, průjezdem přes centrum města a Svádov, dále na Děčínsko. Pro fanoušky veteránů na Ústecku, je to jedna z posledních příležitostí si historické stroje prohlédnout, ideálně před startem jízdy od 9:00 do 10:00 na parkovišti ve Všebořicích.

Kozí dráha na Telnici ožije



Kdy: čtvrtek 28. září od 10.00

Kde: Telnice, Ústecko

Za kolik: zdarma



Ústecký kraj pořádá ve čtvrtek 28. září od 10 do 16 hodin akci na podporu Kozí dráhy na nádraží v Telnici, kam bude jezdit Podkrušnohorský motoráček T11. Ve vlaku budou herci Divadla v Pytli bavit vtipnými scénkami. Účast dětí v kostýmech s železniční tematikou vítána, ve stánku Ústeckého kraje čeká na malé železničáře drobná odměna. Na nádraží v Telnici budou stánky s turistickými informacemi, vojáci z Bitvy u Chlumce s ukázkou bojové techniky a živými koníky, další divadelní scénky zmíněného divadelního spolku, hry pro děti a občerstvení.

Den architektury: Mosty minulé i současné

Kdy: pátek 29. září od 17.00

Kde: podchod u hlavního nádraží, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Den architektury láká na komentovanou procházku o konstrukčních zajímavostech a historii vzniku mostů s teoretikem architektury Tomášem Pavlíčkem. K dopravnímu spojení dvou částí města Ústí nad Labem slouží starší expresivní most postavený ve 40. let 20. století podle návrhu architekta Josefa Melana a novější zv. Mariánský z 90. let 20. století od týmu architekta Romana Kouckého. Sraz je u pochodu u hlavního nádraží směr most Dr. Beneše. Vstupné je zdarma.

Den otevřených dveří bunkru ve Velkém Březně



Kdy: sobota 30. září od 13.00

Kde: Velké Březno, Ústecko



Těšte se na prohlídky vybaveného opevnění s průvodcem v dobové uniformě. Den otevřených dveří bunkru ve Velkém Březně proběhne v sobotu 30. září, otevřeno bude od 13.00 do 19.00. Jak se tam dostanete? Ze směru od Ústí se objekt nachází před posledním rodinným domem při opouštění Velkého Března směr Děčín, vstup do muzea je pouze z cyklostezky.

Pohledy shůry na zámku Velké Březno

Kdy: sobota 30. září od 16.00

Kde: zámek Velké Březno, Ústecko

Po celý letošní říjen bude na zámku ve Velkém Březně k vidění zajímavá výstava leteckých fotografií PaedDr. Vladimíra Bärtla nazvaná Pohledy shůry. Vladimír Bärtl létá na motorovém rogale a vždy si s sebou vezme fotoaparát. Jeho fotografie krajiny ze vzduchu (namnoze v severních Čechách, kde je jeho působiště - létá z letištní plochy v Teplicích) jsou pověstné zachycením unikátní momentální nálady nejen probouzející se krajiny, ať už té divoké, nebo té poznamenané lidskou činností - stavbami, zemědělstvím nebo průmyslem. Vernisáž výstavy se odehraje v sobotu 30. září od 16.00 hodin na zámku ve Velkém Březně. Následně bude tato výstava přístupná v průběhu října o víkendech vždy od 10.00 do 15.00 hodin a také ve čtvrtek a v pátek (26. a 27. 10. před posledním říjnovým víkendem) od 10 do 15 hodin.

Police Symphony Orchestra v DK Ústí nad Labem



Kdy: sobota 30. září od 19.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: Od 390 korun



Pankáči mezi symfoniky mají poprvé namířeno do Ústí! Přijďte si užít vyladěný program filmovek, populární hudby i swingu v originálních úpravách s Police Symphony Orchestra. Banda 60 muzikantů pod taktovkou energického dirigenta a oblíbení zpěváci rozezní (a možná i roztančí) kinosál kulturáku v sobotu 30. září od 19.00. Vstupné koupíte od 390 korun.

DĚČÍNSKO

Švihadlo v Le Garage Noir

Kdy: pátek 29. září od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 200/250 korun

Kapela Švihadlo, která je na scéně 40 let, potěší příchozí reggae rytmy a notoricky známými hity. Vstupenky jsou v předprodeji na Vstupence Děčín za 200 korun, na místě lidé zaplatí 250 korun.

Lunetic a band - Retro Oldies Party



Kdy: sobota 30. září od 20.00

Kde: Lidová zahrada, Varnsdorf

Za kolik: 300 korun



V rámci Retro Oldies Party vystoupí legendární skupina Lunetic a band. Večerem provede DJ Miloš Kostián, který navodí oldies atmosféru těmi nejznámějšími hity 80. a 90. let. Vstupenky jsou v prodeji v baru Lidové zahrady.

TEPLICKO

Bílina Street Culture

Kdy: sobota 30. září od 10.00 do 16.00

Kde: Pivovar Bílina

Za kolik: zdarma

Návštěvníky čeká graffiti exhibice, spray art workshop pro děti, z hudební produkce pak B.D.C. crew, N.S.M., Bryan Tyran, DJ Beedix nebo LBS crew.

20. Malá Paříž



Kdy: neděle 1. října od 13.00 do 21.00

Kde: Zahradní dům, Teplice

Za kolik: zdarma



Předposlední Malá Paříž letošního roku proběhne na Mezinárodní den seniorů. Program začne už ve 13 hodin, kdy bude právě v režii seniorské organizace, pak od 15 hodin vystoupí Junior band - žákovský big band ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem, od 16.15 zahraje pop-rocková kapela Wono sito sedne, od 17.30 pak kytarista Justin Lavash. Po celou dobu akce bude hrát o přestávkách na piano pianista z Děčína Tomáš Hetflejš.

MOSTECKO

Svatomichelská slavnost 2023

Kdy: pátek 29. září a neděle 1. října

Kde: Litvínov

Za kolik: zdarma

V rámci 27. ročníku Svatomichelské slavnosti, která se koná už od čtvrtka 28. září, v pátek ve Voigtových sadech slavnostně zasadí strom míru jako vzpomínku na oběti druhé světové války a připomenou si nedožité 90. narozeniny Olgy Havlové s pěveckým sborem ZUŠ Litvínov. V kostele sv. Michaela archanděla bude od 17 hodin koncert vážné hudby. Na housle zahraje Václav Hudeček, na klavír Lukáš Klánský. V neděli se od 10 hodin chystá poutní mše svatá ke cti patrona kostela a města.

Oslava 130 let nádraží v Louce u Litvínova



Kdy: sobota 30. září od 10.00

Kde: nádraží v Louce u Litvínova

Za kolik: zdarma



Pod zastřešujícím titulem "Moldavská dráha žije!" proběhne oslava 130. výročí od otevření nádraží v Louce u Litvínova. Program bude zahájen v 10 hodin, v 11.15 proběhne přivítání německých hostů, kteří se k akci připojí v rámci 5. oficiálního symbolického znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy a současně v rámci 2. česko-saského setkání železničních spolků a přátel železnice z Krušnohoří a Českého středohoří. Ve 12 hodin bude představena zakarpatská kuchyně v rámci pomyslné cesty železnicí bývalého Rakousko-Uherska z Louky do Lembergu (Lvova). Ve 13 hodin zazní písně teplické šansoniérky Hedy Trejtnarové. Ve 14 hodin bude program patřit hlavně dětem, které zabaví divadlo. V 19 hodin začne závěrečný koncert německé rockové skupiny Adler Horst Kapelle.