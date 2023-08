Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Březenská pouť na archivním snímku. | Foto: Deník / Miroslav Rada

CHOMUTOVSKO

Březenská pouť

Kdy: pátek 18. až neděle 20. srpna

Kde: Březno u Chomutova

Za kolik: zdarma

Pestrý program nabídne o nadcházejícím víkendu pouť ve Březně u Chomutova. V tamním parku začne program pátečními koncerty kapel Silentium24 (17.00), Modern Talking Revival CZ (18.30) a Boney M Revival (20.30). Sobota pak nabídne vystoupení Nightwish Revival (19.00) a ohňovou a světelnou show (21.00). Zlatým hřebem hudebního programu bude nedělní koncert No Name (17.00), ty poté vystřídá kapela Mustafo (19.00). V sobotu i v neděli budou v parku po celý den stánky, flašinetář a pirátská loď na rybníčku. V 18 hodin jsou v plánu manévry vojenské posádky z Port Royal, v 17 hodin pirátská bitva na rybníčku. Chybět nebudou historičtí šermíři, fakír, sokolníci či kejklíř.

Tak vypadala Březenská pouť v roce 2019:

Další informace najdete na stránkách obecbrezno.cz.

Rytíři na hradě Hasištejn



Kdy: sobota 19. srpna od 10.00

Kde: hrad Hasištejn

Za kolik: 150/80 korun



Družina pánů z Lipé obsadí v sobotu 19. srpna hrad Hasištejn. Uskuteční se tam akce s názvem Rytíři na hradě Hasištejn. Návštěvníci zažijí exkurzi do období gotiky, čekají je oživlé prohlídky, šermířská vystoupení, lukostřelba, hry pro děti, dobová krčma, hudba či lazebna. Chybět samozřejmě nebude ani bitva a řada dalších zajímavostí.

FestPouť Poláky

Kdy: sobota 19. srpna od 11.30

Kde: obec Poláky

Za kolik: zdarma

Letošní ročník FestPouti v Polákách nedaleko Nechranické přehrady nabídne bohatý hudební i nehudební program. Koncertovat budou Botox (12.15), Jakub Děkan & band (14.00), Argema (15.45), Ready Kirken (17.30), MF (19.25), UDG (21.10) a AC/CZ (22.50). Mezi tím proběhnou oblíbené motorkářské soutěže včetně páky a chybět nebude ani spanilá jízda (13.20).

Motosraz a festival v Polákách na snímcích z archivu:

Další podrobnosti o festivalu najdete na facebookové stránce pořadatele.

Motofest v Měděnci



Kdy: sobota 19. srpna od 12.00

Kde: obec Měděnec

Za kolik: 300 korun



Fast Food Orchestra, Znouzectnost, Vilém Čok, Ztráta času, Novej ekosystém, Nirvana Revival Praha, Smokie Revival Praha a Horizont. To je našlapaný hudební program Motofestu Měděnec, který v sobotu 19. srpna prožije svůj jubilejní 10. ročník. V plánu je i spanilá jízda (14.00), akci bude moderovat Jirka Formánek. Festivalu bude předcházet páteční druhý ročník závodu Babetta Cup na Mědník (17.00).



Více čtěte na facebookové stránce pořadatele.

Galashow V rytmu Orientu

Kdy: sobota 19. srpna od 20.00

Kde: atrium Chomutovské knihovny

Za kolik: 150/60 korun

Chomutovská knihovna a tanečnice Barya zvou na open air galashow Ženy ženám - V rytmu Orientu. Uskuteční se v sobotu 19. srpna v atriu knihovny, případně při nepřízni počasí v sálu ve druhém patře. Zatančí Eglal, Pavla, skupina Aisha, skupina Belly Amira, Sheina a další. 50 korun z každé vstupenky bude věnováno na podporu projektu Spolusafe, zabývajícího se prevencí rakoviny děložního čípku.

LOUNSKO

Koncert Nadoraz v Žatci

Kdy: sobota 19. srpna od 19.00

Kde: Klášterní zahrada, Žatec

Za kolik: 100 korun

„Ve víně je pravda, v pivu síla ji unést“ – toto životní moudro se prolíná většinou skladeb Nadorazu, swing-rockové formace, jíž je vlastní zejména humor a recese. V sobotu se o tom fanoušci mohou přesvědčit na koncertě v Klášterní zahradě.

Pouť v Dolním Ročově



Kdy: neděle 20. srpna od 9.00

Kde: Dolní Ročov

Za kolik: zdarma



V Dolním Ročově se v neděli 20. srpna uskuteční každoroční pouť. Hodinu po zahájení začne v 10.00 poutní mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Od 11.30 zahraje na návsi dechovka Šumařinka a od 15.00 Duo Taurus. Mezitím ve 14.00 proběhne v kostele další pobožnost. Dále se lidé mohou těšit na občerstvení, stánky, atrakce pro děti či perníčkovou dílnu. Konec pouti přijde v 18.00.

LITOMĚŘICKO

Úštěcký historický jarmark

Kdy: sobota 19. srpna od 9.00

Kde: Úštěk

Za kolik: zdarma

Největší Úštěcký jarmark slaví letos 25 let. Oslavte ho společně s Karlem IV. Návštěvníci se mohou těšit na více než 200 vystupujících a řemeslníků, velký řemeslný jarmark - od keramiky přes šperky až po kovařinu, výstavy a prohlídky na 8 místech, příjezd císaře Karla IV. s družinou (11.00), přijdou divadelníci, praporečníci, chůdaři, kejklíři, hudebníci, loutkáři, tanečníci a další vystupující. Žaludky potěší řezníci, pekaři, vinaři, staročeské občerstvení i grilované ryby. Hlavní historická scéna bude na úštěckém náměstí, loutková v kulturním domě, šermířská pod schody. Ve dvoře původní brány do města lidé najdou Pohádkový svět. Program jarmarku skončí ve 22 hodin, na večer je připraveno překvapení.

Tak vypadala akce v roce 2021:

Více podrobností najdete na stránce mesto-ustek.cz.

Rodinný festival v Sulejovicích



Kdy: sobota 19. srpna od 10.00

Kde: fotbalové hřiště, Sulejovice

Za kolik: zdarma



V Sulejovicích se o víkendu uskuteční první ročník rodinného festivalu Sulejovické léto. Odstartuje už v pátek v letním kině promítáním snímk Buď chlap! (21.00). Hlavní program je ovšem připraven na sobotu. Nabídne sportovní žákovský turnaj o pohár starosty obce (10.00), vystoupení ZŠ Sulejovice a ZUŠ Lovosice (12.30) či dechovku Plechovanka (13.30). Odpoledne budou mít důvod k radosti fanoušci zpěvačky Ilony Csákové, která vystoupí od 14.45 hodin. Následovat budou koncerty formací Sebranci (16.00), Štíhlá koza (17.30) a Colours (20.00). Kromě hudby si návštěvníci užijí skákací hrad, vystoupení klaunice, ohňovou show či ukázku hasičské techniky.

Býčkovické dřevosochání

Kdy: sobota 19. srpna od 13.00

Kde: fotbalové hřiště, Býčkovice

Za kolik: zdarma

Přijďte se v sobotu 19. srpna podívat na fotbalové hřiště do Býčkovic. Uvidíte tam ukázky práce dřevosochařských mistrů. Na vlastní oči budete moci obdivovat, co může vzniknout ze špalku dřeva. Zajištěn bude bohatý program včetně živé hudby a následného večerního posezení. Proběhnou ukázky techniky místních hasičů, pěna pro děti, stříkání stříkačkou na cíl.

Z pohádky do pohádky v Klapém



Kdy: sobota 19. srpna od 15.00

Kde: fotbalové hřiště, Klapý

Za kolik: dobrovolné



Klapské fotbalové hřiště se v sobotu 19. srpna stane dějištěm zábavného programu Z pohádky do pohádky. Nabídne soutěže s pohádkovými bytostmi, střílení ze vzduchovky, malování na obličej, zaplétání vlasů, skákací hrady a disco. Chybět samozřejmě nebude občerstvení. Akci pořádají obec Klapý a tamní dobrovolní hasiči.

Žalhostická neckyáda

Kdy: sobota 19. srpna od 15.00

Kde: hráz v Žalhosticích

Za kolik: zdarma

Nenechte si ujít veselou Žalhostickou neckyádu. Konat se bude v sobotu 19. srpna na místní hrázi. Nejlepší plavidlo a posádku čeká odměna. Večer k tanci i poslechu zahraje kapela, chybět nebude občerstvení. Akci pořádá obec Žalhostice, spolek Žalhobeat a bistro U Koníka.

Tak bavila neckyáda v Žalhosticích v roce 2016:

Rockový MilešofFest



Kdy: sobota 19. srpna od 16.00

Kde: Rybářská bašta, Milešov

Za kolik: dobrovolné



Rybářská bašta v Milešově se v sobotu 19. srpna stane dějištěm MilešofFestu. Hudební setkání nabídne kapely Sklad na Rock, La Banda de Contenedor, Masakr, Gorily v mlze, Penál, Dost času a Dream Therapy. Návštěvníci budou moci využít možnost stanování, parkování v místě zdarma, koupání či ještě vyrazit na výlet.

MOSTECKO

Most Pride 2023

Kdy: sobota 19. srpna od 12.00 do 20.00

Kde: Město Most (u Prioru)

Za kolik: zdarma

Most Pride je zpět, ale tentokrát je větší a na novém místě! I letos se můžete těšit na duhový průvod, koncerty, besedy, workshopy a nebude chybět ani chill zóna. Čekají na vás 2 stages plné zábavy. Radnice neposkytla spolku Most Pride 1. náměstí pro duhový festival. Pořadatelé našli azyl u soukromého obchodního domu. K Prioru mají v sobotu 19. srpna dorazit na tuto ojedinělou kulturní a osvětovou akci stovky lidí, včetně umělců, aktivistů a odborníků na lidská práva. Akci pořádá místní spolek Most Pride, který chce navázat na loňský úspěšný ročník a opět nabídnout bezpečný prostor pro setkání.

Tak vypadala akce v roce 2022:

Martin Rufer na Hněvíně



Kdy: sobota 19. srpna od 18.30

Kde: Hrad Hněvín

Za kolik: dobrovolné vstupné



Vystoupí oblíbený mostecký klavírista a skladatel Martin Rufer. Přijďte si posedět pod rozkvetlými kaštany zahrady hradu Hněvín a poslechnout tohoto nadějného mladého umělce. Po celou dobu koncertu má být také otevřené hradní bistro s občerstvením i vyhlídková věž.

TEPLICKO

Osecké slavnosti

Kdy: sobota 19. a neděle 20. srpna po celý den

Kde: areál Cisterciáckého kláštera a další části města

Za kolik: zdarma

Je to největší celoměstská akce, na které bude bohatý dvoudenní program pro celou rodinu. Koncerty, divadlo, chůdaři, kejklíři, šermíři, pohádky, dílničky pro děti, řemeslný trh, pouťové atrakce, občerstvení a další.

Loni tradiční oslava zmokla:

Hraniční buk na Cínovci



Kdy: sobota 19. a neděle 20. srpna od 10.00

Kde: Cínovec

Za kolik: zdarma



Město Dubí zve na česko-německou slavnost Hraniční buk. Letošní program nabídne mimo jiné slavnostní odhalení repliky hraničního kamene, průvod horníků nebo přátelský zápas ve fotbale. V sobotu po poledni se také otevře kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde budete mít možnost poslechnout si hru na varhany.

ÚSTECKO

Chlumecký guláš láká na trampskou hudbu

Kdy: pátek 18. srpna od 18.00 a sobota 19. srpna od 14.00

Kde: Zámecký park v Chlumci, Ústecko

Za kolik: 200 korun/den, oba dny/300 korun

Chlumecký Guláš se blíží. 35. ročník festivalu nabídne trampskou, folkovou, country a bluegrass hudbu. V zámeckém parku v Chlumci v pátek 18. srpna od 18.00 vystoupí Amazonka Trio, Blue Gate, Bob a Bobci a Big Boy Band, v sobotu 19. srpna se od 14.00 představí Jindra Kejak, COP, Náplava, Prospect a Country Sisters. Akci bude moderovat Jiří Balvan Balej. Vstupné na jeden den přijde na 200 korun, na oba dva dny na 300 korun. V plánu je ukázka vojenských historických vozidel a whisky kolotoč. Parkování a stanování v místě akce je zdarma.

Tak vypadal 31. ročník Chlumeckého guláše v roce 2019:

Fírfest vol. 2: Kabát revival a Donor



Kdy: pátek 18. srpna od 18.00

Kde: restaurace Fírovka, Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun



15. ročník hudebního festivalu Fírfest proběhne v pátek 18. srpna od 18.00 v prostorách zahrady restaurace Fírovka v Ústí nad Labem. Na druhé části festivalu, první se uskutečnila zhruba před měsícem, vystoupí Kabát revival Varnsdorf, což je cover band skupiny Kabát v čele s kytaristou Jirkou Buškem (původní člen kapely Kabát) a mimo jiné s rodákem z Teplic s Víťou Chocholoušem (ex-Doctor Victor, Ex-Blue Rocket). Těšit se můžete i na kapely Donor a The Rumble of Skulls. Vstupné přijde na 200 korun.

Zámek v květech aneb gladioly pro hraběnku Livii

Kdy: sobota 19. a neděle 20. srpna od 10.00 do 17.00

Kde: Zámek Velké Březno, Ústecko

Za kolik: 160/130/50 korun



Státní zámek Velké Březno láká na květinovou výstavu Zámek v květech - Gladioly pro hraběnku Livii. Hraběnka Livie Chotková byla nadšenou pěstitelkou a šlechtitelkou gladiol, a tak na její počest proběhne v sobotu 19. a v neděli 20. srpna od 10.00 do 17.00 v prostorách zámku výstava těchto květin. Vystavené mečíky si bude možné prohlédnout v rámci běžných prohlídek, které začínají v každou celou hodinu, první v 10:00 a poslední v 17:00. „V neděli potěšíme malé návštěvníky také pohádkou, která se odehraje jako každou prázdninovou neděli ve 14.00. Tentokrát to bude pohádka Červená Karkulka, kterou zahraje Loutkové divadlo Krajánek. Jednotné vstupné na pohádku je 80 korun,“ sdělila za zámek Velké Březno Tereza Müllerová Dzurjová.

Strabag Rail Miladatlon a MT Hero



Kdy: sobota 19. srpna od 7.00

Kde: jezero Milada, Ústecko

Za kolik: zdarma



Terénní triatlon a kvadriatlon u jezera Milada v Ústí nad Labem. Již 6. ročník a s mottem „To dáš!“ platí, protože tu svojí distanci si vybere každý. Akce začíná už ráno v 7.00 hodin hromadným startem MT Hero. V 10.00 startuje Z8, v 10.05 Z11 a Z14. Ve 12.45 hromadný start kategorie L, ve 13.15 kategorie M, MR a Ksup, ve 13.16 hromadný start kategorie S. Startovné stojí od 200 do 2100 korun. Diváci mají vstup zdarma.

Malý Hamburk opět v neděli v sadech

Kdy: neděle 20. srpna od 15.00

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Nedělní multižánrový festival Malý Hamburk můžete navštívit i v neděli 20. srpna od 15.00. V Městských sadech v Ústí nad Labem tentokrát vystoupí kapela Manu, North Bohemia Quartet a zpěvačka Sabina Ludányiová. Vstupné je zdarma.

DĚČÍNSKO

Dny řemesel u Dolského mlýna

Kdy: sobota 19. srpna od 9.00

Kde: U Dolského mlýna v Jetřichovicích

Za kolik: zdarma

U veřejnosti velmi oblíbená akce. Začne právě v sobotu stavbou milíře a probíhat bude po celý týden až do 27. srpna. Připraven je opět pestrý a netradiční program. Na místě bude k dispozici několik pecí, budou také dílničky pro děti. Program pořadatelé rozložili do několika dnů. Jednotlivé doprovodné akce mají po dnes a v různých časech zveřejněné na plakátku.

Tak vypadala akce v roce 2019:

Slavnosti města Rumburk



Kdy: sobota 19. srpna od 10.00

Kde: Park Rumburské vzpoury

Za kolik: 100 korun



Slavnosti mohou být příjemným zpestřením léta ve městě. Zahájí je průvod městem. Dění se poté přesune do parku, kde je připravená hudební produkce, například vystoupí Kamil Střihavka, Richard Müller či zazpívá skupina Holki. Připraven bude stánkový prodej a také atrakce pro děti. Doprovodný program poběží v knihovně nebo na Lužickém náměstí, kde pořádá Veteránklub Sever výstavu historických vozidel.