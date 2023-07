Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Na hradě Hasištejn se uskuteční další ročník oblíbené akce Okno do středověku. | Foto: Deník/Miroslav Rada

CHOMUTOVSKO

Okno do středověku na hradě Hasištejn

Kdy: sobota 22. července od 10.00

Kde: hrad Hasištejn

Za kolik: 150/75 korun

Dobové tance, řemesla, tržiště, bitva v podhradí i na hradbách, šerm, k tomu lazebna, ohňové večerní představení. To vše nabídne 29. Okno do středověku, které se v sobotu 22. července uskuteční na hradě Hasištejn. Program bude probíhat od 10. hodiny dopoledne až do 22. hodiny večerní. Akci pořádá Společnost života středověkého W-ARLET.

Okno do středověku v roce 2015:

Vinné trhy ve Březně



Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: park ve Březně u Chomutova

Za kolik: 100/50 korun



Ve Březně u Chomutova proběhnou v sobotu 22. července Vinné trhy. Ušlechtilý mok přivezou místní Vinařství Hlava, Vinařství Němeček, Rodinné vinařství Mikulášek, dále České vinařství Chrámce, Vinařství Wilomenna z Chlumčan a Vinařství pod Radobýlem z Roudnicka. K dobré náladě zahrají kapely Ogee & Minďa Band, Silentium 24 a Zlej sen. Návštěvníci se budou moci vykoupat v blízké vodní nádrži a k dopravě na akci a z ní využít vlakových a autobusových spojů. Připravena bude i pestrá paleta občerstvení.



Další informace najdete na stránkách obecbrezno.cz.

Magda Malá ve Spořicích

Kdy: neděle 23. července od 16.00

Kde: kostel sv. Bartoloměje, Spořice

Za kolik: zdarma

V kostele sv. Bartoloměje ve Spořicích proběhne v neděli 23. července koncert Magdy Malé. Zpěvačka ve zhruba hodinovém vystoupení představí nejkrásnější písně ze svého repertoáru včetně muzikálových melodií.

LOUNSKO

Jakubské léto ve Vroutku

Kdy: pátek 21. a sobota 22. července

Kde: Myslivna, Vroutek

Za kolik: zdarma

Osmnáctý ročník slavností Jakubské léto se o víkendu odehraje ve Vroutku. V areálu Myslivny zahrají v pátek od 17.30 hodin Torro G, Refreš, Najust a Deviant. V sobotu 22. července začne slavnost v 11 hodin koncertem v kostele sv. Jakuba Většího. Zahrají Anna Paulová (klarinet) a Lukáš Sommer (kytara). Hlavní program od 14 hodin opět v areálu Myslivny nabídne koncerty skupin Jakub Děkan & Band, Modrá kost, Petr Poláček, Elka Band, Full Time a Turbo revival. Sobotní doprovodný program přinese divadlo, kolotoče, kouzelníka, tvořivé dílničky, soutěže a navíc představení Koňského dvoru Chmelištná.

Tak bavilo Jakubské léto v roce 2016:

Kinematograf na Novém Hradě



Kdy: pátek 21. až pondělí 24. července

Kde: zámek Nový Hrad, Jimlín

Za kolik: dobrovolné



Na nádvoří jimlínského zámku Nový Hrad se usadí oblíbený Kinematograf bratří Čadíků. Ve čtyřech večerech promítne pod širým nebem čtyři české filmy. Tentokrát to postupně budou Přání k narozeninám, Střídavka, Princ Mamánek a Buď chlap! Projekce začnou zhruba ve 21.30 hodin. Výtěžek ze vstupného půjde na dobročinné účely.

Motosraz Bahno Louny 2023

Kdy: sobota 22. července od 11.00

Kde: restaurace Stromovka, Louny

Za kolik: 300 korun

Kapely, soutěže, striptýz a hlavně spanilá jízda krajem Libochovic. To vše nabídne letošní ročník motosrazu v areálu lounské zahradní restaurace Stromovka. Zahrají kapely Dead Daniels (Praha), Divá Bára (Brno), Fat Bat (Chomutov), Hlahol (Teplice) a Labe (Ústí nad Labem).

Občerstvení bude zajištěno, spát se bude ve stanech venku nebo v sále restaurace.

Účastníci Motosrazu Bahno v roce 2020:

Déjà vu fest v Lounech



Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: 390/500 korun



Déjà vu fest pomalu přebírá pozici největší hudební akce roku, konané v Lounech. Už tuto sobotu přitáhne fanoušky třetí ročník akce. V srdci města, na Mírovém náměstí, vystoupí Jakub Děkan (15.30), Olga Lounová (17.00), Pokáč (18.30), Jan Bendig (20.00), Kapitán Demo (21.30) a Rytmus (23.00). Od půlnoci bude na náměstí pokračovat DJ Show a ve dvě hodiny ráno odstartuje after párty v pořádajícím hudebním baru Déjà vu přímo v epicentru festivalu. Na festival mají děti do 150 centimetrů výšky vstup zdarma.



Podrobné informace najdete na stránce dejavufest.cz.

Plutofest v Peruci

Kdy: sobota 22. července od 16.00

Kde: zámecký park, Peruc

Za kolik: 230/300 korun

Zámecký park v Peruci se v sobotu 22. července stane dějištěm 19. ročníku multižánrového hudebního festivalu Plutofest. Zahrají Symmerya, Heebie Jeebies, Jary Tauber & Band, Deathblower, Prague Rockabilly Cats, Rozkvěty, Riot Chaos, Rosetta a Pan Demos. V areálu bude možné zdarma stanovat.

Tak bavil festival v roce 2016:

Prázdninové stanování v Rané



Kdy: sobota 22. července od 17.00

Kde: hasičská zbrojnice, Raná

Za kolik: vstup zdarma



V Rané u Loun se v sobotu 22. července uskuteční Prázdninové stanování pro děti i dospělé. U hasičské zbrojnice účastníky čeká táborák, společné vaření kotlíkového guláše, soutěže a spousta další zábavy. Občerstvení bude zajištěno, dospělí zaplatí „gulášovné“ sto korun. S sebou vezměte stan a další potřeby pro přespání a vhodné oblečení.

LITOMĚŘICKO

Queenie ve vinařství v Třebívlicích

Kdy: pátek 21. července od 18.00

Kde: Zámecké vinařství Johann W, Třebívlice

Za kolik: 690 korun

Milovníci světové legendy, kapely Queen, si přijdou na své v třebívlickém vinařství Johann W. Seriál Hudba na vinicích tam přiveze uznávanou tribute skupinu Queenie. Show odstartuje ve 20 hodin.

Další informace nabízí stránka hudbanavinicich.cz.

Ploskovický zámek s pohádkou



Kdy: sobota 22. a neděle 23. července

Kde: zámek Ploskovice

Za kolik: 140 korun



Zámek Ploskovice připravil na sobotu 22. a neděli 23. července Pohádkový víkend. Návštěvníci v interiérech uvidí pohádku O Jezerní královně a vodníku Tutínkovi. Děti budou procházet zámkem, kde se bude v jednotlivých komnatách, sklepeních či dračích slujích odehrávat děj příběhu. Představení začínají vždy v 10.00, 14.00 a 15.15 hodin. Na program je nutné si rezervovat místo na e-mailu agentura.veronika@centrum.cz nebo telefonu 604 381 520.

Mejdan na koupálu v Lovosicích

Kdy: sobota 22. července od 13.00

Kde: Koupaliště Lovosice

Za kolik: 70/40 korun

Velká letní párty pro děti i dospělé se uskuteční v sobotu 22. července na koupališti v Lovosicích. Mejdan začne hodinu po poledni, nabídne Wikiho zábavnou show s mimoni, vodní atrakce, skákací hrady a bublinkovou minidiskotéku.

Anenská pouť v Chodounech



Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: Chodouny

Za kolik: vstup zdarma



Velká anenská pouť se uskuteční v sobotu 22. července v Chodounech. Návštěvníci tam najdou pouťové atrakce, občerstvení a uvidí celou řadu vystoupení. Od 14 hodin se představí Vivasong Víti Vávry, následovat bude pohádka pro děti Dlouhý, Široký a Bystrozraký v podání Divadélka Romaneto (16.00), zahraje a zatančí roudnická Šraml country skupina (17.00), o večerní program se od 20.00 postará skupina Impulz. Po setmění své umění předvede i skupina In Flamenus se svou ohňovou show. Pouť doplní soutěž o nejlepší chodounský koláč s vyhlášením v 19.00 a fotbalový turnaj Mirka Berana na hřišti v Lounkách.

Pocta Pink Floyd v Žernosekách

Kdy: sobota 22. července v 17.00

Kde: Občerstvení U Přívozu, Velké Žernoseky

Za kolik: zdarma

Občerstvení U Přívozu ve Velkých Žernosekách potěší v sobotu 22. července fanoušky legendární hudební skupiny Pink Floyd. Vystoupí tam přední česká tribute kapela Czech Floyd s desetiletou historií. Během zhruba tříhodinového programu nabídne na 30 hitů napříč zásadními alby Pink Floyd, těšit se můžeme také na vizální show.

Hamlet na zámku Libochovice



Kdy: neděle 23. července od 20.00

Kde: zámek Libochovice

Za kolik: 200 korun



Divadelní soubor Oldstars přiveze na nádvoří zámku v Libochovicích jednu z největších světových divadelních klasik - Hamleta od Williama Shakespeara. Diváci uvidí slavné drama cti a touhy v generační zkratce. V moderním překladu Martina Hilského vznikl redukcí původního počtu postav sevřený tvar, který mužskou energií pokouší alžbětinskou divadelní tradici. Na prázdném jevišti, inspirováni renesančním kostýmem, bojují s blankversem, předsudky, přehnanými ambicemi, nenaplněnými plány i nespravedlností.

MOSTECKO

Cestování s dinosaury

Kdy: pátek 21. července - neděle 23. července

Kde: Park Šibeník, Most

Za kolik: 350/300 korun

Lidé se mohou opět vydat za dinosaury. Živá show se uskuteční pod mobilním zastřešením v parku Šibeník. Dinosauři zde ožijí přímo před zraky diváků. Interaktivní představení formou přednášky je doplněné replikami fosilií s animatronickými dinosaury. V pátek představení bude od 18 hodin, v sobotu od 15 hodin a v neděli od 11 hodin.

Folkový Most 2023



Kdy: sobota 22. července od 14.30

Kde: Letní amfiteátr na Benediktu, Most

Za kolik: Zdarma



Fanoušky folku láká hudební festival na Benediktu. Vystoupí Jiří Schmitzer, Petr Spálený a Apollo band, Petra Göbelová, Asonance nebo Jamair.

TEPLICKO

Koncert pro kamerunské kozy

Kdy: pátek 21. července od 16.00

Kde: Letní amfiteátr Kyselka, Bílina

Za kolik: 700/600 korun

V Bílině proběhne už 20. ročník letního punk rockového minifestivalu. Vystoupí Fergunna, The Apples, Krucipüsk a Trautenberk. Vstupné v předprodeji stojí 600 korun, na místě 700 korun.

Tak bavila akce v Bílině loni:

Oslavy obce Světec spojené s Jakubskou poutí



Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: Zámecký park Světec

Za kolik: Zdarma



Světec se bude bavit na slavnostech. V sobotu se lidé mohou těšit na Hornickou kapelu SD, zmrzlinohrátky kamaráda Wikiho, Josefa Šutaru - Best of Nazareth, Abba Stars, bičaře Pavla Votápka, Elišku Ruskovou, Kabát revival Varnsdorf nebo Dlouhej flám. Na místě budou stánky s historickými řemesly, dílničky pro děti či výstava automobilových veteránů a vojenské techniky. Celý víkend budou k dispozici pouťové atrakce, v pátek od 14.00 a v sobotu a neděli od 10.00.

ÚSTECKO

Loď Tajemství Divadla bratří Formanů

Kdy: pátek 21. července a sobota 22. července

Kde: přístaviště Vaňov – Ústí nad Labem

Za kolik: 160/290 korun

Loď Tajemství je vlajkovým projektem Divadla bratří Formanů. Loď připluje do Ústí nad Labem 21. července. Ve Vaňově můžete během dvou dnů zhlédnout různá představení pro děti i dospělé třeba My kluci, co spolu chodíme (21. 7. od 19.00) či Příběhy malé Lupitiny González (22. 7. od 14.00). Vstupné se pohybuje od 160 korun do 290 korun – záleží na druhu představení.

Tivolí hudební léto pokračuje



Kdy: pátek 21. července od 17.45

Kde: restaurace Tivoli, Velké Břzeno

Za kolik: zdarma



Tentokrát si na Tivolím hudebním létu užijete kapelu Vojnar family band. Start vystoupení je v pátek 21. července od 17.45. Vstup je zdarma.

Poutní procesí projde Zubrnicemi ke kostelu sv. Maří Magdaleny

Kdy: sobota 22. července od 10.00

Kde: Zubrnice, Ústecko

Za kolik: zdarma

V sobotu 22. července se v Muzeu v přírodě Zubrnice uskuteční poutní procesí k Maří Magdaleně s celodenním programem jeho součástí budou i hry pro děti, pečení v kamnech, různá vystoupení, zahájení výstavy. Poutníci se sejdou v 10 hodin u Mlýna Týniště čp. 27. „V domě z Loubí je pro návštěvníky připraven celodenní program. Ve světnici zavoní čerstvé koláče upečené v kachlovém sporáku, pro rodiny s dětmi je připravena zábavná stezka s úkoly inspirovaná pohádkovými postavami, střelnice s praky a další zábavné hry. Děti i dospělí se ve stínu lip před kostelem pobaví u pohádky Sváťova dividla ve 13:30. V Domě z Loubí představí svoji tvorbu amatérští umělci ze spolku SPOLU. Vernisáž začne ve 14 hodin. Celý den vám pro dobrou náladu bude hrát flašinetář a řemeslníci nabízet své výrobky,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Tak vypadalo procesí v Zubrnicích loni:

Pivofest Povrly II



Kdy: sobota 22. července od 14.30

Kde: areál restaurace U Dvou ocásků, Povrly



Druhý ročník Pivofestu v Povrlech se blíží. V sobotu 22. července od 14.30 v areálu restaurace U Dvou ocásků vystoupí Moravians, Honza Křížek s kapelou, Čihy či R.A.Š. Připraveny budou atrakce pro děti i dospělé, hasičská pěna či různé soutěže.

Ústecké slavnosti v Městských sadech

Kdy: neděle 23. července od 13.00

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Ústecké slavnosti, které se uskuteční v neděli od 13.00 v Městských sadech, pobaví malé i velké návštěvníky. Těšit se můžete třeba na Heidi Janků (15.00), Pavla Houfka (18.00) či Slzu (19.30). Dětská zóna nabídne divadlo, rytířské vystoupení, skákací hrady. K vidění budou dobová řemesla a ukázky práce hasičů, policistů a zdravotníků. K dispozici budou stánky s občerstvením. Vstup je zdarma.

DĚČÍNSKO

Live Rock Fest 2023

Kdy: pátek 21. července a sobota 22. července

Kde: Rybník Mašíňák, Varnsdorf

Za kolik: 50/200 korun

Fanoušci rockové muziky si přijdou na své na 3. ročníku varnsdorfského Live Rock Festu. Zahrají kapely Street Machine, Fleshless, Armada, Deaf a Dumb, Symbtomy, Incarnate, Tohard, Na knop company a Průtrž kačen. V pátek festival startuje v 18.00, vstup je 50 korun. V sobotu start od 14 hodin a vstupné 200 korun.

Janovská rocková lávka



Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: Janovský rybník, Janov

Za kolik: Zdarma



Opět po roce se u rybníka v Janově sejdou soutěžící, kteří přejedou po lávce přes rybník na kole, koloběžce nebo trakaři. Od 17 hodin pak zahrají kapely Stará škola jinak a Angelic project. Děti se budou moci vyřádit na skákacím hradě, k dispozici budou dětské dílničky, kreslení kamínků nebo korálkování. Lidé se budou moci zúčastnit také soutěže v lukostřelbě. Občerstvení zajištěno.