Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Festival Vysmáté léto v Kadani v roce 2002 | Foto: Deník/Miroslav Rada

CHOMUTOVSKO

Nejlepší disco tanec v Chomutově

Kdy: čtvrtek 22. až neděle 25. června

Kde: Sportovní hala Chomutov

Za kolik: 250/500/1600 korun

Proč přijít: Chomutov se stává hlavním evropským městem disco tance. V tamní Městské sportovní hale začíná ve čtvrtek 22. června mistrovství Evropy v disciplínách disco dance a disco freestyle. A to pod hlavičkou IDO, mezinárodní taneční a sportovní organizace, sdružujících více než 90 členských států a čtvrt milionu tanečníků ze šesti kontinentů. V Chomutově se sportovci představí v mnoha kategoriích od nejmenších dětí po dospělé, v soutěžích jednotlivců, párů i skupin a formací.

Další podrobnosti nabízejí stránky beethovendc.com a facebooková stránka akce.

Cesta proti bolesti v Jirkově



Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Jirkov

Za kolik: dobrovolné



Proč přijít: Tradiční akce Cesta proti bolesti proběhne na náměstí v Jirkově v sobotu 24. června. Nejmladší generaci pobaví soutěže, nafukovací atrakce, malování na obličej či divadelní představení, rodiče si mohou zatím odpočinout především při hudební produkci, kterou bez nároku na honorář zajišťují kapely z Jirkova a okolí. Na hlavní scéně se postupně vystřídají kapela Baxon (14.00), divadlo 100 opic s pohádkou Hadráček a létající svetr (14.45), Fusion Factory (16.00), divadlo 100 opic tentokrát s pohádkou Pes a drak (17.00) a kapely Waste (17.45), Abdera (19.15) a Station Beggars (20.45). Na řece Bílině proběhnou třikrát během odpoledne závody gumových kachniček o ceny. Suma z 50korunového startovného i prodeje občerstvení a vstupného z atrakcí poputuje na podporu nemocným dětem.

Vysmáté léto v Kadani

Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: Hrad Kadaň

Za kolik: 790/890 korun

Proč přijít: Oblíbený letní festival v Kadani je zpět. Devatenáctý ročník Vysmátého léta nabídne řadu známých interpretů a zajímavých kapel. A to v sobotu 24. června. Diváky a posluchače postupně potěší Annet X (10.45), Sofian Medjmedj (12.20), Richard Krajčo & Nikos Grigoriadis (13.40), Olga Lounová (15.30), Stein27 (17.00), Calin (18.20), Aleš Háma band (20.00), Jan Bendig (21.20) a Queenie (23.00). Pořadatelé upozorňují, že placení v areálu nebude možné ani kartou, ani hotově. Pouze bezhotovostně přednabitým náramkem s čipem NFCtron!

Tak bavilo Vysmáté léto loni:

Další informace najdete na facebookové stránce akce.

Country festival Březnoukej ve Březně



Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: park v Březně

Za kolik: 150/100 korun



Proč přijít: Tradiční festival country hudby Březnoukej se chystá na sobotu 24. června ve Březně. Hlavními hosty programu budou skupiny Muzika občas, Album, AG Flek, Petr Kocman a Taxmeni. Setkáním v místním parku provede v roli moderátorky Lucie Sinková.

Motopecka ve Vysoké Peci

Kdy: sobota 24. června od 17.00

Kde: koupaliště, Vysoká Pec

Za kolik: 200/250 korun

Proč přijít: Koupaliště ve Vysoké Peci bude opět hostit tradiční rockový festival Motopecka. Proběhne v sobotu 24. června. Od 17 hodin postupně zahrají kapely Torro G, Rock n Roll Clan, Roxor, Fat Bat a Steelfaith. Motorkáři a ZTP budou mít o padesátikorunu snížené vstupné, děti mohou přijít zdarma.

Připomeňte si festival v roce 2021:

Další podrobnosti najdete na stránkách obce.

Květinový ples ve Výsluní



Kdy: sobota 24. června od 20.00

Kde: kostel sv. Václava, Výsluní

Za kolik: 320 korun



Proč přijít: Město Výsluní uspořádá v sobotu 24. června 12. Květinový ples. Akce proběhne v místním kostele sv. Václava. Večerem provede moderátor a herec divadla Hybernia Michal Halačka, k tanci zahraje skupina Žízeň Litvínov - Elán Revival. Hosté se mohou těšit na bohatou tombolu a kulturní program. Vstupenky lze zakoupit v úředních hodinách na místním úřadu.

LOUNSKO

Festival školy v Lenešicích

Kdy: pátek 23. června od 16.00

Kde: nádvoří 1. stupně, ZŠ Lenešice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Základní škola Lenešice připravuje na pátek 23. června festival. Nabídne kromě jiného pohádky, zpívání a bubnování, muzikálové vystoupení a dokonce přijde i Večerníček. Jedním z cílů festivalu je rodičům představit školu jako moderní zařízení 21. století, které pomáhá nejen k vědomostem, ale také rozvíjet kreativního ducha.

Velký mozaikový den v Lubenci



Kdy: sobota 24. června od 9.00

Kde: Skloart, Chýšská 109, Lubenec

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Firma Skloart Lubenec nabídne v sobotu 24. června akci Mozaikování. Dílničky s mozaikami nejen pro děti. Mozaikovat se budou květináče, drobné obrázky či donesený vlastní menší nábytek. Společnost doporučuje rezervovat si místo na čísle 603 818 185 nebo na e-mailu skloart@skloart.cz. Skloart se zabývá tvorbou a restaurováním skleněných vitráží, má za sebou mnoho realizací, výstav i ocenění.



Další podrobnosti najdete na stránce vitraze.skloart.cz.

Pochod života 2023

Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: železniční stanice Domoušice

Za kolik: startovné 100 korun

Proč přijít: Legendární akce pro milovníky piva a turistiky je opět tady. Účastníci pochodu projdou trasu z Domoušic do lounské restaurace Na Letňáku (Ája) se zastávkami v hospodách či pojízdných stáncích. Startuje se mezi 10. a 11. hodinou. Z Loun hlavního nádraží odjíždí ráno v 9.37 posílený spoj do Domoušic. Na startu bude k zakoupení tričko, v cíli pobaví svou hudbou kapela Zadarmo drahý. Akci pořádá tým Strany přátel piva.

Připomeňte si Pochod života 2011:

Litha - keltský slunovrat ve skanzenu



Kdy: sobota 24. června v 10.00

Kde: Archeologický skanzen Březno u Loun

Za kolik: dobrovolné



Proč přijít: Oblastní muzeum v Lounech připravilo další pozoruhodnou akci v Archeoskanzenu Březno. V sobotu 24. června tam proběhnou komentované prohlídky, přednášky o odkazu Keltů, zahraje potulný bard Jiří Wehle a návštěvníci uvidí i rituál letního slunovratu. V areálu budou probíhat také ukázky keltských řemesel, workshop s rozděláváním ohně, výroba různých předmětů či kromě dalšího ukázky keltské kuchyně. Slavnost odstartuje už ve čtvrtek 22. června pochodem ozbrojených keltských válečníků z hradiště Stradonice přes Pátek a Vršovice. V pátek pak od 14 hodin bude v lounské budově muzea k vidění móda, výzbroj a výstroj, ale i předměty denní potřeby Keltů včetně nejzajímavějších archeologických nálezů.



Další informace najdete na stránkách lounského muzea.

Food festival v Lounech

Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Centrum Loun oživí v sobotu 24. června další ročník food festivalu. Návštěvníci budou moci ochutnat tradiční i netradiční gastronomii. Festival nabídne zajímavé pokrmy i doprovodný program. Probíhat má od 10 do 19 hodin.

Tak vypadal první lounský festival jídla v roce 2021:

Další podrobnosti nabízí facebooková stránka akce.

150. výročí SDH Nepomyšl



Kdy: sobota 24. června od 13.30

Kde: fotbalové hřiště, Nepomyšl

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Nepomyšl připravil oslavy 150 let od svého založení. Proběhnou v sobotu 24. června na místním fotbalovém hřišti. Zahájení proběhne ve 14 hodin, poté s muzikálovými hity vystoupí Jan a Magda Urbanovi (14.10), oblíbení Maxim Turbulenc (15.30), Davide Mattioli s kapelou (17.00), Kabát revival (19.00) a večerní zábavu zajistí DJ a moderátor celého dne Marek Fottr. Pro děti budou připraveny atrakce, výstava hasičské techniky a záchranného systému, představí se modeláři, veterány a v plánu jsou také přelety letadel z letiště v Žatci.

Šlapka Bédy Kaila v Tuchořicích

Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: požární nádrž, Tuchořice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční přejezd přes požární nádrž na kole opět chystají v Tuchořicích. Veselici bude večer následovat zábava s živou muzikou před hasičskou zbrojnicí. Akci pořádají místní dobrovolní hasiči.

Tak vypadala veselá akce v Tuchořicích v roce 2010:

Oslava slunovratu v Panenském Týnci



Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: chrám v Panenském Týnci

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Ve slavném nedostavěném chrámu a jeho okolí v Panenském Týnci se na sobotu 24. června chystá multižánrová oslava slunovratu. Představí mažoretky z lounské umělecké školy, vystoupí operní pěvkyně Anastasiia Havaza, chomutovský komorní smíšený sbor Anonym, zahrají Matouš plus dva, dechovka Rudy Rytiny a na závěr u táboráku akustické trio. Program doplní jarmark, dílnička pro děti a samozřejmě občerstvení. V objektu kláštera budou k vidění tři výstavy.

Centrum žije v Lounech

Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Déja vu café bar a Infocentrum Louny zvou v sobotu 24. června na akci Centrum žije! Půjde o odpoledne nejen pro rodiny, které nabídne dětský program, hudební vystoupení a 3. ročník Lounského food festivalu.

Svatojánská pouť v Bílenci



Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: obec Bílenec

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Na sobotu 24. června se chystá v Bílenci na Podbořansku Svatojánská pouť. Od 14 hodin nabídne Svatojánskou cestu za pokladem nejen pro děti, od 17 hodin bude k tanci a poslechu hrát Pinky Band. Za splněnou pouť budou odměny. Připraveno bude občerstvení, k zakoupení svatojánské koláče, ošatky, košíky, sušené ovoce, bylinkové pytlíky, pečené čaje a další sortiment.

Běh Oldřicha a Boženy v Peruci

Kdy: neděle 25. června od 8.00

Kde: nám. E. Filly, Peruc

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: V Peruci proběhne v neděli 25. června tradiční Běh Oldřicha a Boženy. Sportovci se sejdou v 8 hodin na náměstí Emila Filly, čekat je bude podle věkových kategorií trať od 200 metrů po 4800 metrů. Od 14 hodin naváže v městysi posezení s hudební skupinou Rodáci. To proběhne na místním fotbalovém hřišti.

LITOMĚŘICKO

Přivítání léta v Ploskovicích

Kdy: pátek 23. června od 17.00

Kde: hřiště v Ploskovicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Ploskovice zve v pátek 23. června na akci Přivítání léta. Uskuteční se na místním hřišti a nabídne program s klaunicí Maňulí. Od 21.30 je navíc v plánu promítání filmu.

Filmový koncert v Lovosicích



Kdy: pátek 23. června od 18.00

Kde: Václavské náměstí, Lovosice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Základní umělecká škola Lovosice uspořádá na Václavském náměstí Filmový koncert. V pátek 23. června nabídne v podání skupiny Enkláva a hostů melodie a písně známé z českých i zahraničních filmů a seriálů. Jde o poslední akci probíhajícího školního roku, která současně zahájí tradiční hudební pátky na náměstí v Lovosicích.

Keramické trhy v Ploskovicích

Kdy: sobota 24. června od 9.00

Kde: zámek Ploskovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na sobotu 24. června se chystá 24. ročník Keramických trhů na zámku v Ploskovicích. Probíhat budou od 9 do 15 hodin. Jde o prodejní akci autorské tvorby českých keramiků a dalších originálních výrobků v areálu zámeckého parku.

Tak vypadaly trhy v roce 2016:

Bezva Fest v Litoměřicích



Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: Střelecký ostrov, Litoměřice

Za kolik: 499 až 2199 korun



Proč přijít: Největší rodinný festival v České republice. Tak se tituluje Bezva Fest, který v sobotu 24. června obsadí Střelecký ostrov v Litoměřicích. Nabídne třicítku atrakcí a doprovodný program. Na hlavní scéně vystoupí Ben Cristovao, Paulie Gerand, Lollipopz, Kája a Bambuláček, Smejko a Tanculienka, Bibibum, Michal Horák, Fizi, Tary a další. Děti se mohou těšit na kolotoče, nafukovací hrady, počítačovou hernu, simulátory a virtuální realitu, samostatnou scénu pro youtubery a influencery, sportovní zónu, kde se představí více než 20 sportovních oddílů, beauty zónu, tvořivé dílny, chlapáckou zónu, zónu povolání a mnoho dalšího.



Více se dozvíte na bezvafest.cz.

Neckyáda v Mnetěši

Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: Panský rybník, Mnetěš

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zábavný program nabídne v sobotu 24. června Mnetěšská neckyáda. Těšit se můžete na přehlídku vyrobených plavidel, závody na nafukovacích člunech a paddleboardech či ukázku hasičského útoku SDH Mnetěš. Také na hasičskou pěnu pro děti, kreativní dílnu a nafukovací skluzavku (14-19). Myslivecké sdružení Pod Řípem připraví výstavu trofejí, zbraní a střelbu ze vzduchovky a laserovou střelnici (14-18). Hudbu zajistí skupiny Kliďánko (15), Flash (20) a ohnivou show přidají Lumíci (22).

Velký letní koncert v Litoměřicích



Kdy: neděle 25. června od 19.00

Kde: Mírové náměstí, Litoměřice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Mírové náměstí v Litoměřicích se stane dějištěm Velkého letního koncertu Carmina Burana. Jde o monumentální kantátu od německého skladatele Carla Orffa složenou na motivy stejnojmenného souboru středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých a jiných básní a písní z 11. až 13. století. V Litoměřicích ji předvedou Jana Červinková (soprán), Petr Matuszek (baryton), Matěj Kotrba (tenor), Litoměřický festivalový sbor, Děčínský pěvecký sbor, Smíšený sbor Konzervatoře v Teplicích a také tamní symfonický orchestr. Dirigovat bude Jiří Knotte.

MOSTECKO

Neckyáda 2023 v Želenicích

Kdy: sobota 24. června od 9.00

Kde: Obec Želenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Želenice opět ovládnou originální plavidla. Mimo to si lidé užijí koncert kapel Sortiment a Bourbon Acoustic, děti se mohou těšit na kolotoče, skákací hrad, jízdu na koni, fotokoutek nebo malování na obličej. Na místě budou také stánky s nabídkou občerstvení.

Tak bavila neckyáda v Želenicích v roce 2019:

Fandíme rodině



Kdy: neděle 25. června od 14.00

Kde: Radniční park, Most

Za kolik: zdarma



Proč přijít: V parku vedle mosteckého magistrátu si lidé užijí odpoledne pro celou rodinu. Na akci se chystají soutěže pro děti, dospělé i seniory, tanec a soutěže s Angelinou, vystoupí ZUŠ F. L. Gasmann Most, taneční studio Kamily Hlaváčikové či kapela Sortiment.

TEPLICKO

Vernisáž výstavy Harry Potter aneb Mudlové, přijeďte express

Kdy: sobota 24. června od 15.00

Kde: Výstavní místnosti, Zámek Teplice

Za kolik: 70/40 korun

Proč přijít: Fanoušci Harryho Pottera si na teplickém zámku přijdou na své. Od 25. června 2023 do 25. února 2024 se tu uskuteční výstava Mudlové, přijeďte expres, o den dříve proběhne vernisáž. Na té se fanoušci setkají s autorkou výstavy Andreou Vendolskou, jejíž sbírka čítá stovky kusů předmětů z kouzelnického světa.

FOTO: Čarovné Bradavice v Teplicích. Muzeum bylo večer plné postav z filmu

Teplické terasy



Kdy: sobota 24. června a neděle 25. června

Kde: Teplice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Víkend plný kvalitní hudby čeká nejen na obyvatele města po celých Teplicích. Užít si mohou řadu koncertů různých žánrů U Opiček, v altánu u zahradního domu, v Monopolu, na Benešově náměstí či v OC Galerie.

ÚSTECKO

Malý Hamburk láká na australské kytarové duo

Kdy: neděle 25. června od 15.00

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Multižánrový festival Malý Hamburk pokračuje svým druhým dílem. V neděli od 15.00 se v ústeckých Městských sadech představí šestičlenná kapela U-style, která hraje americké country i rock, vlastní i převzaté písně. Od 16.00 vystoupí pop-folková formace z Jihlavy s názvem Oči. V 17.00 se na scénu dostane australské sesterské kytarové duo Sissos. Duo žije v Berlíně a získalo vítězství na Interportě. Vstup je zdarma.

Hurá na prázdniny v Chabařovicích



Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: fotbalové hřiště Chabařovic, Ústecko

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Akce s názvem Hurá na prázdniny proběhne v sobotu 24. června od 14.00 na fotbalovém hřišti v Chabařovicích. Těšte se na odpoledne plné zábavy, soutěží, hudby, dobrého jídla a pití. Program pro děti si připravila i místní městská policie. Vstup je zdarma.

Černá sanitka Činoheráku na vzduchu

Kdy: pátek 23. června od 20.00

Kde: loděnice Olšinky, Ústecko

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Letní štace Činoherního studia zavítá tentokrát do loděnice v Olšinkách na Ústecku. Představení Černá sanitka v podání ústeckých herců tam můžete zhlédnout v pátek 23. června od 20.00. Těšte se na divadelní mejdan, lásku, prázdniny a únos. Černá teenagerská komedie letící v rychlejším tempu než je maximální rychlost dodávky, která je jedinou scénografií inscenace, je volně inspirována hororovými příběhy z populární knihy Černá sanitka Petra Janečka. Lístek přijde na 200 korun.

Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan v Ústí



Kdy: pátek 23. června od 19.00

Kde: restaurace Březová, Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun



Proč přijít: Komediální skupina Vtípečky se zelím si pro Restauraci Březová v Ústí nad Labem připravila speciální stand up show. Tentokrát vystoupí se vzácnými hosty, známými komiky Jiřím Jakimou a Tigranem Hovakimyanem, které návštěvníci mohou znát například z televizního pořadu Comedy Club. Vystoupení proběhne v pátek 23. června od 19.00. Vstupné přijde na 200 korun.

KaHo fest roztančí sady na Klíši

Kdy: sobota 24. června od 13.00

Kde: Vrchlického sady na Klíši, Ústí nad Labem

Proč přijít: Hudba, zábava a občerstvení, tak bude vypadat Kaho fest vol. 2, který se uskuteční v sobotu 24. června od 13.00 ve Vrchlického sadech na Klíši v Ústí nad Labem. Na pódiu se postupně přestaví Mayor Drummer, Tydle Vidle, DC Radio, Hillside či Toxic People. Těšit se můžete i na soutěž v pojídání chilli papriček.

Takhle bavil KaHo fest loni:

Valtířovské slavnosti



Kdy: pátek 23. června od 14.00 a sobota 24. června od 12.00

Kde: pískovna Valtířov, Ústecko

Za kolik: od 230 korun



Proč přijít: Valtířov bude žít o nadcházejícím víkendu slavnostmi. Na pískovně Valtířov v pátek 23. června vystoupí kapely Trilobit (16.00), New Black Jack (17.30), Nerrea (19.00) a Stará škola jinak (20.30.). V sobotu na stejném místě zahraje Točílas (14.30), Last rebel (16.00), Black Sabák (17.30), Sklap (19.00) a Seven (20.30). Lístek koupíte online nebo na místě od 230 korun.

DĚČÍNSKO

Finále slavností města Varnsdorf

Kdy: pátek 23. června a sobota 24. června

Kde: Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Poslední víkend varnsdorfských slavností přinese pestrou paletu her, zábavy, vystoupení, divadel či koncertů. V pátek večer se mohou lidé u rybníka těšit na hasičskou fontánu či ohňostroj. V sobotu na děti čekají hry, Animárium, loutková pohádka, pro všechny pak lukostřelba, ukázky hasičské techniky, parkurová show a taneční, mažoretková či akrobatická vystoupení. Na náměstí E. Beneše vystoupí například Adam Mišík, Slza nebo Barbora Poláková.

Benešovský slunovrat



Kdy: sobota 24. června od 9.30

Kde: Náměstí Míru a letní kino, Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Letošní benešovský festival nabídne vystoupení Barbory Polákové, Marpa, Kapitána Dema či Jiřího Schmitzera. V zámecké zahradě pak čeká doprovodný program jako řemeslné dílny, atrakce nebo soutěže.