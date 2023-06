Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Tak bavil festival Otevřeno loni. Na snímku zahajovací vystoupení žáků a učitelů ZUŠ TGM Chomutov. | Foto: Lucie Králíková

CHOMUTOVSKO

Otevřeno 2023 v Chomutově

Kdy: čtvrtek 15. až neděle 18. června

Kde: Chomutovská knihovna, Kamencové jezero, sklepení kostela sv. Kateřiny

Za kolik: 150/100/zdarma

Proč přijít: V Chomutově o víkendu vyvrcholí multižánrový festival divadla a hudby Otevřeno 2023. Ve čtvrtek diváci uvidí v atriu knihovny divadlo Pudl a Pudr aneb Fantastické počátky barokního divadla v Čechách (19.00). Jde o autorský muzikál Geisslers Hofcomoedianten inspirovaný pražskými divadelními událostmi z let 1617 a 1627. Roztančené divadlo v unikátních barokních kulisách jezuitského areálu. Otvická pláž Kamencového jezera nabídne v sobotu koncerty kapel Bratři (18.00) a Ventolin (20.00), atrium knihovny odpolední program s koncerty Frankie Paul John (15.00), Schodiště (16.30), Dunaj (18.30) a Flamengo Reunion Session (20.15). Neděli zpestří divadlo objektů a koncert na motivy Anny Kareniny ve sklepení kostela sv. Kateřiny (19.00).

Tak odstartoval festival Otevřeno loni:

Více informací najdete na webové adrese otevrenochomutov.cz.

Světový pohár v in-line bruslení ve Vysoké Peci



Kdy: sobota 17. a neděle 18. června

Kde: koupaliště, Vysoká Pec

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Mimořádný divácký zážitek nabídnou víkendové závody Světového poháru v in-line bruslení a Mistrovství ČR v in-line bruslení. Hostit je bude areál koupaliště ve Vysoké Peci. Program začne v sobotu ve 12, v neděli v 10 hodin. Od 18 hodin je v plánu navíc písničkový večer s kapelami No Comment, Saphir (19.00) a Průvan (20.00). Během konání akce bude silnice kolem koupaliště pro dopravu uzavřená.

Volně létající papoušci ve Vysoké Peci

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: kemp Dubina, Vysoká Pec

Proč přijít: Vidět v naší přírodě volně létající velké papoušky je silný zážitek. Právě takový opět získají návštěvníci kempu Dubina ve Vysoké Peci. Na sobotu 17. června se tam totiž chystá sraz chovatelů volně létajících a dalších papoušků. Od 18 hodin proběhnou přednášky s fotoprojekcí. Jejich hosty budou František Brzák, jehož téma zní Za papoušky do Venezuely, veterinář Sebastian Franco a Magdalena Žohová ze spolku Laguna, který se zabývá ochranou zvířat v lidské péči, podporou chovatelství a také vzděláváním v oblasti životního prostředí a ochrany přírody. Pro chovatele bude kemp otevřen od 16. do 18. června. Možnost přespání ve stanu, chatkách i karavanu.

Pozvánku najdete na stránkách vysokapec.cz.

Vojenský den ve Spořicích



Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: modelářské letiště, Spořice

Za kolik: dobrovolné



Proč přijít: V sobotu 17. června proběhne na modelářském letišti ve Spořicích vojenská bojová ukázka z první (14.30) a druhé světové války (16.00). Bude možné si prohlédnout bojová ležení vojáků a výstavu vojenské techniky, zbraní a uniforem. K poslechu zahraje živá hudba.



Další podrobnosti nabízí stránka obecsporice.cz.

Pivní festival na Červeném Hrádku

Kdy: sobota 17. června od 13.00

Kde: zámek Červený Hrádek, Jirkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zámek Červený Hrádek v Jirkově nabídne v sobotu 17. června Pivní festival. Milovníci pěnivého moku se mohou těšit na produkty různých menších pivovarů, řemeslná piva, dobré jídlo a hudební vystoupení. Zájemci si budou moci za stokorunu zakoupit degustační půllitr.

Málkovská pouť



Kdy: sobota 17. června od 14.00

Kde: fotbalové hřiště, Málkov

Za kolik: zdarma



Proč přijít: 16. Málkovská pouť se uskuteční v sobotu 17. června na fotbalovém hřišti v Málkově. Nabídne atrakce pro děti, občerstvení, prodejní stánky, k poslechu zahraje hudební skupina Maruška je pryč.

Den otců v Kadani

Kdy: neděle 18. června od 13.00

Kde: KD Střelnice, Kadaň

Za kolik: 200 korun/tým

Proč přijít: Nejen tátové si v neděli 18. června v Kadani užijí Den otců. Naučně zábavná soutěž pro rodiny s dětmi odstartuje od KD Střelnice ve 13 hodin. Účastníky čekají nejrůznější úkoly na stanovištích, v cíli bude čekat kulturní program.

Další informace najdete na stránkách pořádajícího spolku dehet.eu.

LOUNSKO

Podbořanské letní slavnosti

Kdy: pátek 16. a sobota 17. června

Kde: náměstí T.G.M. Podbořany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Podbořanské letní slavnosti jsou opět tady. Uskuteční se v pátek 16. od 16 hodin a v sobotu 17. června od 12 hodin. Nabídnou bohatý kulturní program s vystoupením kapel Anakonda Benda, Full Time, Pumpa, Hlahol, Premiér, Jih Band, Poetika, Jakub Děkan Band nebo Veselí Muzikanti. Představí se také šikovní žáci místní umělecké školy. V rámci doprovodného programu se bude hrát beachvolejbal O pohár starosty města. V sobotu bude otevřená tvrz v Hlubanech a podbořanská knihovna uspořádá čtení pro děti a tvořivou dílnu.

Tak bavily podbořanské slavnosti v minulosti:

Další podrobnosti najdete na stránce podborany.net.

Military víkend v Čeradicích



Kdy: pátek 16. až neděle 18. června

Kde: Základna 21, Čeradice

Za kolik: vstup zdarma



Proč přijít: Majitelé a příznivci vojenské techniky se sjedou na Základnu 21 v Čeradicích na Military víkend. Těšit se mohou na projížďky vojenskou technikou, bojové ukázky, airsoftovou střelnici a mnoho dalšího. Jídlo a pití bude zajištěno z polní kuchyně. Zájemci mohou přenocovat ve vlastním stanu, přívěsu či autě.

Akci pořádá spolek Základna 21.

Slet letadel a dětský den v Žatci

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: letiště Macerka, Žatec

Za kolik: 130/60/zdarma

Proč přijít: Letiště Macerka na okraji Žatce se stane v sobotu 17. června dějištěm 33. Sletu letadel a dětského dne. Oblíbená akce nabídne například přílet vrtulníku Mil Mi-8 Armády České republiky, chybět nebudou ani ukázky výsadku. Stejně jako v případě dvouplošníku Antonov AN 2. K vidění budou i historická letadla s ukázkou pilotáže a vzdušného boje, ultralighty, modely, svou činnost představí hasiči, policisté i kynologové. Na děti budou čekat soutěže a atrakce.

Tak vypadala akce v roce 2016:

Punkový festival v Lounech



Kdy: sobota 17. června od 12.00

Kde: restaurace Stromovka, Louny

Za kolik: 200 korun



Proč přijít: Areál zahradní restaurace Stromovka v Lounech bude hostit šestý ročník punkového festivalu KřikLoun Fest. Vystoupí formace Kohout plaší smrt, Falešný obvinění, Svoloč, Rumble Ansamble, DMK, Hlavní jistič, Rozkvěty, Přísun povolen, Brajgl a Uzavretá společnosť.

Hry mikroregionu v Ročově

Kdy: sobota 17. června od 13.00

Kde: sokolovna, Ročov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V areálu sokolovny v Ročově se v sobotu 17. června uskuteční desátý ročník sedmičlenných týmů obcí Mikroregionu Lounské Podlesí. K vidění budou netradiční soutěže, hudbou program doplní country skupina TFC Blues Gin. Moderování se chopí Divadlo BezeVšeho. Připraveny budou soutěže ve střelbě ze vzduchovky, hod šipkami trochu jinak, hon na lišku po Ročovsku, ročovský badminton, Chmelový uzel, tichá pošta a vědomostní kvíz o Ročově a okolí.

Tak bavily hry v Touchovicích v roce 2016:

Další podrobnosti o akci najdete na stránkách obec-listany.cz.

Setkání rodáků a přátel Radonic



Kdy: sobota 17. června od 13.30

Kde: Radonice nad Ohří

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Rodáci a přátelé obce Radonice nad Ohří se v sobotu 17. června počtvrté potkají na společném setkání. Sraz je ve 13.30 hodin u sokolovny, o půlhodinu později vyrazí průvod ulicemi. Následovat bude program v sokolské zahradě, při nepříznivém počasí přímo v sokolovně. K poslechu zahrají Rodáci, občerstvení bude zajištěno.

První Den otců ve Staňkovicích

Kdy: sobota 17. června od 15.00

Kde: fotbalové hřiště, Staňkovice

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Fotbalové hřiště ve Staňkovicích se v sobotu 17. června stane dějištěm prvního ročníku oslavy Dne otců. Nabídne koncert revivalové kapely Aliance Rock z Teplic, dobré jídlo a pití a samozřejmě spoustu legrace. Podstatnou součástí setkání totiž budou soutěže pro táty. „Půjde o sranda soutěže spojené se situacemi z běžného života otců od miminek až po rodičovství puberťáků,“ naznačila Kateřina Kolínková z pořadatelského týmu. Srdečně vítáni budou i tatínkové, kteří přijedou na svých motorkách.

Flétnový koncert ve Slavětíně



Kdy: sobota 17. června od 15.00

Kde: kostel sv. Jakuba Většího, Slavětín

Za kolik: dobrovolné



Proč přijít: V kostele sv. Jakuba Většího ve Slavětíně proběhne v sobotu 17. června koncert. Vystoupí soubor zobcových fléten Aulos pod vedením Evy Čadkové.

Festival Jen tak ve Stradonicích

Kdy: sobota 17. června od 15.30 hodin

Kde: Restaurace pod rozhlednou, Stradonice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hluchavky, Šunďák Trio a Tam. To jsou kapely, které vystoupí v sobotu 17. června na Festivalu Jen tak u Restaurace pod rozhlednou ve Stradonicích.

Veget na zámku v Pátku



Kdy: sobota 17. června od 18.00

Kde: zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: dobrovolné



Proč přijít: Milovníci hudby v rytmu country a bluegrass se v sobotu 17. června sejdou na zahradě zámku v Pátku nad Ohří. Zahrát tam přijede pražská kapela Veget.

Vítání prázdnin na Novém Hradě

Kdy: neděle 18. června od 10.00

Kde: zámek Nový Hrad, Jimlín

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V neděli 18. června proběhne na zámku Nový Hrad v Jimlíně Vítání prázdnin. Přijďte se podívat na klauna Albertíka, sokolníka Teira, kejklíře Pupu nebo na divadelní představení Z půdy Haram pádí! Můžete se těšit také na stánky a soutěže pro děti. Akce proběhne od 10 do 17 hodin. Zámecká věž bude přístupná zdarma.

Africký dětský den v Černčicích



Kdy: neděle 18. června od 13.00

Kde: fotbalové hřiště, Černčice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Obec Černčice u Loun uspořádá v neděli 18. června odpoledne na místním fotbalovém hřišti dětský den na téma Afrika. Děti se mohou těšit na soutěže, cukrovou vatu, malování na obličej, fotokoutek nebo výtvarný stánek. Na soutěže s odměnami se mohou těšit i tatínkové a oslavit tak Den otců. Tematické kostýmy jsou vítány.

Dětský den v Dobroměřicích

Kdy: neděle 18. června od 15.00

Kde: fotbalové hřiště, Dobroměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Dobroměřice a místní spolky zvou na dětský den, připravený na neděli 18. června. Na místním fotbalovém hřišti si děti užijí odpoledne plné her, zábavy a dobrot.

LITOMĚŘICKO

Den otevřených dveří v Astur Straškov

Kdy: pátek 16. a sobota 17. června

Kde: Straškov 103

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Farma Astur Straškov zve o víkendu při příležitosti Dnů českého zemědělství na den otevřených dveří. Přijít můžete v pátek 16. června od 8 do 14 hodin, v sobotu od 9 do 16 hodin. Kromě prohlídky farmy budou připraveny naučně zábavný program nejen pro děti a mládež, ukázka strojů John Deere a Claas, představení digitálních nástrojů pro řízení farmy v 21. století a příklady lokální zemědělské produkce. Spolek podřipských oráčů ukáže historickou techniku.

600 let města Třebenice a 150 let hasičů



Kdy: sobota 17. června od 8.30

Kde: Třebenice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Sobota 17. července bude v Třebenicích ve znamení oslav 600 let existence města a 150 let fungování místního sboru dobrovolných hasičů. Program nabídne dopolední průvod na Paříkovo náměstí, ukázky zásahů profesionálních a dobrovolných hasičů, koncert kapely Pozdní sběr i divadelní představení místních ochotníků. Připraveny budou indiánská show pro děti, vystoupení kouzelníka, sborů ZŠ Třebenice a DD Dlažkovice, ukázka požárního útoku mládeže SDH Klapý a mnoho dalšího. Jedním z vrcholů programu bude vystoupení Yvetty Blanarovičové s kapelou (17.30). Večer se chystá zábava a ohňová show.



Plakát s programem najdete na stránce mesto-trebenice.cz.

Náborový den v Roudnici

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Tyršův stadion, Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Spolky a kluby, působící v Roudnici nad Labem, představí svou činnost v sobotu 17. června na místním Tyršově stadionu. Děti si mohou v doprovodu rodičů vyzkoušet různé sporty, ale také další volnočasové aktivity, které jsou ve městě k dispozici, případně se doptat na podrobnosti nebo se rovnou přihlásit jako zájemci. Účast kromě dalších přislíbili například basketbalisté, baseballisté, hokejisté, šachisté, tenisté, sokolská jednota, mažoretky, skauti, klub jachtingu nebo sebeobrana krav maga.

Děti si v Roudnici vyzkoušejí sporty a kroužky. Chystá se Náborový den

Oslava školy a dětský den ve Velemíně



Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: ZŠ Velemín

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Ve Velemíně budou v sobotu 17. června slavit rovných sto let místní české školy. Setkání v její budově a areálu bude probíhat od 10 do 13 hodin. Návštěvníky čeká kulturní program pro děti i dospělé, prohlídka školy a občerstvení. Ve 13.30 hodin naváže na oslavu dětský den. Ten proběhne ve sportovním areálu SK Velemín. Připraveny budou soutěže a hry, stánek s odměnami, občerstvení, kvíz pod Milešovkou (17.00), hudební večer (19.00) a tichý ohňostroj (22.00).



Podrobnosti najdete na velemin.cz.

Kotlíkové guláše v Račicích

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Restaurace u Šárky, Račice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Obec Račice a Restaurace u Šárky zvou na soutěž ve vaření kotlíkových gulášů Kotlíkování. Proběhne v areálu restaurace v sobotu 17. června. Start vaření je naplánován na 11. hodinu, prodej zájemcům od 15 hodin. Nejmenší návštěvníky potěší divadlo O kohoutkovi a slepčice (15.00) a dospělé živý folklorní zpěv (16.00).

Další informace nabízejí stránky racice.cz.

Vítání léta v Trnovanech



Kdy: sobota 17. června od 15.00

Kde: hřiště, Trnovany

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Obec Trnovany na Litoměřicku připravuje na sobotu 17. června oblíbené Vítání léta. Uskuteční se na místním hřišti, programem provede Divadlo V Pytli Petra Stolaře. Především omladina se může těšit na skákací hrad se skluzavkou, zip-line, divadelní představení, soutěže, dovednostní disciplíny za odměny a vystoupení kapely Travis Family. Samozřejmostí bude občerstvení.

Rodinný festival Špunt v Lovosicích

Kdy: neděle 18. června od 14.00

Kde: lesopark Osmička, Lovosice

Za kolik: zdarma/100 korun

Proč přijít: Festival pro rodiny s dětmi nazvaný Špunt proběhne v neděli 18. června v lesoparku Osmička v Lovosicích. Dětský program odstartuje pohádka Sváťova dividla v sále LOVO Divadla (10.00). Odpoledne nabídne festival špuntí stezku a soutěže pro děti, animační program, vystoupení Hudebního divadla Hnedle vedle, bublinovou show, malování na obličej, skákací hrady a atrakce.

Tak bavil festival Špunt loni:

Dětské odpoledne v Litoměřicích



Kdy: neděle 18. června od 14.00

Kde: Střelecký ostrov, Litoměřice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Na Střeleckém ostrově v Litoměřicích proběhne v neděli 18. června zábavné odpoledne pro děti s taneční skupinou Funky Dangers. Program pro děti od pěti let nabídne soutěže o odměny, nafukovací housenky, skákací hrad, gladiátor arénu, skákací boty, taneční vystoupení, zábavné hry, Pukec, opičí dráhu či tanec s maskotem.

Dětský sportovní den ve Velkých Žernosekách

Kdy: neděle 18. června od 14.00

Kde: Sportovní areál Velké Žernoseky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sportovní areál Velké Žernoseky bude v neděli 18. června dějištěm velkého dětského sportovního dne. Omladina si užije sportovní soutěže o ceny, hasičskou pěnu, vystoupení balónkového mága a také limonádu zdarma. Pořadatelé doporučují s sebou vzít náhradní oblečení, případně plavky.

MOSTECKO

Benedikt Music Open 2023

Kdy: sobota 17. června od 13.00 do 0.00

Kde: jezero Benedikt, Most

Za kolik: 200/300 korun

Proč přijít: V areálu mosteckého jezera Benedikt se chystá den plný hudby a zábavy. Letošní Benedikt Music Open bude zaměřený na mladé věkem i duchem a láká na moderní muziku. Od 13 hodin vystoupí Ellie, následně se lidé mohou těšit na Ben a Mateo, Marcell, Pam Rabbit, Mydy nebo Nobodylisten, kteří zahrají jako poslední od 21.00. V N-clubu pak proběhne afterpárty. Vstupenky stojí v předprodeji 200 korun, na místě pak 300 korun. Děti do 13 let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma.

Benedikt Music Open v roce 2022:

Běž za snem



Kdy: neděle 18. června od 15.00

Kde: jezero Benedikt, Most

Za kolik: 100-300 korun



Proč přijít: Sportovní klub Orlen Unipetrol ve spolupráci s městem Most a neziskovkou Cesta za snem pořádá v neděli nadační běh Bež za snem. Hlavní závod proběhne od 17.30, běhu na 6 kilometrů se zúčastní ženy i muži, startovné je 200 korun. V ostatních kategoriích je štafeta 3x2 kilometry (startovné 300 korun) a dětský běh na 200 metrů (startovné 100 korun). Zaregistrovat se mohou lidé na stopnito.cz. Celá výše startovného poputuje na dobročinné účely. Jako doprovodný program pro děti a dospělé se chystá setkání s legendou Nagana, autogramiáda hráčů A týmu HC Verva Litvínov, setkání s maskotem Vervákem, taneční vystoupení skupiny THE F.A.C.T., discgolf, lukostřelba nebo trenažéry.

TEPLICKO

Burger Street festival Teplice

Kdy: pátek 16. června - neděle 18. června

Kde: OC Olympia, Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nejlepší burgery z celé země mohou ochutnat o víkendu lidé na teplickém burger festivalu. Na místě budou k dispozici desítky stánků, mimo bohaté nabídky burgerů milovníci jídla ochutnají také hranolky, corndogy, makronky, bublinkové vafle, rolovanou zmrzlinu, z nápojů pak pivo, míchané nápoje, víno i různé nealko. Festival se bude konat v pátek a v sobotu od 10.00 do 21.00 a v neděli od 10.00 do 20.00.

Mystery 2023



Kdy: neděle 18. června od 12.00

Kde: Městské sportoviště Osek

Za kolik: 400 korun



Proč přijít: 5. ročník šifrovacího závodu a festival luštění a her čeká rodiny s dětmi v zázemí městského sportoviště v Oseku. Přibližně 6 kilometrů dlouhá trasa nabídne procházku přírodou spojenou s luštěním záhad. Registrace budou otevřeny už ve 12 hodin, samotný závod začne o hodinu později. V areálu mohou účastníci využít také poukázky na 3D bludiště a minigolf zdarma. K účasti v závodu si stačí pořídit nadační tričko za 400 korun, k dostání budou na místě nebo v předprodeji ve 3D bludišti nebo v infocentru v Oseku. Od 12 hodin nebude chybět také doprovodný program jako únikové hry, deskové hry nebo hlavolamy. Děti se mohou vydat i na sportovní okruh, chybět nebude hudební program. Občerstvení bude zajištěno. Výtěžek z akce poputuje na pomoc nemocným cystickou fibrózou.

ÚSTECKO

Rytíři, tanec i hudba. V Chlumci si připomenou slavnou bitvu

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Chlumec, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pěkný program pro celou rodinu chystají na sobotu 17. června v Chlumci na Ústecku. Připomenou si tam výročí bitvy u Ústí nad Labem, známé též jako bitva Na Běhání. Ta se odehrála roku 1426. Letos návštěvníky na louce za Horkou čeká středověká hudba, dobové tance, rytířské souboje či projížďky na koních. Průvod rytířů z náměstí startuje v 11.30 a hlavní program pak začne ve 13.00. Samotná bitva Na Běhání začne v 16.00, koncert skupiny Desperádi začne v 18.00. Vstup je zdarma.

Den otevřených dveří požární stanice Ústí nad Labem



Kdy: sobota 16. června od 9.00 do 15.00

Kde: Požární stanice Ústí nad Labem, Všebořice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Den otevřených dveří požární stanice Ústí nad Labem proběhne v sobotu 17. června od 9.00 do 15.00. Těšit se můžete na ukázku speciálního zařízení na hašení a řezání Cobra, prohlídku operačního a informačního střediska a představení nového vyprošťovacího automobilu. V plánu je i ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidla. K vidění bude požární technika a výstroj. Vstup je zdarma.

Indiánský den Karla Maye

Kdy: sobota 17. června od 14.00

Kde: Brná, Ústecku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Indiánský den Karla Maye je tradiční akce, která se uskuteční v sobotu 17. června od 14.00, a pořádá ji Veselá Brná. V plánu je indiánský průvod, hry pro malé i velké, bohatý doprovodný program v prostoru u kapličky v Brné. Představí se Vladimír Hron jako Vinnetou a boxerská legenda Svatopluk Žáček coby Old Shatterhand . „Chybět nebudou další postavy oblíbeného románu jako např. Inču-Čuna i Kleki - Petra. Představí se několik kapel a hudební finále obstará skupina Jiřího Veissera - zakládajícího člena skupiny Rangers- Plavci. Děti budou hrát na sále divadlo, provizorní indiánská vesnice nabídne historická fakta, ukázku zbraní i věrné kopie oblečení,“ řekl Zdeněk Kymlička . Start akce je ve 14.00, vstupné zdarma.

Indiánský den Karla Maye 2021:

Ústí zažije běh plný barev



Kdy: neděle 18. června od 13.00

Kde: Centrální park na Severní Terase, Ústí nad Labem

Za kolik: startovné 0/900 korun



Proč přijít: Barvám neutečeš opět v Ústí nad Labem. Další ročník oblíbené akce se uskuteční v neděli 18. června v parku na Severní Terase v Ústí nad Labem. Běh, ve kterém není hlavním motivem rychlost, ale především zábava. Děti, teenageři i dospělí, mladí i staří, jednotlivci, skupiny či rodiny s dětmi - zúčastnit se může opravdu každý. Trasa je dlouhá pět kilometrů a barevných stanovišť je též pět. Registrace závodníků začne v 9 hodin, samotný běh pak odstartuje ve 13.00. Těšit se můžete i na doprovodný program.

Otevírání Milady

Kdy: neděle 18. června od 14 do 18.00

Kde: hlavní pláž jezera Milada, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jezero Milada u Ústí nad Labem se v neděli 18. června „otevře“ lidem. Akce s názvem Otevírání jezera Milada se uskuteční na hlavní pláži od 14.00. Těšit se můžete na atrakce, dětskou show, airsoft, ukázku IZS, skákací boty, lety vrtulníkem a soutěže o ceny. Vstup je zdarma.

Varhanice Katta zahraje v kostele v Církvicích



Kdy: sobota 17. června od 16.15

Kde: kostel v Církvicích, Ústecko

Za kolik: vstupné dobrovolné



Proč přijít: Hudební Církvice pokračují. Již tuto sobotu 17. června od 16.15 se v kostele Panny Marie v Církvicích vystoupí varhanice Katta. V akci budou její unikátní bílé varhany. „Její autorské skladby, ať už sólové či orchestrální stejně jako její sytý, vroucí hlas, přitahují pozornost. Svou interpretací si Katta získává posluchače mimo rámec tradiční klasické hudby. Její koncerty jsou nabité energií a vzrušením,“ řekla za Církvickou kulturní společnost Helena Beranová. Vstupné je dobrovolné.

DĚČÍNSKO

Kamen!ce fest 2023

Kdy: čtvrtek 15. června - sobota 17. června

Kde: Česká Kamenice

Za kolik: doporučené vstupné 300-900 korun

Proč přijít: V České Kamenici proběhne už třetí ročník hudebního festivalu Kamen!ce. V rámci letošního programu se lidé mohou těšit na spoustu vystoupení v historickém centru města. Největšími taháky jsou například Tata Bojs, David Koller, Midi Lidi, Prago Union nebo Katarzia. Součástí programu jsou i přednášky, filmy, výstava, divadlo, busking, food zóna a další.

Podrobný program zájemci najdou na webu festivalu festivalkamenice.cz.

Slavnosti města u Kocoura



Kdy: sobota 17. června od 14.00 do 22.00

Kde: Pivovar Kocour, Varnsdorf

Za kolik: zdarma



Proč přijít: V Pivovaru Kocour zahájí letošní varnsdorfské slavnosti, které budou probíhat až do soboty 24. června. V sobotu 17. června v areálu pivovaru od 14 hodin zahraje dechovka Lužanka, následně vystoupí taneční skupina Stars Varnsdorf. Od 16 hodin se příchozí mohou těšit na country kapelu Malvas, od 20 hodin si přijdou na své milovníci tvrdší muziky, vystoupí hard rock/metal kapela Oxagon. Probíhat bude v areálu také Adrenalin point - různé sportovní aktivity.