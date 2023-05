Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Oslava 690 let od vzniku zámku Pětipsy v roce 2022 | Foto: Deník/Miroslav Rada

CHOMUTOVSKO

Pětifest aneb zachraňme zámek hudbou

Kdy: sobota 13. května od 14.00

Kde: zámek Pětipsy

Za kolik: 0-190 korun

Proč přijít: Druhý ročník hudebního festivalu pod širým nebem pozve v sobotu 13. května do zámku Pětipsy. Vstupné podpoří obnovu zámku, vystoupí Bára Basiková & Lament, Michal Šindelář s kapelou, Saving George, Řeka a dětský sbor ProRadost. Připraven bude pestrý program i pro děti - vystoupení šermířů, tvůrčí dílnička či malování na obličej. Akce pro celou rodinu nabídne také bohaté občerstvení a slosování vstupenek o ceny.

Záchrana zámku Pětipsy pokračuje. Otevře se o Pětifestu

Májové tržiště Chomutov



Kdy: neděle 14. května od 13.00

Kde: Tržiště Chomutov

Za kolik: 30 korun



Proč přijít: Prožijte pěkné květnové odpoledne na Tržišti Chomutov, v bývalém areálu Banda. Zábavný program především pro děti startuje ve 13 hodin, plánovaný konec bude v 17 hodin. Připravena bude zajímavá hra pro omladinu za sladkou odměnu. Děti si navíc vyrobí přáníčka ke Dni matek, budou se moci projet na koni, nechat si pomalovat obličej a nebo si opéct špekáčky. Ty

si mohou návštěvníci přinést buď vlastní, nebo zakoupit na místě.

LOUNSKO

Staročeské máje v Domoušicích

Kdy: sobota 13. května od 13.00

Kde: Domoušice

Za kolik: zdarma/150 korun

Proč přijít: Spolek Máj Domoušice vrátí po dlouhých patnácti letech do obce májovou tradici. V sobotu 13. května uspořádá Staročeské máje. Průvod začne ve 13 hodin u sokolovny, pak vyrazí s kapelou a tradičním vyváděním děvčat obcí. Na návsi pak účastníci zatančí staročeskou besedu. Večerní Májová zábava začne opět tímto tradičním tancem ve 20 hodin v místní sokolovně. Večerem provede kapela Aquarius, program zpestří tombola a vyhlášení výherkyně konvalinkového věnečku. Na večerní program se platí vstupné 150 korun. Už v pátek odpoledne proběhne na návsi stavění Krále.

Soutěž o nejlepší moučník ve Veleticích



Kdy: sobota 13. května od 13.30

Kde: dětské hřiště, Veletice

Za kolik: dobrovolné



Proč přijít: Veletice, část obce Holedeč, čeká sladká a voňavá sobota. Na tamním dětském hřišti se uskuteční první ročník soutěže o nejlepší moučník, vytvořený přímo sousedy. Samozřejmostí bude cena pro vítěze. Účastníci přijdou na místo už mezi 12.30 a 13.15. Část moučníku má být naaranžována na ukázku, zbytek poslouží jako ochutnávka pro porotu

LITOMĚŘICKO

Žernosecký košt

Kdy: sobota 13. května od 13.00

Kde: Kulturní dům Velké Žernoseky

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Oblíbená vinařská akce Žernosecký košt napíše v sobotu 13. května svůj 15. ročník. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku vín vyrobených z hroznů původem z okresu Litoměřice, respektive z bývalé žernosecké vinařské podooblasti. Program nabídne od 13 do 20 hodin výstavu a ochutnávku vín. K dispozici bude kryté venkovní posezení a občerstvení, k poslechu zahraje kapela Camna, připraveny budou i aktivity pro děti. Ve 13.15 hodin bude vyhlášen Šampion XV. ročníku Žernoseckého koštu. V ceně vstupného bude katalog a degustační sklenička.

Tak vypadal Žernosecký košt loni:

Májový košt v Třebívlicích



Kdy: sobota 13. května od 12.00

Kde: vinařství Johann W, Třebívlice

Za kolik: 100 korun



Proč přijít: Zámecké vinařství Johann W v Třebívlicích připravuje uvítá v sobotu 13. května milovníky ušlechtilého moku. Proběhne tam první ročník Májového koštu. Ochutnávat se bude formou žetonů, jeden přijde na pět korun. Návštěvníci si odnesou vlastní skleničku, dostanou ji za stokorunu místo vstupenky. Ochutnávat se budou vína od českých vinařů z Litoměřicka, Roudnicka, Mělnicka, Chomutovska, Lounska, Slánska i Mostecka. Zajištěno bude i další občerstvení.

MOSTECKO

Food festival u Centralu Most

Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: 1. náměstí Most

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Pokud milujete jídlo, tak tato akce bude právě pro vás. Ochutnáte řadu dobrot a ještě si poslechnete k tomu pěknou muziku. Připraveno bude 30 stánků s jídlem, objednány jsou projížďky na koních pro děti, bude skákací hrad a mělo by také proběhnout vystoupení mažoretek.

Připomeňte si loňský Food festival v Mostě:

Férová snídaně v Mostě



Kdy: neděle 14. května od 9.00

Kde: Skautský institut Most

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Zveme vás na Férovou snídani, při které společně posnídáme fairtradové a lokální potraviny a společně s mosteckými skauty oslavíte tak Světový den pro fair trade. Co s sebou na snídani? Upečte třeba moučník z fairtrade surovin a vajíček od souseda. Nemáte čas na pečení? Stačí chleba namazaný marmeládou z ovoce ze zahrádky. „Sejdeme se, popovídáme o myšlenkách férového obchodu, nebo prostě jen spolu strávíme příjemný čas,“ lákají skauti.

TEPLICKO

Den záchranářů u Olympie

Kdy: sobota 13. května od 13.00

Kde: parkoviště Olympia Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Společně se složkami IZS je pro vás připravený rodinný program, který se věnuje bezpečnosti na silnicích a první pomoci. Bude to zábava, ale především se něco naučíme. Hlavní částí programu je ukázka vyproštění zraněných osob po autonehodě. Tohle si nenechte ujít. Během programu budou ukázky dvě, první ve 14.00, druhá v 15.30 hodin.

Tak se záchranáři představili loni:

Kosí bratři v Krušnohorském divadle



Kdy: neděle 14. května od 10.30

Kde: Krušnohorské divadlo Teplice

Za kolik: 150 korun



Proč přijít: Žili, byli dva kosí bratři. Starší Josef za osmnáct a mladší Václav bez dvou za dvacet. Znáte tento večerníček? V hrané podobě ho můžete vidět v teplickém divadle. Pohádku pro děti Kosí bratři uvidíte v podání Divadla Scéna. Kosí bratři Josef s Václavem spolu vyvádějí nejrůznější taškařice, vylomeniny a zažívají mnohá dobrodružství. Přijďte se podívat na to, jak zkoušeli kopat metro, kdo jim to poradil a jak to nakonec dopadlo. Jak zkoušeli jezdit na kole. A kdo si nakonec na kole natloukl nos nebo zobák? Víte, jak se krotí lev? Josef s Václavem vám to ukážou.

ÚSTECKO

V centru Ústí poteče pivo proudem

Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: Kostelní náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V centru Ústí nad Labem poteče pivo proudem. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů opět po roce uskuteční na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem u OC Forum. Náměstí v sobotu 13. května od 10.00 zaplaví pivovary z celé ČR například Falkenštejn, Kocour Varnsdorf, Chýše či Na Rychtě. Těšte se na jarmareční stánky, občerstvení a vystoupení The Boom či Viléma Čoka. Tradičně se uskuteční odborná degustace ohodnocená Mázem Ústeckého pivního jarmarku. Vstup je zdarma.

Prohlédněte si fotky z loňského pivního jarmarku:

Park na Terase bude patřit závodům kočárků



Kdy: neděle 14. května od 14.00

Kde: Centrální park Severní Terase, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Centrální park na Severní Terase bude hostit v neděli od 14.00 závody kočárků. Závodit se bude ve třech kategoriích a maminky/babičky, tatínci/dědové a celé rodiny. Startovné je 50 korun. Za výtěžek ze startovného bude nakoupeno bílé plátno na výrobu látkových panenek Kiwanis na dětské oddělení ústecké nemocnice. Doprovodný program bude bohatý, těšte se na soutěže a aktivity pro děti, skákací hrad, zoo koutek s mláďaty na pohlazení, dílničky a výrobu odznáčků, malování na obličej či prodej dřevěných hraček. V plánu je i prezentace místních organizací nabízející služby pro děti, mládež, rodiče či prarodiče.

Ústecký Majáles láká na kapely Škwor, UDG či Vypsanou fixuKdy: sobota 13. května od 13.00

Kde: Letní kino Ústí nad Labem

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Stejně jako minulý rok, line-up Ústeckého Majálesu je nabitý k prasknutí a návštěvníci se tak mohou těšit na sestavu zvučných hudebních jmen. Velký kotel pod pódiem lze očekávat při vystoupení kapely Škwor, která stále vylepšuje svou muziku i pódiovou show. Do varu návštěvníky určitě dostanou i Pokáč, populární kapela UDG z Ústí, ATMO music, Sofian Medjmedj či pardubická formace Vypsaná fixa. Pivo poteče proudem a k mání budou pochoutky z grilu, trdelníky, palačinky či zmrzlina. Ústecký Majáles proběhne v sobotu 13. května v letním kině v centru Ústí nad Labem. Brány letního kina se otevřou v 13.00. Lístek přijde na 590 korun, děti od 7 do 13 let zaplatí 300 korun. Vstupenky lze koupit na www.xticket.cz.

Prohlédněte si fotky z Ústeckého majálesu 2022:

Chabařovická pout pobaví malé i velké



Kdy: sobota 13. května a neděla 14. května

Kde: Chabařovice u Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Nadcházející víkend bude v Chabařovicích patřit pouti. Tradiční akci čeká 28. ročník. Těšit se můžete na pouťové atrakce, kolotoče i stánkový prodej. Pouť je možno navštívit už v pátek 12. května od 15.00 ve venkovních prostorách restaurace Zátiší zahraje dechová skupina Osecká kapela a od oblíbená kapela Desperádi. V sobotu 13. května se v moto areálu Chabařovice budou konat mezinárodní závody v motokrosu.

Helena Vondráčková zazpívá v Ústí své hity

Kdy: pátek 12. května od 19.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: 790 korun

Proč přijít: Helena Vondráčková a její doprovodná kapela Charlie Band vyrážejí na koncertní turné „Helena show 23″. Jde o páté turné v řadě v produkci Agentury MM Praha, jedna ze zastávek bude v pátek 12. května od 19.00 i v ústeckém Domě kultury. Jako exkluzivní host se představí Tomáš Slavíček – tanečník, choreograf a především několikanásobný mistr světa ve stepu. Těšit se můžete na osvědčené hity jako je Dlouhá noc, Sladké mámení, Dvě malá křídla tu nejsou, Já půjdu dál nebo Vzhůru k výškám, ale také novinky z posledního studiového alba Tvrdohlavá. Vstupenka přijde na 790 korun. Lístky lze koupit na pokladně DK Ústí nad Labem či na webu www.vstupenkyusti.cz.

DĚČÍNSKO

Historický trh májový

Kdy: sobota 13. května a neděle 14. května

Kde: Zámek Děčín

Za kolik: 60/40 korun

Proč přijít: První víkend městských slavností je tady. Trh na děčínském zámku vypukne už v sobotu v 9 hodin a konat se bude do 19 hodin. V neděli sem budou lidé moci zamířit od 10 do 17 hodin. Tradičně na místě budou desítky stánků s originálními produkty či občerstvením, zahraje dobová hudba, ukážou se kejklíři, šermíři i tanečníci. Tématem letošních trhů je vláda Přemysla Otakara II.

Mladé Labe



Kdy: sobota 13. května od 10.00 do 16.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: Zdarma



Proč přijít: Mladé Labe v rámci slavností nabídne na nábřeží vystoupení kroužků DDM Děčín, přehlídku organizací, IZS, atrakce či stanovištní soutěž pro děti. Chybět nebudou ani stánkaři.

Sochaři Děčínu

Kdy: sobota 13. května a neděle 14. května

Kde: Mariánská louka, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Po oba dny slavností o tomto víkendu se pak bude konat také dřevosochání na Mariánské louce. Sochaři budou vyřezávat betlém, který pak o Vánocích ozdobí Křížovou ulici. Zahájení akce Sochaři Děčínu se chystá v sobotu v 15 hodin, návštěvníci se mohou kromě práce sochařů těšit na kapely, jako Žyhadloo, Faraday, Steelfaith, Toxicat, DC Radio a Vibes, DJ scénu, mini food fest, regionální stánky či program pro děti. V sobotu akce bude probíhat až do noci, v neděli od 13 do 18 hodin, kdy vystoupí Music Park, to nejlepší z open mic scény, a dále Děčínský stringtet.