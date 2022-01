Silvestrovský výšlap na Kočičák Kdy: Pátek 31. prosince od 10.00 hodin Kde: Muzeum čs. Opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku připravuje na pátek 31. prosince Silvestrovský výšlap Na Kočičák. Jedná se o tradiční akci v posledním dni roku. Ta potrvá od 10 do 15 hodin a každý účastník výšlapu obdrží pamětní list. Novinkou je dobový fotbalový turnaj v dobových dresech z I. republiky, který začne úderem 12. hodiny. Podmínkou jsou dobové dresy, tým 4 + 1 a dobrá nálada.

Místo velkého Silvestru jen dopolední bruslení

Kdy: Pátek 31. prosince od 10.00 do 11.00 hodin

Kde: Malá hala Rocknet Areny v Chomutově

Kultura a sport Chomutov musela zrušit tradiční silvestrovské odpoledne na zimním stadionu. Za aktuálních protiepidemických opatřeních totiž nemůže plánovaný Silvestr na ledě rozumně uspořádat. Akce byla naplánovaná na celé odpoledne, bruslit se mělo na obou kluzištích. Odpolední Silvestr na ledě byl raději zrušen a ponecháno bylo alespoň dopolední veřejné bruslení. To se koná od 10 do 11 hodin na malé ploše.

Položení základního kamene malé veřejné hvězdárny

Kdy: Sobota 1. ledna 2022 od 15.00 hodin

Kde: Louka u bývalého kina Oko v Chomutově

Chomutov patří v ČR mezi města, kde se realizuje tzv. participativní rozpočet. Jedním z jeho realizovaných projektů bude i hvězdárna F. J. Gerstnera. Na první den nového roku Astronomická společnost Chomutov zve veřejnost na symbolické položení základního kamene projektu malé veřejné hvězdárny, objektu, ve kterém se budou setkávat lidé se společným zájmem o astronomii a přírodní vědy. Objekt bude připomínat chomutovského rodáka, astronoma F. J. Gerstnera. Akce se uskuteční na louce u bývalého kina Oko od 15 hodin.

Novoroční hokejbal pomůže nemocnému Ondráškovi

Kdy: Neděle 2. ledna 2022 od 13.00 hodin

Kde: Hokejbalové hřiště v Kadani

Týmy Panthers Kadaň a Wolves Chomutov se rozhodly pomáhat. V neděli 2. ledna 2022 odehrají charitativní utkání na podporu malého Ondráška. Na utkání bude kasa kam přispějí hráči, můžou přispět i návštěvníci. Všechny vybrané peníze pak poputují na konto Ondráška, který má těžkou centrální hypotonii. Utkání se odehraje od 13 hodin na hokejbalovém hřišti v Kadani.

Novoroční vycházka do Bezručova údolí

Kdy: kdykoliv od 24. do 26. prosince

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou na nový rok můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.