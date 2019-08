Kdy: 8.6 – 29.9

Kde: Kadaňská bašta, muzeum

Za kolik: 30 korun

Takaramono

Městské muzeum v Kadani zve na výstavu Takaramono - umění a umělecké řemeslo Dálného východu. Výstavu z českých sbírek japonského a čínského umění sestavil kurátor Jakub Zeman.Výstava je přístupná na baště do 29. září v červenci a srpnu od úterý do neděle, v září o víkendech a svátcích, vždy od 10 do 17 hodin.