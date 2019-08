Kdy: 29.6-28.9.2019

Kde: Oblastní muzeum Chomutov

Za kolik: 30 korun

Výstava 50 let numismatiky na Chomutovsku a zmatené penízevás provede zmatenými dějinami peněz zemí zapojených do první světové války. K vidění jsou zajímavé bankovky, mince a dokonce i poklady nalezenými v našem blízkém okolí. Návštěvníci se seznámí i s historií místního numismatického spolku. Součástí výstavy je také doprovodný program – výtvarná dílna, společenské hry, převlékání do kostýmů. magnetické skládačky, převlékání do kostýmů.