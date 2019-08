Plavecký areál Aquasvět nabízí bazén s divokou řekou, masážními tryskami a lavicemi, houpacím bazénem či vodními chrliči. Další vodní plochu tvoří whirlpool a dětské brouzdaliště. Adrenalin zajistí dva tobogány – klasický a člunový. Sportovci uvítají pětadvacetimetrový osmidráhový bazén s tribunou pro 200 diváků, který odpovídá pravidlům FINA pro pořádání plaveckých závodů. Pro plavání kojenců je k dispozici samostatné plavecké centrum.

Aquasvět je vybaven centrálním čipovým systémem.

Otevírací doba:

Pondělí 13–21 h

Úterý–Neděle 9–21 h

Út-Pá (ranní plavání) 6–8 h

sudý Pá (večerní plavání) 20–22 h

Ceník vstupného:

Vstupné 1 h / 1,5 h / 2 h / 3 h / půldenní vstupné / další započatá 0,5h/os. / večerní plavání

Dospělí - 95 / 110 / 130 / 150 / 220 / 25 / 95

Děti do 15 let / studenti / senioři nad 65 let - 75 / 95 / 110 / 120 / 170 / 25 / 75

Děti do 110 cm - 40 / 45 / 50 / 55 / 70 / - / 40

Školy **/ ZTP / ZTP/P - 55 / 60 / 65 / 85 / 150 / 25 / 55

Ranní plavání Út + Čt (6-8 h) - 50 / 60

Sportovní bazén - 50 / 55 / 60 / - / - / 15 / -