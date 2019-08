V moderním kláštereckém areálu postaveném na úpatí Krušných hor si můžete zpestřit koupání v průzračné vodě tobogány různých délek, naleznete tam bazény mnoha velikostí, tvarů a hloubek pro každého člena rodiny a mnoho dalšího.

Co si užijete:

Plavecký bazén - 25 m. Hloubka od 1,4 m do 1,8 m se startovními bloky a ostrůvkem s můstky pro relaxaci.

Divoká voda - Samostatný bazén s hloubkou 1,5 m v provozu 15 minut vždy po 1 hodině.

Vodní hřib - Relaxační vodopád na ostrůvku s možností posezení uvnitř hřibu a pozorováním vodopádu zevnitř.

Tobogány - 28, 68 a 128 m.

Široké skluzavky - Dojezd do plaveckého bazénu v hloubce 1,4 m. Délka skluzavky 3 m.

Vířivka - Pro 3 osoby vždy po 5 minutách.

Skokanská věž - Doskok do samostatného bazénu s hloubkou 3,5 m. Tři můstky odstupňované 2,5m - 3,5m.

Dále je k dispozici beach volejbal, stolní tenis, trampolíny, basketbal, malá kopaná, studené i teplé občerstvení …

Ceny vstupného:

Vstupné na celý den - 70 Kč

V ceně vstupného jsou započítány všechny atrakce v aquaparku.

Provozní doba:

Květen - září (podle počasí)

Po-Ne 9-19 hodin