Kdy: 16.8. od 20 hodin

Kde: Františkánské zahrady Kadaň

Za kolik: 100 korun

Padouch, kráska, hrdina - to je naše rodina! aneb komedie z dob, kdy Divoký západ byl tak divoký, že to překoná i Vaše nejdivočejší představy. Přijďte se pobavit na komedii Limonádový Joe. Do Kadaně ji přiveze pražské divadlo Bez Hranic.