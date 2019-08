Kdy: 14.8, od 17 hodin

Kde: Lezecká aréna Jirkov

Za kolik: Není k dispozici

V lezecké aréně se koná nábor do lezeckého kroužku pro děti od 6 do 15 let. Děti si zkusí lézt s instruktorem a vyzkoušet si tento sport na vlastní kůži. S sebou vezměte sálovou obuv.