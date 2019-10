KDY: 7. října od 10 hodin

KDE: Městská knihovna Klášterec nad Ohří

ZA KOLIK: Zdarma

Městská knihovna v Klášterci se zapojila do celostátní kampaně BOOKSTART – S knížkou do života. Tato kampaň si klade za cíl seznámit děti s knížkami, četbou a knihovnou již v útlém věku. V Klášterci se proto každé pondělí od 10 hodin v knihovně, v oddělení pro děti a mládež otevírá čtenářský klub. Knihovnice připraví program šitý na míru všem prckům. Akce zahrnuje i přihlášení do knihovny na rok zdarma.