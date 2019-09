KDY: Úterý 17. září od 17 hodin

KDE: Chomutovská knihovna

ZA KOLIK: 30 korun

Novinářka, spisovatelka, autorka filmových scénářů a také žena, která se nebojí říct nahlas i kontroverzní názory na partnerská soužití. Do chomutovské knihovny dnes přijede Bára Nesvadbová. Představí svou novou knihu povídek s názvem Momentky. Účastníkům besedy z ní nějaké úryvky přečte a samozřejmě spisovatelka odpoví na vše, co vás zajímá. Momentky zachycují chvíle, kdy se náš život láme; jsou to okamžiky hlubokého štěstí i bolestných ztrát nebo fatálních rozhodnutí. Součástí akce je i autogramiáda. Začátek setkání je v 17 hodin.