KDY: 28.8. - 1.10. 2019

KDE: Galerie Špejchar, Chomutov

ZA KOLIK: info není k dispozici

V chomutovské galerii Špejchar se můžete až do 1. října pokochat obrazy Josefa Moulise. Vystaveno je zde více než 100 obrazů. Výstava představuje především expresivní barevné abstrakce z posledních pěti let, které byly pro zasazení do časového kontextu doplněny malou skupinou starších, barevně střídmějších obrazů. Imaginace autora vyzývá a provokuje k rozehrání představivosti diváka. Autor jako na barevném podnosu předkládá své vnímání prostoru a času, pojmů z kosmologie, nekonečna a časové omezenosti bytí člověka. Výstavu můžete navštívit od pondělí do soboty 9-17 hodin.