KDY: 1. listopadu od 19 hodin

KDE: Strupčice

ZA KOLIK: Info o ceně není k dispozici

Byl by to banální příběh plný klišé o zamilované dvojici – sígra a plaché krásky. Ale nestárnoucí hity a výprava udělali z muzikálu Pomáda legendu. Teď ji nazkoušeli i žáci základní školy ve Strupčicích. Jak se jim to povedlo můžete zjistit už dnes, 1. listopadu od 19 hodin. Muzikál zahrají na návsi.