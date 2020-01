KDY: 9.1. od 17 hodin

KDE: Galerie Josefa Lieslera Kadaň

ZA KOLIK: Zdarma

Galerii Josefa Lieslera začala nová výstava obrazů. Tentokrát je spojená i s malým výletem. Do Kadaně totiž přijela díla ze sbírek Severočeské galerie výtvarných umění v Litoměřicích. Vernisáž se konala ve čtvrtek, ale výstavu si můžete vychutnat až do 2. února. V galerii je otevřeno od úterý do neděle a to v době od 13 do 17 hodin.orem ipsum dolor sit amet…