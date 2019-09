KDY: 14.9 od 15 hodin

KDE: Atrium knihovny, Chomutov

ZA KOLIK: 80 korun

Tradiční podzimní akce v atriu chomutovské knihovny, na které zahrají místní hudební seskupení Noční klid, Potěr - rock, Martin Jáchym & The Common Sense a D o k r u h u.Na letošní poslední open air přijal pozvání k vystoupení také vítěz letošního ročníku soutěže Objevy United Islands of Prague 2019 - berounská indie-rocková kapela Save The Emotion se zpěvákem s americkými kořeny.